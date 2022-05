Cómo colocar o crear accesos directos de contactos en la pantalla de inicio de Android

Los sistemas Android tienen infinitas posibilidades Personalizar nuestro teléfono móvil Además, si tienes las últimas actualizaciones, no te puedes perder la información más reciente. El mismo sistema te informará sobre la nueva versión.

Hay muchos usuarios que se calman Cambia fácilmente el fondo de pantalla del teléfono Pero otros tratan de adaptarlos lo más posible. Es importante estar al tanto de cualquier cambio realizado para evitar una mala configuración o anular la garantía de fábrica.

En el mundo sistema operativo android Más usado Es importante estar al día Esto ahora hará que su teléfono esté más seguro contra virus y piratas informáticos que quieran redirigir su información personal. También existen programas maliciosos a través de la mensajería instantánea que pueden invadir nuestro móvil y dejarnos en una situación vulnerable.

Estos son los pasos para ayudarte: Colocar un atajo de contacto Si está utilizando el sistema operativo Android, en la pantalla de inicio.

¿Qué es una abreviatura?

Esta herramienta muy útil actúa como acceso directo a través de carpetas o archivos para acceder rápidamente a páginas, contactos o aplicaciones. En general, Este acceso está en su escritorio O está en el menú principal del móvil y no siempre tiene la misma dirección URL.

Estos se encargan de guiarnos a la aplicación que queremos utilizar, se trata de un archivo específico Hay una extensión de entrada. Para la facilidad de uso y la velocidad. De esta manera, puede crear el icono asociado a su aplicación en cualquier lugar.

Puede ser muy útil cuando tienes muchas aplicaciones y herramientas. Usar atajos, Este método es muy útil en muchas ocasiones. Es ampliamente utilizado no solo en teléfonos móviles sino también en PC. Un simple atajo de videojuegos.

Así mismo, puedes cambiar el ícono que representa el videojuego. Al final de la instalación del videojuego, haz lo siguiente: acceso directo en el escritorio Desde tu computadora.

Si tienes contactos con los que contactas frecuentemente, me gustaría saber cómo puedes crear un acceso directo y facilitarlo. La creación no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, no es difícil pero tienes que seguir algunos pasos que verás para completar esta tarea.

Para crear este acceso directo, debe ir al icono de contacto para encontrar el contacto y cómo llamarlo. Quiero colocarlo rápidamente en mi escritorio. Mantenga presionado un contacto para agregar el primer acceso directo que aparece como la última opción. El acceso directo también se muestra en la pantalla de inicio, el menú principal.

Si no se especifica el acceso en la ubicación o pantalla deseada: Manténgalo presionado para rotarlo de la forma que desee. Arrastra y suelta el icono donde quieras. Llamar o enviar mensajes de texto a esa persona lo hará más rápido.

Accesos directos para otros dispositivos

para computadoras Crear rápidamente un archivo de acceso directoFácil acceso a lo que necesitas. Mucha gente lo convierte en unidades de almacenamiento. O incluso en su escritorio. Simplemente seleccione el archivo y escriba mayúscula y F10 y puede usar las flechas y finalmente ingresar para crear un acceso directo.

Este atajo no nos ayuda a obtener lo que queremos directamente. Este término se utiliza principalmente en informática. Tengo datos sobre el sitio de ubicación. De un archivo específico. Se han creado accesos directos para ahorrar tiempo y pocos pasos para acceder a documentos, juegos y aplicaciones. Con un solo clic puedes acceder a lo que ya necesitas.

Actualmente no es nuevo Crea un acceso directo en tu computadora o teléfonos En los sistemas Android, puede realizar muchos cambios móviles hasta que: Agregar un acceso directo a una página web de Android Esto es para facilitar el acceso a sus sitios web favoritos y no perder el tiempo accediendo a ellos.