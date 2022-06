Sabemos que las computadoras son un recurso esencial para realizar diferentes tipos de tareas, y que la tecnología puede ahorrar tiempo y hacer las cosas más rápidas y fáciles.Por ello, desde su llegada Ordenador con sistema operativo macOS Muchas personas están familiarizadas con sus características y funciones.

Por supuesto, estas computadoras no tienen el mismo sistema o interfaz que otras computadoras más famosas como Windows. teclado de computadora Mac Se diferencia en el sentido de que no es del todo fácil, ya que algunos personajes y la ubicación de los personajes no se realizan directamente.

¿Cómo cerrar una ventana en Mac usando el teclado? -Funciones y atajos

Sin embargo, hay comandos y atajos que nos pueden ayudar, como la fuerza. Muestre todas las ventanas y aplicaciones abiertas en su PC Mac.. Con unas pocas combinaciones de teclas, puede realizar ciertas acciones sin un mouse u otro dispositivo de entrada.Por lo tanto, me gustaría enseñarte en este tutorial. Cómo cerrar una ventana en Mac usando el teclado..

¿Cuáles son los métodos abreviados de teclado para cerrar la ventana actual en Mac?

El teclado es un dispositivo de entrada muy conveniente para ingresar información en dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y teléfonos, procesando así las búsquedas. Ella también tiene diferentes tipos de teclados, Cada botón tiene una función.??

Con eso en mente, es importante saber qué puede hacer una tecla en particular en combinación con otras teclas, especialmente la capacidad de cerrar la ventana actual en su Mac.Lo primero que hay que hacer Habilite el acceso directo en Preferencias del sistema. Muestra las opciones de control de la misión. Una vez dentro, verás las opciones de atajos de teclado.

Siguiente,[デスクトップの表示]Ahora debe seleccionar la clave que desea. En él, presiona Comando + F3 o FN + F11. Esto se debe a que puede usar esta combinación para mover la ventana hacia los lados y presionar la misma combinación para deshacer y mostrar la acción.Por otro lado, para cerrar la ventana actual Presione Comando + H Utilice la misma combinación para mostrarlos de nuevo.

¿Cuál es la clave para cerrar todas las ventanas en una PC Mac?

Como se mencionó anteriormente, el teclado es una herramienta esencial para cualquier computadora, ya que ayuda a optimizar su trabajo. Mejorar la capacidad de respuesta del teclado En ese enlace. Por lo tanto, si tiene muchas ventanas abiertas en el escritorio de su Mac, puede cerrarlas todas a la vez.

Por esta razón, Presione Comando + Opción + W.. Con estas tres teclas, todas las aplicaciones en su PC Mac se cerrarán automáticamente. ¿No es cierto que conocer la función de cada tecla agiliza el trabajo? Por eso, es importante entender cada función que realizan estas herramientas técnicas y aquí te ayudaremos.

¿De qué otra forma puedo cerrar Windows en mi Mac?

Sin embargo, usar atajos de teclado no es la única forma de realizar estas y otras acciones. También puede usar la barra de herramientas en lugar de cerrar la ventana en su Mac. Asi es como se hace:

[ファイル]Cerrar Windows desde el menú

Otra forma de cerrar una ventana o aplicación [ファイル]Desde el menú Ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla. primero,[ファイル]Ir a la pestaña y[すべて閉じる]Seleccione una opción.

¿Cómo puedo evitar que se oculte por defecto?

Sin embargo, antes de la pregunta anterior,[ファイル]Debe saber que la opción para cerrar la ventana del menú no se muestra de forma predeterminada. Entonces, ¿cómo haces para que aparezca?Todo lo que tienes que hacer Presione el botón «Opciones» Al entrar en el menú y cambiar «Cerrar» por «Cerrar todo».

Hay muchos atajos de teclado que puede usar para realizar varias funciones, como cerrar una ventana en su computadora Mac. Así que, si quieres saber sobre ellos, ve a la siguiente URL: soporte de manzana Se muestra una larga lista por categoría que muestra cada función de la tecla de acceso directo.