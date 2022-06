Cómo cerrar sesión correctamente en Minecraft desde una PC con Windows 10

Para muchos, pasar horas frente a una computadora no es un problema, especialmente cuando se disfruta de grandes juegos.Y en este caso hablamos de ello. Minecraft, un videojuego tan popular Esto pondrá a prueba tu ingenio.Pero probablemente aún no lo sepas Cómo cerrar sesión con éxito en Minecraft en Windows 10 Lo explicaré aquí.

Crear el mundo y construir las herramientas está a la orden del día, y aquí está la magia que encierra este juego que ha cautivado a millones de usuarios en todo el mundo.Pero es importante que lo sepas Salir del juego no es lo mismo que cerrar sesión Esto puede ser un problema grave si la sesión permanece abierta.

Cómo excluir correctamente las sesiones de Minecraft de su PC con Windows 10

Si comparte su PC con otras personas, no podrán cerrar ni modificar su sesión correctamente.Por lo tanto, necesita saber cómo realizar este tipo de operación con mucha facilidad. Cómo comprobar la durabilidad de las herramientas y objetos de Minecraft..Echemos un vistazo a los pasos que tenemos que seguir. Cierra la sesión de Minecraft en tu PC con Windows 10.

¿Cuál es el proceso para cerrar sesión correctamente en Minecraft?

A menudo se une al juego automáticamente sitio web oficial de minecraft, no tengo conocimiento de que no me hayan pedido detalles. Esto indica que la sesión no está cerrada y es vulnerable a la intrusión de extraños.Así que lo que sabes es importante Cómo cerrar una sesión al final del juego..

Si dejas de jugar Minecraft, eso es lo más lógico Cierre la sesión para evitar que otros compartan su PC con usted, Puede crear entradas no deseadas en el juego. Sin embargo, para evitar todo esto, debe cerrar la sesión. Te mostramos cómo cerrar sesión en Minecraft desde Windows 10.

Abrir Ejecutar en Windows

Lo que tenemos que hacer primero Cerrar la sesión de Minecraft correctamente Ingrese el comando Ejecutar de Windows 10. Para abrirlo, use la tecla de acceso directo y presione la tecla «Windows + R».Esta acción lo lleva a la pantalla donde ingresa el comando que desea usar.[実行]Se muestra un cuadro.

[ファイル名を指定して実行]Otra forma de acceder al comando es en la esquina inferior izquierda[スタート]Es ir al menú.Al hacer clic en él, se mostrará un menú y podrá ver lo que está buscando desde allí. Seleccione la opción Ejecutar..Ahora en la pantalla[実行]Se muestra un cuadro de diálogo.

Por favor ingrese el nombre del programa

Cuando aparezca el cuadro Ejecutar en su pantalla, debe ingresar el nombre del programa que desea abrir en Windows. Luego péguelo en el campo Abrir o escriba: % Localappdata% paquetes microsoft.minecraftuwp_8WEKYB3D8BBWE localstate juegos com.mojang minecraftpe

Para realizar una operación de búsqueda[同意する]Debe hacer clic en la opción y esperar a que se ejecute esta solicitud.

Seleccione un archivo de opciones y establezca el valor

Ahora debería ver algunos archivos en la pantalla. en este caso,[オプション]Debe hacer clic en el archivo para seleccionarlo. Para abrirlo y ver su contenido, el siguiente paso es establecer el nuevo valor en la siguiente línea: game_haseverloggedintoxbl: 0 Y game_haschosennottosignintoxbl: 1

Ahora todo lo que tiene que hacer es cerrar Minecraft correctamente y salir de esta sección de Windows 10.

¿Cómo puedo saber si mi sesión de Minecraft está cerrada?

Una de las posibilidades que realmente necesita comprobar La sesión de Minecraft finalizó con éxito. Cuando abras el juego en tu PC con Windows 10, tendrás la opción de iniciar sesión.Recuerde que puede obtener un error de inicio de sesión y verá el siguiente mensaje aquí: Solución de error de inicio de sesión de Minecraft..

Cuando haga clic en la opción Iniciar sesión, deberá ingresar sus datos o credenciales para acceder al juego. Lo ingresé sin que me pidieran detalles y contraseña, como nunca antes había sucedido.Ahora ya sabes qué hacer Cierra correctamente la sesión de Minecraft desde tu PC con Windows 10..