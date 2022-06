Los dispositivos móviles compiten con ofrecer las mejores características del mercado. Una de ellas es la batería y su duración. Pues bien, actualmente encontramos equipos en el mercado que ofrecen una duración de batería superior a las 72 horas.

Del mismo modo, marcas como Samsung equipos provistos cuyo punto fuerte son sus baterias. Sin embargo, esta duración puede disminuir si el equipo no se carga correctamente. Esto conlleva a que el celular se carga lento y se descarga rapido.

Cómo Cargar mi Celular de la Manera o Forma Correcta para Alargar su Vida

Ver este vídeo en YouTube

Es asi como terminamos ahorrando la bateria del movil paraca no vivir conectado al cargador. Sin embargo, no todo está perdido. Pues no tienes que ver esto como una sentencia de lo que te sucederá, ya que lo puedes evitar.

Cómo cargar mi celular de la manera o forma correcta para alargar su vida

A la hora de cargar nuestro celular, pensamos que se trata de un proceso bastante sencillo. Lo cierto es que es este proceso si es facil, pero necesitamos conocer ciertos aspectos a tener en cuenta para cargar nuestro celular de la manera o forma correcta para alargar su vida.

No completar la carga de la batería hasta su límite

El 100% se presenta como una batería completamente cargada y de eso se trata. Ahora bien, el problema ocurre en la tensión a la que se expone la batería de nuestros teléfonos cuando alcanza este indicativo.

Esto se debe a la falta de calibración de la batería, lo cual hace que nuestro teléfono la itente cargar más allá de su límite. Esto desgasta la batería muy rápidamente.

No usar el teléfono mientras carga

The use of phone incrementa la temperatura del dispositivo, esto sumado a la temperatura elevada de la batería mientras se carga, ocasiona un desgaste de la misma. Si esto se vuelve muy frecuente, la batería se dañará en su totalidad

Mantener la carga entre 10% y 90%

Esto va de la mano con Evita cargar tu teléfono al 100%. Y ocurre por lo mismo que ya te explicamos, la falta de calibración que puede descargar la batería más de lo normal o sobrecargarla. En ambos casos ocurre desgaste.

Descargar la batería completamente una vez al mes

Esto es una recomendación que no tiene que ver con la carga, pero sí con la batería. Además, aplica para cualquier equipo de baterías recargables. Esto ayuda a calibrar el nivel de carga interna de la batería y alarga la vida de tu bateria.

Cargar el móvil cada vez que sea necesario

No esperes a que tu equipo te indique que le falta un 10% de batería. Mucho menos que se apague. Mantenlo cargado a un nivel menor al máximo y no dudes en cargarlo cuando tengas la oportunidad. Mientras tu teléfono recibe carga constante, la tensión de consumo se minimiza evitando el desgaste.

Usando el cargador original y con el voltaje necesario

Los cargadores que traen los teléfonos, están diseñados especialmente para ellos. Si por algún motivo, olvidados el tuyo necesitas cargarlo, jamás utilices otro cargador diferente al original. En última instancia utiliza uno con el mismo amperaje y voltaje.

No utilices Porwer Bank o cargadores portátiles

Al igual que los cargadores que no son originales, los voltajes de estos son mínimos y su frecuencia puede llevar a que nuestra batería se cargue lento y se descargue en vez de cargar. Una clara señal de que se ha dañado la batería.

La carga rapida no es para todos

Si tu teléfono no admite carga rápida, nunca utilices este tipo de cargador. Pues bien, estos sobrecalientan tu bateria y producen desgaste a nivel quimicolo cual puede inflar tu batería de forma permanente.

¿Por qué la batería de mi teléfono está inflada?

Las baterías de los teléfonos se encuentran en constantes reacciones químicas, donde intercambian electrones para proporcionar la energía necesaria para que tu equipo pueda funcionar. Sin embargo estas reacciones se pueden ver alteradas por factores externos.

Es así, como el calor es uno de los principales causantes de este problema. Esto también ocurre cuando la batería recibe un potencial eléctrico menor al que está diseñado. Es ocasiones que la reacción proceda de manera descontrolada, produciendo la inflacion de la bateria.

Esto es algo sumamente peligroso. Pues si la reaccion continua, podria explotar la bateria y salpicar el acido por todas partes. A esto hay que añadir que el ácido se encuentra a una temperatura tan elevada que puede provocar un incendio.