¿Cómo cancelo por completo mi cuenta de Disney Plus? -Borrado de datos

Disney Plus es una de las mejores plataformas en la actualidad. Ver películas y programas de TV grabados Y de nuevo la serie. Disney+ es principalmente para niños, pero es cierto que hay programas y películas para que vean los adultos.

Es exactamente por eso que estamos considerando cancelar la suscripción a Disney Plus. Alternativamente, puede cambiar su plataforma de transmisión sin usar una cuenta. En este caso, puedes hacerlo en un paso corto. Te lo mostraré pronto. Cómo cancelar tu suscripción a Disney Plus Dónde cancelar esta suscripción y cómo eliminar tu cuenta de DisneyPlus.

¿Dónde puedo cancelar mi suscripción a Disney Plus?

Puede cancelar su suscripción a Disney Plus en el sitio web de soporte técnico de la plataforma, pero es importante donde pueda hacerlo. Realizar eliminación de cuenta .. Esperamos que sepas que puedes cancelar tu cuenta de Disney Plus desde Android, iOS e incluso tu computadora.

Si quieres saber cómo cancelar tu cuenta de DisneyPlus desde estos dispositivos, presta mucha atención a los siguientes tres subtemas. Aquí están los detalles de la información que está buscando.

Desde el navegador

Disney Plus tiene un programa para Disney Plus, por lo que se usa desde un navegador web si no tiene una computadora. No es compatible con todas las computadoras. .. Solo disponible en PC con las últimas actualizaciones de Windows 10. A continuación, descubra cómo cancelar su cuenta.

Abre un navegador web acceso Sitio web de Disney+ Iniciar sesión en su cuenta Haga clic en el icono de la foto del usuario Luego haz clic donde dice «Perfil». Luego presione en el lugar etiquetado como «Cuenta». Al final,[サブスクリプション]Ir a opciones y[サブスクリプションのキャンセル]Haz clic y listo.

Después de completar este proceso, su cuenta no será cancelada inmediatamente y su servicio será cancelado. Cuando termine este mes .. Por lo tanto, después del período anterior, puede continuar accediendo a su cuenta y disfrutar del contenido de Disney Plus sin ningún problema.

Para dispositivos Android

Las cosas cambian un poco en los dispositivos móviles porque tienes un proceso que ejecutar. Desde la aplicación Disney Plus No de la web. Sin embargo, mucho no ha cambiado. Presta atención a lo que debes hacer.

Abra la aplicación Disney Plus en su teléfono móvil o descárguela de Play Store si no la tiene Inicia sesión en tu perfil de Disney Plus Desde tu cuenta, haz clic en la imagen de perfil de tu cuenta de DisneyPlus A continuación, está cerca[プロファイル]Ir a la sección Esto lo llevará a la sección Cuentas. En tu cuenta, busca la opción de cancelar suscripción y sigue todos los pasos necesarios para cancelar tu suscripción.

Recuerda que con Disney Plus puedes: cambiar la contraseña Hacia Desbloquea tu cuenta de dominio Por otros que lo han usado o lo usaron para mejorar la seguridad. Al cambiar su contraseña, puede reducir la cantidad de personas que usan su cuenta al compartir el acceso.

Desde el celular iPhone

Desde el celular iPhone El proceso cambia un poco. Tienes que usarlo en teléfonos Android, pero lo que no cambia es que también tienes que usar la aplicación. Preste atención a cada uno de los siguientes indicadores.

Abra la aplicación DisneyPlus en su dispositivo Iniciar sesión en su cuenta Ve a tu cuenta de Disney Plus y presiona el nombre de tu cuenta de Disney Plus o tu foto de perfil. Siguiente,[プロファイル],[アカウント]Mover en orden de Finalmente, busque y presione la opción «Cancelar suscripción» y haga lo que la aplicación le indique para cancelar la suscripción.

¿Cómo elimino mi cuenta de Disney Plus?

Anteriormente hablamos sobre cómo cancelar el registro de su cuenta de Disney Plus, pero no le dijimos cómo eliminar su cuenta de Disney Plus. Una vez que haya cerrado sesión en su cuenta de Disney Plus, debe proceder a eliminar su cuenta.

Eliminar la cuenta con la suscripción activa

Cuenta Disney Plus Se puede eliminar con todas las suscripciones Y con todas las sesiones activas canceladas a fin de mes. Esto es lo que tienes que hacer para eliminarlos.

Abra la aplicación DisneyPlus en su computadora o acceda al sitio web oficial desde el navegador de su PC. Estoy en mi cuenta ahora mismo, así que presiona tu foto de perfil Seleccione la opción «Cerrar sesión» Una vez que se cierra la sesión, simplemente puede presionar el ícono «X» en cualquier página para iniciar la web o eliminar su cuenta de la aplicación móvil.

Eliminar cuentas que no tienen una suscripción activa

Si tu cuenta de Disney Plus aún está activa, debes seguir el mismo proceso que el anterior, si tu suscripción se cancela con el tiempo, todo lo que tienes que hacer es cancelar el servicio. eliminar la aplicación Igualmente Borrar datos del historial de navegación A su navegador web.