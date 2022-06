¿Cómo cancelo o edito un pedido en Rappi? -Cancelación de pedido por Lucky

Si eres un usuario inexperto de Rappi y no sabes cómo sacarle el máximo partido a todas sus funciones, no te preocupes en el tutorial de hoy. Algunas preguntas sobre esta aplicación serán reveladas Y su mecanismo interno. A partir de hoy ¿Cómo puedo cancelar o editar un pedido con Pregunta Rappi?

Cómo cancelar o editar pedidos en Rappi-Cancelar pedidos de Rappi

Mira este video en youtube

Y no hay nada peor que pagar por algo que no funcionó, o por algo que no quería y ordenó accidentalmente. Esto te permite desperdiciar dinero, y es un lujo que nadie puede comprar en estos días. Por eso, y para que no te pase Aprende cómo cancelar hoy.

¿Cómo cancelo o edito un pedido en Rappi?

Lo primero que debe aprender hoy sobre cómo cancelar o editar un pedido en Lucky Pierrot es que no hay forma de editar lo que ordenó.Desde entonces Viola la política de la empresaEntonces, si se olvida de algo, tendrá que hacer otro pedido (si accidentalmente pide el producto, no tiene que hacer nada).

Dicho esto, sí, puedes cancelar tu pedido. Para lograr esto, debe ir a su aplicación (ya debe estar ejecutándose) Descargar desde Play Store u Apple Store obviamente), y una vez dentro Ve a la sección de pedidos y cancela..

Una vez allí, muévete hasta la parte inferior de la pantalla y presiona el botón «».Para cancelar el pedido‘, haga clic en ‘Confirmar’ para recibir un mensaje si desea confirmar su pedido.

Luego recibirás otro mensaje indicándote en cuántos días se te reembolsará el dinero, y serás llevado a un chat donde deberás indicar el motivo de tu decisión de cancelar el pedido. una vez más[確認]Haga clic para completar el proceso.

Para eliminar un pedido, haga clic enno me gusto el sabor‘, La redención es un negocio difícil porque hay dinero en juego y hay varias empresas involucradas.

Tiempo de reembolso y razones para cancelar un pedido

Ahora que ya sabe cómo cancelar o editar un pedido en Lucky Pierrot, es hora de averiguar por qué. Puedes pedir que te devuelvan tu dinero¿Y cuánto tarda en llegar al banco?

Las razones son las siguientes: Mercancía en mal estado o incompleta, traje algo diferente a lo que pedí, el pedido no llegó a casa, Hubo un incidente con Rappi (repartidor).

Si cae en alguna de las áreas anteriores, puede cancelar su pedido de manera efectiva y obtener un reembolso. Este proceso debe demorar al menos 15 días hábiles (más o menos).

Todo depende de qué tan rápido tu banco y Rappi puedan resolver el problema. El equipo de soporte técnico es uno de los equipos mejor capacitados del mundo para resolver problemas, por lo que generalmente demora menos de 15 días en completarse.

Tenga en cuenta que dependiendo del método de pago de su pedido, puede ser reembolsado mediante tarjeta de crédito. ¿Qué es RappiCréditos? ¿Como funciona?..

El propósito de este tutorial, que es aprender a cancelar o editar un pedido en Rappi, ya se logró, así que no hay nada más que decir. Este es el siguiente paso. Ve a tu teléfono y pregunta lo que quieras (Ya deberías saberlo Cómo usar Lucky PierrotPor lo tanto, esto no se explica)..

No olvides usar esta aplicación de manera responsable. No canceles todos los pedidos por capricho, ya que algunas personas dependen más del pedido que tú (como un repartidor). Trabaja en Lucky No es fácil y las empresas de mensajería se merecen este plus.