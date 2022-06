¿Cómo cancelo mi suscripción a Twitch Prime o elimino mi período de prueba? -Eliminar tu cuenta de Twitch

Todo el mundo sabe que Twitch es la mejor plataforma para esto Streaming y grabación de videojuegos. Esto se debe a las características que implementa y los beneficios que ofrece la versión paga.Pero no todo es color de rosa Es posible que deba dejar de pagar ciertos serviciosEntonces, hoy aprenderemos cómo cancelar su suscripción a Twitch Prime.

Esta versión de pago de Twitch es muy buena (y Amazon Prime), pero en algunos casos Cancele algunas suscripciones para poder pagar otras suscripciones (Además, lo bueno de dejar de pagar Prime es que no pierdes tu derecho a Prime. Monetizar la corriente).

Cómo cancelar su suscripción a Twitch Prime o eliminar su período de prueba: eliminar su cuenta de Twitch

¿Cómo cancelo mi suscripción a Twitch Prime?

Ahora que ya sabes cómo dar de baja a Twitch Prime, lo primero que debes tener en cuenta son los datos No eliminado por completoSi elimina su cuenta, el servicio será cancelado y nada más.

Si esto es obvio, debe iniciar sesión y eliminar la cuenta que contiene los datos. Sitio oficial de Twitch Prime..Después de eso, vaya al menú de la parte. Ubicado en la parte superior derecha, presione para expandir.

Esta acción hace que la lista[設定]Haga clic en el botón y haga clic[Twitchアカウントを無効にする]Haga clic para ir a otra página donde necesita ingresar su contraseña y comentar por qué la está ingresando. Cuenta a la que suscribirse (los comentarios son opcionales).

Al final,[アカウントの無効化]Presioné el botón y ya estaba hecho y me desconecté normalmente.Sin embargo, antes de declarar la victoria, el desarrollador aconseja a quienes quieren conservarlo. Desconecta todas las redes sociales asociadas a tu cuenta Prime.

Si eres un streamer, también es una buena idea que tus seguidores sepan que estás retirado y por qué (el contenido no es robado o alguien usa tu cara para iniciar el canal desde cero. Para hacerlo).

¡Cancelar tu prueba de Twitch Prime es fácil!

Ahora que sabe cómo cancelar su suscripción a Twitch Prime, es hora de aprender cómo hacerlo. Cancelar también la suscripción de prueba Mismo servicio (porque el proceso es diferente al del servicio anterior).

Para lograrlo, deberá visitar la página oficial de Twitch Prime nuevamente. Presione el botón «Cuenta y configuración»Esta acción lo redirige al menú. Este menú presenta una nueva opción llamada «Mis Suscripciones» que debes presionar.

Esta sección tiene la opción «Cancelar Suscripciones y Beneficios» (en el lado izquierdo de la web). Presiónalo y verás tres opciones. Conservar los beneficios, finalizar cuando finalice el período de prueba, finalizar los beneficios.

Tienes que elegir uno de los dos últimos. Por sí sola, la suscripción de prueba ya ha sido cancelada o cancelada.por favor consideralo La suscripción decía que no se podrá volver a tenerPorque sólo hay un período de prueba.

Convirtiéndose en Tenga cuidado al cancelar algunas suscripciones Lo expliqué de antemano para que no me arrepienta. No puedes aprender más, pero puedes decir abiertamente que sabes cómo cancelar tu suscripción a Twitch Prime.

Lo único que tienes que hacer es probar los pasos anteriores. Contracción nerviosa Plataforma que alberga múltiples funcionesAsí que no estaría mal que buscaras más información al respecto.Por ejemplo, puede buscar: Crea directamente desde tu PC usando Twitch sin demoraAsí que no eres solo un espectador.