¿Cómo cancelo la suscripción y el registro de Amazon Music Unlimited? Eliminar Amazon Music Unlimited

Amazon tiene Servicio de música premium; eso es Plataforma de música ilimitada de Amazon.. Tiene un rico catálogo de 70 millones de canciones y miles de listas de reproducción. Sin embargo, en algún momento es posible que deba optar por no participar en Amazon Music Unlimited y cancelar el registro.

Servicios mencionados Consta de varios planos. B. Use «individual», «familia» y «dispositivo único» para hablantes y «estudiantes». Cada coste depende de si eres usuario de Amazon Prime y, por supuesto, del plan que elijas.

¿Cómo me doy de baja y cancelo Amazon Music Unlimited?

si no sabes ¿Qué plataforma es mejor, Spotify o Amazon Music? Puedes decidir cuando encuentres Amazon tiene una oferta Comenzará el 23 de octubre de 2020 y terminará el 11 de enero de 2021. Se trata de una acción dirigida a la integración de nuevos usuarios y residentes en España.

¿Puedo usar Amazon Music Unlimited gratis? Esta nueva suscripción le da derecho a utilizar el servicio 3 meses gratisSin embargo, solo para planes «individuales» que se pagan mensualmente. El pago debe realizarse al final del período de la oferta.

¿Cuáles son las condiciones para utilizar el servicio?

tienes que hacer primero Crea una cuenta y regístrate en Amazon Music UnlimitedA continuación, lee y acepta las condiciones de venta y uso de la plataforma durante el periodo de prueba, y disfrútala gratis durante 3 meses.saber Permitir que la empresa pagueDespués de la fecha límite, se descontará de la tarjeta conectada.

Del mismo modo, no se permiten ofertas. Reventa o transferencia a otro usuario, No acumulable para otras promociones. En ese caso, si la cancelación se produce antes de la fecha de caducidad, se perderá el no utilizado.

Si sin darme cuenta me olvido de darme de baja, ¿puedo solicitar un reembolso?

Si se le acaba el tiempo, se le mostrará claramente si no se da cuenta de que el período gratuito de 3 meses ha expirado y se olvida de darse de baja. Nuevo cargo por tarjeta de aranceles aduaneros..

entonces es posible Pedir dinero Dentro de los 14 días posteriores a la cancelación de la suscripción. Sin embargo, si no está utilizando el servicio. Sin embargo, si no lo hace, puede cancelar el servicio pero no recibirá un reembolso.

¿Cómo cancelo la suscripción y el registro de Amazon Music Unlimited?

pero, Si no quieres extender tu plan De forma gratuita, preferiblemente puede cancelar o darse de baja antes del final de la promoción para que no se le cobre el pago inmediatamente después de que expire la oferta. Si desea cancelar o ha estado usando su suscripción durante algún tiempo.

Por lo tanto, para cerrar sesión en su computadora, inicie su cuenta de Amazon, vaya a «Configuración de música de Amazon» y luego haga clic en «Amazon música ilimitadaHaga clic y[サブスクリプションの更新],[サブスクリプションのキャンセル]Haga clic en el orden de.

después Confirmación requerida Haga clic en el amarillo No continuar para esta cancelación. Después de realizar este paso, es una buena idea volver a la configuración de Amazon Music para asegurarse de que todo esté cancelado.

Si usted aún no ha caducado, Luego continúe accediendo hasta terminar. Sin embargo, cuando termine, todo lo que agregue a la biblioteca se ocultará y las piezas se eliminarán. Lo importante es que siempre puedes actualizar tu servicio si se cancela.

Entonces puedes observar lo importante que es tomarlo. Cancelar el pronóstico en el momento adecuado, si ya no está interesado en continuar con el servicio Amazon Music Unlimited. Evite situaciones que sean algo ofensivas y molestas para ambas partes.