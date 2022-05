Para los amantes de los videojuegos, una plataforma como Steam es una de las mejores. Sin embargo, es muy común el uso de nombres de usuario extravagantes o llamativos, por lo que los usuarios lo agradecen. Puede ser cambiado de vez en cuando.. Puedes hacer esto en Steam. El procedimiento se explica a continuación.

¿Cómo cambio mi nombre de usuario en Steam? -Personalización del perfil

Mira este video en YouTube

¿Qué son los datos del perfil de Steam que no se pueden cambiar?

Gran plataforma videojuego de vapor Muchos usuarios se sienten atraídos por sus muchas funciones y videojuegos. De hecho, una de las características más notables es la posibilidad de cambiar el nombre de usuario de gran prestigio en el mundo de los videojuegos.

Aquí es importante saber que hay algunos datos de Steam que no se pueden cambiar. ID de Steam y nombre de cuenta.. Para saber por qué y más, estas situaciones se describen a continuación.

Tu ID de Steam

Steam ID es solo Identificador de cuenta numérico.. Este es una especie de número de serie que identifica al usuario en la plataforma ante el soporte técnico. Este número de serie no se puede cambiar de ninguna manera. De hecho, ni siquiera el equipo técnico de Steam puede hacer eso. La razón no es secreta, sino comprensible.

En pocas palabras, debe pensar un poco sobre la importancia de su ID de Steam. Esta es básicamente una forma de identificar la cuenta de un usuario y, en cierto sentido, es el mismo número. Hay muchos usuarios en la plataforma y cada día participan más usuarios, por lo que cada uno tiene que identificar la plataforma a su manera.

tu nombre de cuenta

El nombre de su cuenta de Steam es muy similar al nombre de su ID y, de hecho, los dos están vinculados.Ost Es una especie de nombre de usuario. Te permite identificar tu cuenta de una forma más humana y personalizada (aunque no de la misma forma). Sin embargo, no se puede cambiar.

Ahora debe saber que no está seguro de por qué no puede cambiar el nombre de su cuenta de Steam. Pero lo cierto es que no se puede hacer.

Por supuesto, es bueno decir que es el nombre de usuario, no el ID o el nombre de la cuenta, lo que identifica al usuario ante otros usuarios. Y la ventaja es que puedes cambiar este último. Esta es la forma exacta de cambiar su nombre de usuario en Steam.

¿Cómo cambio el nombre de mi perfil en Steam?

Su nombre de usuario o nombre de perfil de Steam se encuentra en la parte superior de la pantalla o, en algunos casos, en la parte superior derecha. Lo primero que debe hacer para cambiar este nombre es Inicia sesión y escribe «amigos».Esta opción está en el menú superior.

A continuación, debe elegir el nombre del perfil que aparecerá en el cuadro de diálogo que aparece, finalmente, solo tiene que Escribe un nuevo nombre Si quieres usarlo para cambios[OK]Haga clic en el. Si cambia el nombre, debería ser inmediatamente visible para otros usuarios.

Actualmente hay otras formas de crear una cuenta de Steam y usar el nuevo nombre que necesita. A continuación voy a discutir uno de ellos, comentar los muy notorios y ver si es posible.

¿Hay alguna forma alternativa de obtener una cuenta de Steam con un nuevo nombre?

Hay dos soluciones para obtener una nueva cuenta de Steam y usar el nombre requerido. La primera es eliminar la cuenta actual y crear una nueva. El otro es muy famoso y fusiona dos cuentas para restaurar el juego. Luego se dirá si es posible Utilice estas soluciones y cómo aplicarlas.

Eliminar cuenta y crear una nueva

Esa podría ser la solución «más fácil». Crea una cuenta nueva Debe forzar la creación de un nuevo nombre de usuario. Esto nos permite usar nuevos nombres de usuario que nos gustan más. Todo parece color de rosa a primera vista, pero el problema de esta alternativa es que no todo el mundo se lo plantea.

Es importante tener en cuenta que si elimina su cuenta actual y crea una nueva, verá todo su historial, juegos comprados, amigos y juegos. Se eliminará por completo.. La ventaja es fusible Algunos datos no se pierden por completo. Si no nos importa, por supuesto que podemos. Pero eso es algo para pensar.

Lo primero que hay que hacer para implementar esta alternativa es sitio web de vapor iniciar sesión a continuación, Panel de usuario Haga clic en la opción «Eliminar cuenta de Steam». Por supuesto, recibirá un mensaje de advertencia, pero si lo omite, es irreversible. Su cuenta será eliminada. Todo lo que tienes que hacer es crear uno nuevo con un nuevo nombre.

Combinar y restaurar juegos

Otras soluciones funcionan, pero muchos no quieren perder el juego y el historial, así que me pregunto si es posible fusionar las dos cuentas y recuperar el juego. La respuesta simple a esta pregunta es no: No puedes fusionar dos cuentasO no puede transferir juegos de una cuenta a otra.

Desafortunadamente, las opciones se limitan a eliminar la cuenta o cambiar el nombre de la cuenta corriente, pero en realidad, estas dos son muy eficientes. Esto se puede confirmar simplemente leyendo los pasos a continuación. Así que este tutorial es muy recomendable.