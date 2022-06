La seguridad es un aspecto que los usuarios de computadoras personales no deben pasar por alto, especialmente cuando comparten una PC. En este sentido, los sistemas operativos Windows 10 permiten iniciar sesión con contraseña.Pero si lo encuentras muy vulnerable, aquí te lo cuento. Cómo cambiar la contraseña de usuario en Windows 10..

Windows 10 es un sistema operativo que muestra lo siguiente: La seguridad y la privacidad son aspectos muy importantes..Así que puedes ver que nos ofrece algunos Consejos de seguridad de inicio de sesión.. Esto es para evitar que una persona malintencionada ingrese a su PC y se convierta en una víctima que intente robar información confidencial de su PC.

¿Cómo cambio mi contraseña de usuario en Windows 10? -Configurar la PC

El uso de una contraseña segura puede evitar futuros problemas con el acceso no deseado a su cuenta.Sin embargo, si no se siente seguro con su contraseña actual Entonces tienes que cambiarlo..Además de la contraseña, en Windows 10 Cambie el nombre de usuario De una manera muy fácil.

¿Por qué necesito cambiar mi contraseña de Windows?

Cambios regulares en su forma Contraseña para iniciar sesión en Windows 10 Es muy necesario debido a varios factores. Y primero tiene que ver con la seguridad. Esto dificulta que personas malintencionadas accedan a su cuenta. Esta contraseña debe ser segura y no debe contener ninguna información de identificación personal que pueda conducir a la vulnerabilidad.

si la olvidas

Otro aspecto muy importante que suele ocurrir hasta a los más precavidos es Olvidé el motivo o perdí la contraseña.. En tales casos, Windows 10 tiene una opción para cambiar la contraseña del usuario. Sin embargo, en estos casos, deberá acceder a su cuenta de Microsoft como medida de seguridad adicional.

Se les advirtió que estaban tratando de entrar en la PC.

Otro aspecto que te puede resultar útil Cómo cambiar la contraseña cuando se inicia Windows Esto es para proteger su seguridad. ventanas 10 Cuando registre un intento de iniciar sesión en su cuenta, se le pedirá que cambie su contraseña actual. Como puede ver, necesitamos aprender cómo realizar esta operación simple. Aquí está cómo hacerlo.

¿Cómo edito la contraseña de un usuario en Microsoft Windows?

Desde el Panel de control de Windows

A Editar la contraseña actual del usuario en Windows 10Puedes hacerlo desde el panel de control. Desde allí, busque y seleccione la opción Configuración. Esta acción te llevará a su ventana. También puede acceder a él mediante los métodos abreviados de teclado de Windows 10. Para hacer esto, debe presionar Windows + I.

Esto abrirá las distintas secciones contenidas en la ventana de configuración, en algunos casos[ア​​カウント]Hacer clic. Esta acción muestra una ventana en el panel izquierdo con algunas opciones.Haga clic en el siguiente pasoOpciones de inicio de sesión’ A continuación, debe seleccionar la opción Contraseña en el panel derecho.

La primera vez que lo use, puede crear una contraseña. En cambio, si ya lo ha creado, tiene la opción «Modificar». Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de seguridad de Windows.tú Se le pedirá que ingrese su PIN para verificar su identidadSin embargo, es posible que se le solicite que ingrese su contraseña de Microsoft.

Cuando se completa la verificación de identidad,[パスワードの変更]Aparecerá una ventana. Se le pedirá que ingrese su contraseña actual.. Después de ingresar la nueva contraseña, siga las instrucciones del asistente. Esta ventana también tiene opciones para usar si olvida su contraseña.

Ingrese el indicador

También puede cambiar fácilmente la contraseña de usuario mediante los comandos del sistema. Para esto, Símbolo del sistema con privilegios de administrador..Recuerda que puedes Puede acceder al CMD incluso si no arranca.. Cuando aparezca la ventana CMD en la pantalla, ingrese el siguiente comando «netuser».

Luego verá una lista de usuarios que iniciaron sesión en su PC. Luego escriba el nombre del usuario cuya contraseña desea cambiar. Luego ejecute el comando como este y escriba lo siguiente.Usuario de red Nombre de usuario Contraseña «.. Alternativamente, ejecute el comando «net user user», presione Enter e ingrese la nueva contraseña.

¿Qué pasa si Windows no reconoce mi nueva contraseña?

Desafortunadamente, pueden ocurrir problemas Enlace para crear una nueva contraseña para iniciar sesión.. En tales casos, es posible que no se reconozca su nueva contraseña y es posible que no pueda acceder a su cuenta. Puede entrar en pánico porque es posible que no haya ingresado la contraseña incorrectamente.

Antes de considerar posibles soluciones, es importante comprender que algunas aplicaciones instaladas en su PC pueden modificar de alguna manera el registro, lo que puede causar conflictos. .. Pero no te preocupes, Una solución que se puede aplicar fácilmente para iniciar sesión..

Intente ingresar su contraseña anterior.

Si aún no puede iniciar sesión en su cuenta después de ingresar su contraseña actual varias veces, inténtelo Por favor, introduzca la contraseña que utilizó por última vez.. Es posible que la nueva contraseña no se haya guardado porque no guardó los cambios cuando cambió la contraseña. Esto puede ser un error que muchos usuarios cometen en ocasiones por descuido o descuido.

Reinicia tu computadora

Otra solución muy práctica y sencilla que permite introducir una contraseña para iniciar sesión es reiniciar la pc.. Como se mencionó anteriormente, puede haber aplicaciones o programas que realicen cambios en el registro. Y, por supuesto, esto se puede solucionar reiniciando su computadora.