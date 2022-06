¿Cómo cambio el tamaño de una imagen en Samsung? -Android y PC

Poder fotografiar cada estancia, fiesta, viaje o excursión es un recuerdo importante para recordar estos momentos. Dependiendo de la cantidad de fotos tomadasSu teléfono Samsung llenará la memoria rápidamente.

Esto lo hace atractivo Cambiar la relación de aspecto de la imagen Por lo tanto, puede ahorrar más en su dispositivo sin perder resolución. Por lo tanto, esta discusión le mostrará cómo cambiar el tamaño de una imagen en Samsung.

¿Cómo puedo saber la resolución de mi teléfono móvil Samsung?

Para verificar la calidad de su dispositivo Samsung, primero vaya al menú de configuración móvil y[電話について]Desplácese hasta la parte inferior de las opciones hasta que encuentre el elemento. Luego busque «Información de hardware». Al pulsar, se mostrará entre la información del teléfono móvil y los datos de la pantalla. Observa las dimensiones de los píxeles.Alto y ancho a utilizar.

¿Cómo puedo cambiar la calidad de una nueva foto?

Una característica de la última versión del sistema Android con UI 4.0 le permite cambiar la resolución de las nuevas imágenes. Hoy podemos estimar el aumento de elementos para el procesamiento de imágenes. Transforma fotos con baja calidad, nitidez, color y nitidez en verdaderas obras de arte, especialmente con inteligencia artificial y algoritmos.

En el campo de los dispositivos inteligentes, todavía existen algunas opciones que pueden hacer lo mismo, con ciertas restricciones. programa photoshop En una PC para resolver estos problemas.

Hoy, Samsung ha actuado con determinación para posicionarse frente a sus competidores, ya que es uno de los teléfonos móviles que ofrece el potencial para mejorar la calidad de las fotos sin necesidad de una aplicación. Gracias al sistema Android 12, puedes retocar nuevas fotos en tu dispositivo. Para hacer esto, siga estos pasos:

Primero, ingresa a la galería de Samsung.

Encuentra la imagen que acabas de crear que deseas editar.

Necesitas encontrar los tres puntos verticales que aparecen en la pantalla y están en la esquina inferior derecha.

De todos los elementos a visualizar [画像のリマスター]Hacer clic ..

.. Ingrese una nueva instancia móvil para iniciar el escaneo automático.

Cuando termine, verá una línea que separa el anverso y el reverso de la imagen. Puede utilizar el verificador para ver exactamente lo que se ha solucionado.

En resumen, si está de acuerdo con los cambios y está interesado en ellos, Haga clic en Guardar para innovar Expediente.

¿Cómo acerco o alejo una foto en Samsung?

Reducir o ampliar una foto sin recortar es una manera fácil de reducir el tamaño que invade la foto y, por lo tanto, puede reducir el tiempo que se tarda en enviar la foto. Puede parecer un poco simple, pero las principales aplicaciones que vienen con los teléfonos actuales no suelen tener esta opción. Al cambiar el tamaño de una imagen (no la calidad) Podemos reducirlo Crea fotos de baja resolución, pero no demasiado difíciles..

Muchas aplicaciones de edición y redes sociales, como WhatsApp y Twitter, ya utilizan una compresión degradante para iluminar sus fotos. Sin embargo, reducir el formato es útil para adjuntar correos electrónicos o ahorrar espacio en disco al guardar.

Después de tomar una foto con el teléfono Samsung, si desea cambiar la relación de aspecto del archivo, puede hacerlo. Utilice el editor de imágenes de la aplicación «Galería».. A continuación, te mostraré cómo cambiar el tamaño de tus fotos.

Aumentar el tamaño de la imagen

La mayoría de las fotos tomadas con la cámara HD del teléfono Galaxy tienen una relación de aspecto estándar. Si está cargando una foto en línea y la foto es muy pequeña, puede ampliar fácilmente la imagen sin cambiar la resolución utilizando las funciones de edición de la aplicación de la galería. Siga los pasos a continuación para aumentar el tamaño de su foto.

Primero, vaya a la aplicación Galería de Samsung y seleccione la imagen que desea ampliar.

Luego haga clic en el elemento «Editar» en la parte inferior de la pantalla.

Luego en la esquina superior derecha[その他のオプション]Hacer clic.

Toque la opción Cambiar tamaño. ..

.. Selecciona el porcentaje de fotos redimensionadas que tienen prioridad sobre los elementos que redimensionan la imagen. Siguiente,[完了]Haga clic para aplicar los cambios que realizó.

Cambiar el tamaño de la imagen

La mayoría de las fotos tomadas con una cámara de alta calidad desde un dispositivo como Samsung son grandes. Si carga una imagen en la red de su computadora y la imagen es muy grande, puede establecer un nuevo tamaño específico en la Galería de dispositivos Samsung. Para hacer esto, siga estos pasos:

Primero vaya a la aplicación de la galería en su teléfono y luego seleccione la foto del tamaño que desee. Luego en la parte inferior del teléfono[編集]Haga clic en el elemento. En particular, toque los tres puntos colocados verticalmente en el área superior derecha. [サイズ変更]Elegir. Seleccione el tamaño de la foto redimensionada Te gusta la opción de cambio de tamaño de la imagen. Siguiente,[完了]Haga clic para aplicar sus cambios. Cuando haya terminado de editar una imagen o foto,[保存]Toca una opción.

Nota: si cambia el tamaño de la foto, verá que el tamaño del archivo también se reduce dentro de la función de imagen.

¿Qué sucede si amplío la imagen?

Cambiar el tamaño de las fotos es una tarea realmente fácil. Sin embargo, cuanto mayor es el tamaño, más memoria ocupa el mismo píxel. Por esta razón, El inconveniente es que verás una imagen bastante pixelada...