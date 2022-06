¿Cómo cambio el nombre de una carpeta de iPhone o iPad? -Rebautizar

De hecho, los dispositivos de Apple, ya sean iPhones o iPads, son uno de los favoritos de los usuarios de hoy.Depende de él Excelente garantía de funcionamiento Y todas las grandes opciones que tienen. Personalizar fuentes Práctico y fácil a la hora de escribir texto o abrir un archivo zip. Por ello, miles de personas no vuelven a pensar en invertir en este tipo de artículos técnicos.

Por otro lado, si ya posee un iPhone o iPad, puede cambiar el nombre de las carpetas según sea necesario.Este proceso es muy simple y generalmente recomendado. Agrupar aplicaciones y mantener el orden en el menú Pantalla principal.tambien lo recomiendo Mover íconos y aplicaciones de iMessage Siga esta política organizacional. En este artículo, aprenderá cómo cambiar correctamente el nombre de una carpeta cada vez que lo necesite.

¿Cómo creo una carpeta en la aplicación para iPhone o iPad?

Primero, cuando crea una carpeta por primera vez, Guardado con un nombre predeterminado A través del sistema de iPhone o iPad. Sabemos que necesitamos mantener nuestras pantallas lo más organizadas posible, por lo que esta sección presenta dos formas bastante exitosas de crear carpetas y mantenerlas organizadas por largos periodos de tiempo. Esta es otra opción recomendada para ordenar computadoras de escritorio móviles. Eliminar todos los podcasts descargados En iOS.

Desde el menú de inicio

El procedimiento para crear una nueva carpeta desde el menú Inicio es muy sencillo.Así que lo primero que tienes que hacer es En iOS, acceda a la aplicación Archivos.. Cuando llegue allí, notará todos los documentos que normalmente se guardan cuando descarga un archivo de un correo electrónico o sitio web. Ahora es importante deslizarte hacia la parte inferior de la pantalla hasta encontrar un nuevo menú, indicado por un círculo con tres puntos.

Haga clic en este botón para mostrar el menú en. Ahora proceda a crear una nueva carpeta... Finalmente, debe confirmar su selección en un cuadro que le pregunta si está seguro de su decisión. Ahora puede ingresar todas las aplicaciones que necesita allí.

En la aplicación en la pantalla principal

Si tienes muchas aplicaciones en tu iPhone o iPad y no sabes qué más hacer con ellas, te recomendamos lo siguiente: Póngalos en carpetas agrupados según sus necesidades urgentes.. Para hacer esto desde la pantalla principal, primero debe arrastrar una aplicación a otra para crear una nueva carpeta. A continuación, debe navegar a la carpeta donde creó la aplicación que le interesa.

¿Cómo puedo cambiar el nombre para mostrar de la aplicación iOS?

Ahora que conocemos las fórmulas para crear carpetas desde la pantalla principal o desde el menú de inicio, debemos distinguirlas. tu nombre favorito.. Muchas aplicaciones se acumulan con el tiempo, por lo que la mejor manera de organizarlas es nombrar cada carpeta. Observe que el sistema tiene un nombre predeterminado. Esto no es muy útil si desea conocer el contenido de cada carpeta.

Por lo tanto, la mejor manera de cambiar el nombre es Pulsa el icono de la carpeta que quieras cambiar Hasta que lo sientas vibrar. A continuación, debe poder hacer clic en el nombre predeterminado que aparece de forma predeterminada para que pueda cambiarlo a su nombre preferido. Una vez que haya tomado su decisión, para guardar correctamente los cambios en uno de estos dos dispositivos,[完了]Solo toca donde dice.

¿Qué otras ediciones puedo hacer en las carpetas de aplicaciones de iPhone y iPad?

Otra gran ventaja de tener un dispositivo iPhone o iPad es que no solo puedes crear cualquier carpeta, sino también: Personalízalos para que se adapten a tu gusto particular., cambie el color de fondo para que sea más fácil de distinguir, o agregue y elimine aplicaciones que ya no son relevantes. En cualquier caso, ambas opciones se enumeran a continuación para que no tarde mucho en cambiar la pantalla de inicio en su dispositivo Apple.

Cambiar el color de fondo

Primero, el color de la carpeta en su iPhone o iPad es[スタート]Debe saber que depende del tipo de fondo establecido en el menú.Y si lo quieres Tienes que seleccionar una imagen Esto incluye el color que desea agregar al icono de la carpeta desde el panel de configuración de su teléfono móvil.

Para hacer esto, puede seleccionar un fondo de pantalla alternativo etiquetado y elegir entre él Una de las imágenes guardadas. Está en la memoria interna de tu dispositivo Apple. Este proceso debe ser suficiente y exitoso.Si no es así, debe ponerse en contacto soporte de manzana Para evaluar su situación.

Agregar/quitar aplicaciones

Grandes opciones que ofrecen los desarrolladores de Apple Tiene la capacidad de agregar y eliminar aplicaciones. En la carpeta que aparece en tu casa. Si desea eliminarlo, debe mantener presionada la aplicación, luego deslizarla hacia la parte inferior de la pantalla, asegurarse de ver el ícono de la cruz y luego eliminarla de su sistema. Sin embargo, si desea agregarlo, simplemente tóquelo y arrástrelo a la carpeta seleccionada.