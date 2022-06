Si crea una cuenta en una red social popular como Facebook y sabe que miles de personas pueden contactarnos de esta manera. ¿Por qué los amigos no usan apodos que nos conocen en esta red social?Si se te ocurre esta idea, este artículo te hará saber que es posible Renombrar en Facebook..

¿Cómo cambio el nombre de Facebook? -Qué está permitido y qué está prohibido

Mira este video en youtube

La plataforma ha cambiado mucho desde el primer paso y ahora está disponible para todos. Crea y posee dos cuentas de Facebook..También puedes usar muchas otras opciones Haz cambios en tu perfil.Ejemplo: B. Cambiar nombre.. Sin embargo, existen ciertas restricciones y es importante conocerlas antes de realizar este procedimiento.

Antes de continuar con este artículo, debe comprender y abordar algunos de los aspectos más importantes. Usando su nombre en la plataforma.. En este sentido, puedes determinar que se trata de un nombre de usuario o URL personalizada. Esto permite que otros usuarios se pongan en contacto con nosotros para ver nuestro perfil.

Debe seguir ciertas reglas para crear un nombre de usuario. La regla principal es que no puedes usar un nombre de usuario que ya existe en Facebook.No puede hacer eso porque debe ser único para cada usuario. No confundas este nombre con tu nombre personal... Esto se refiere al nombre real que usamos y aparecerá en el documento de identificación.

Facebook tiene una política muy clara de que está bien si lo sabemos Crear o cambiar el nombre de un nombre de usuario.. Esto significa que la plataforma no le permitirá insertar datos no originales en su nombre. O pueden causar algún tipo de confusión entre lo que tenemos.

Uso de puntuación, números o letras extrañas

Los nombres y apellidos no pueden contener puntuación, letras mayúsculas dispersas o ubicaciones inusuales. Solo la primera letra del nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas. Además, no utilice caracteres especiales o números.. Además, no utilice letras de otros alfabetos como el griego, el árabe y el chino.

Palabras obscenas u ofensivas

Se requiere respeto al usar las redes sociales. Facebook entiende esto tan bien que no puede incluir lenguaje ofensivo en su nombre de usuario. Esto sugiere palabras blasfemas o groseras. Esto no está permitido y tendrás problemas para incluir este tipo de palabras en tu nombre.

Frases y palabras que no sean tu nombre

Es importante usar un nombre que conozca a tus amigos o conozca a tus amigos. Cotejar con identificación.. No se puede utilizar el nombre y apellido de otra persona. Solo puede usar nombres abreviados para nombres personales. Es decir, si el nombre es Francisco, puedes usar Paco.

nombre de empresa

Otra regla que debe cumplir la plataforma a la hora de especificar un nombre o apellido es nombre de empresa.. No puede usar ningún tipo de título, como una película o un libro. Si tiene problemas en esta sección, le recomendamos que los use. pagina de ayuda de facebook Para que puedas resolverlo.

¿Dónde puedo cambiar el nombre rápidamente?

Una de las señas de identidad de las redes sociales de Facebook es que son multiplataforma y permiten realizar cambios significativos desde cualquier dispositivo. Ya sea desde una PC, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente Android e iOS. No obstante, también puede registrarse desde la aplicación móvil o el sitio web.

Estos son los pasos para cambiar rápida y fácilmente su nombre de Facebook. Instala Lada en tu teléfono móvil desde la página principal o aplicación de la plataforma.

Si te gusta hacerlo Renombrar en Facebook a través del sitio web Necesitas hacer lo siguiente: Vaya al sitio web oficial e ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono y contraseña para iniciar sesión como de costumbre. Una vez en el perfil, serás llevado a la esquina superior derecha y encontrarás un ícono en forma de flecha hacia abajo.

Seleccione esto para mostrar un menú de opciones para seleccionar.Configuración y privacidad‘A continuación, debe seleccionar la opción ‘Configuración’. Esta acción le permite mostrar una ventana que configura las opciones generales de su cuenta. Y aquí tienes la sección que nos interesa. Hablemos de «nombre» y «nombre de cuenta».

Ahora todo lo que tenemos que hacer es agregar un ‘nombre de usuario‘Y seleccione la opción ‘Editar’ a la derecha de la misma. La plataforma le notificará si el nombre está disponible a medida que proceda con el cambio. Para completar el proceso[変更を保存]Simplemente seleccione una opción.

Desde la aplicación de mi dispositivo móvil

Si confías en las aplicaciones móviles, a partir de ahí quiero cambiar el nombre de facebook.. Sigue los pasos muy similares a los de la versión web antes de ingresar a la plataforma desde el teléfono. Desde allí, muévase a la esquina superior y haga clic en el icono con las tres líneas verticales que muestran el menú.

En este caso, haga clic en Configuración y privacidad, luego haga clic en la opción Configuración.En la siguiente ventana, debe hacer clic en la sección Nombre, esta vez debe escribir un nuevo nombre Compruebe si está disponible. Debe hacer clic en la opción Confirmar cambios.En ese caso, se le pedirá que ingrese su contraseña.[変更を保存]Haga clic para terminar.

¿Cómo agrego otros sustantivos, pronombres y apodos?

Las redes sociales de Facebook ahora pueden realizar cambios y recuperar datos importantes que antes no eran posibles. Cómo saber quién está accediendo a nuestra cuenta..Pero en este caso también es posible Agregar un sustantivo secundario, pronombre o apodo.. Y tienes un sello inconfundible que te facilita encontrarlo en las redes sociales.

Si está interesado en agregar otro nombre a Facebook, primero deberá seguir estos pasos para seleccionar su foto de perfil en su sesión. Esta acción abre un menú en el que debe seleccionar la opción Información. Luego selecciona la opción «Detalles sobre ti» y verás varias secciones a la derecha.

[その他の名前]En la sección[ニックネーム、ニックネームを追加…]Tienes que seleccionar una opción. Luego seleccione el nombre que desea usar y escríbalo. Si desea que este nombre aparezca junto al nombre principal, puede marcar «».Mostrar en la parte superior del perfil‘Y la elección Finalmente,[保存]Seleccione una opción.

¿Cómo puedo cambiar el nombre a otro idioma?

Facebook se usa como red social en todo el mundo y está disponible en la mayoría de los idiomas y alfabetos que se usan en estos países. Por lo tanto, puede escribir el nombre en un gráfico diferente o en un idioma diferente, si lo desea. Para ello, acceda al siguiente sitio web: https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=name&view..

Una vez dentro, selecciona la opción’Agregar o cambiar un nombre en un idioma específico «.. Luego, después de completar este simple paso, ingrese tanto su nombre como su nombre en la tabla de su país de origen.

Seleccione una opciónGuarda tus cambios’ Es importante saber que este cambio solo se aceptará si usted o sus amigos están usando el idioma en el que está escrito el nombre.

Cuando pasas por el proceso Renombra o agrega uno o más apodos a tu perfil.. Los cambios son inmediatos, por lo que deberá esperar un cierto tiempo para que su cuenta vea los cambios. Sin embargo, si desea ver su nombre actual en Facebook y luego realizar otros cambios, tendrá que esperar.

La plataforma no puede hacer este cambio de naturaleza en cualquier momento, ni cada vez que te inspira.por eso tienes que Espere al menos 60 díasAsí que puedes volver a cambiar tu nombre. También es una buena idea asegurarse de que el nombre que elija sea el que desea usar antes de verificar el nombre.

Como ya se mencionó, no puede cambiar el nombre de Facebook antes de que hayan pasado 60 días.esto también es cierto Hay un truco muy simple para hacer esto. Y te permitirá superar esta cosa aparentemente imposible. Sin embargo, para hacerlo, debe ingresar a la plataforma desde su PC e iniciar sesión en su cuenta.

El siguiente paso es hacer clic en el icono de flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de la pantalla. saber Muestra el menú y[設定]Seleccione una opción.. Aparecerá una ventana[名前]En el lado derecho de la sección[編集]Seleccione una opción.

Esto mostrará un mensaje en la pantalla que le notifica que esta acción no se puede realizar.[詳細情報]También se muestran las opciones. Si hace clic en él, la siguiente ventana le preguntará por qué no pudo cambiarle el nombre. Y la opción «dínoslo» que estamos tratando de seleccionar.

con este,[名前の変更]Aparecerá una ventana. Esta ventana muestra un formulario que debe completar para explicar el motivo del cambio. Cuando termines[送信]Debe hacer clic en la opción y esperar 24 horas para confirmar lo siguiente: Solicitud de cambio de nombre de Facebook aprobada en 60 días..

¿Cómo vuelvo a usar mi antiguo nombre de cuenta?

Redes sociales de Facebook, según sea necesario Utilice el nombre que utilizó en su cuenta antes.. Y esto lo puedes hacer sin mayores problemas, lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de Facebook como lo haces todos los días. A continuación, debe ir a Configuración de la cuenta y seleccionar la opción General en esta ventana.

[名前]Junto a la sección[編集]Hay una opción, y cuando la seleccionas, se muestra un mensaje. Esto indica que ha cambiado el nombre tantas veces como se le permite.Pero no te preocupes, solo muestra el menú. Se muestra el nombre que usó antes..

Finalmente, seleccione uno de los nombres de la lista y[名前の更新]Simplemente haga clic en la opción. Y de esta manera fácil, puede usar el nombre que usó anteriormente en su cuenta de Facebook.

Hay varios aspectos que necesitan ser considerados y respetados cuando quiero cambiar el nombre de facebook.. Sin un cumplimiento estricto, es virtualmente imposible que se le permita realizar este proceso. La siguiente es una lista de lo que sucede si no puede cambiarle el nombre.