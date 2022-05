Como cambiar una foto en facebook y dejar un comentario

Te lo mostraré en este artículo. Cómo cambiar o modificar fotos de Facebook y dejar comentarios.. Además, si estás promocionando tu marca en esta popular red social, te daremos algunos consejos para que no tengas que cambiar tu publicación al final.

Cómo cambiar o modificar una foto en Facebook y guardar el comentario escrito

Si por alguna razón te encuentras en una situación en la que se titula este tutorial, hay formas de solucionarlo, pero me alegra saber que está un poco oculto mientras ejecutas este proceso:

Encuentra la publicación que quieres cambiar

Ingresa a tu cuenta de Facebook y busca la publicación que deseas editar en los álbumes de tu cuenta personal. Cuando selecciona una publicación, debe hacer clic en ella para abrirla.

Ir al menú de controles

Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la publicación. Eso es menú de controles, En esta sección verá varias opciones de las cuales puede seleccionar su opción preferida.

Editar post

Seleccione la opción Editar publicación. Añade una nueva imagen que será la última imagen y pulsa «Guardar». En este paso es importante lo siguiente: No borre la imagen original.. Si hace esto, la aplicación de Facebook se bloqueará y sus cambios no se guardarán. Luego repita los pasos 2 y 3. Y ahora sí, haz clic en la cruz (X) que aparece encima para eliminar las imágenes no deseadas. Finalmente, selecciona una opción. «mantener».

De esta manera puedes cambiar o modificar tus fotos de Facebook mientras continúas escribiendo reacciones y comentarios. Además, en la misma sección Cambiar la descripción de la publicación. No solo mostrar opciones, sino solo para todos, amigos o personas específicas.

Tenga en cuenta que cuando edita una publicación, aparece un cuadro con la etiqueta «Editado» junto a la fecha. Cualquiera que haga clic en él puede ver un historial de todos los cambios realizados.

Facebook lo diseñó así. Evitar el abuso de esta característicaSe puede incluir spam, publicidad engañosa, etc.

Por otro lado, te alegrará conocer esta función. No limitado a la versión para PC.. También puedes editar tu publicación desde dispositivos móviles Android e iOS. Para ello, sigue estos pasos en tu teléfono móvil:

Busca la publicación cuya foto quieras cambiar. Toca el menú desplegable en la esquina derecha. Es un ícono en forma de «V». Escoge una opción «Editar post».. Recuerda no borrar primero las fotos que quieras borrar y repite el mismo proceso que se describe en la primera parte.

Si piensas Publicar anuncios en Facebook de forma gratuita o por una tarifaDebes saber que la imagen lo es todo, por eso ahora queremos darte algunos consejos que te pueden ayudar Obtenga los mejores resultados En su posición anunciada. De hecho, la siguiente es una de muchas Estrategias de marketing que existen para anunciarse gratis en redes sociales..

Utilice la relación de aspecto correcta para cada ubicación

Esto depende de dónde esté promocionando su producto. Ya sea que se trate de un feed, una historia o un feed de noticias, debe asegurarse de que su imagen tenga la relación de aspecto correcta.

De lo contrario, puede verse mal. Para tener una idea clara Relaciones de aspecto compatibles con cada publicación..

Por favor, muéstrame el producto claramente.

para Crea un anuncio en tu anuncio de FacebookLa clave es explicacion sencilla.. Cuando las personas se desplazan por su muro, generalmente lo hacen rápidamente. Si explica claramente cuál es su producto, transmitirán fácilmente un mensaje. Por supuesto, las buenas fotos pueden ayudar a atraer mucha atención.

No sobrecargue las imágenes con demasiado texto

Antes de publicar tu anuncio, Facebook evalúa qué tan atractivo es para tus usuarios, si la imagen que publicas tiene más del 20% del texto, puede ser Facebook. no se puede mostrarEntonces considéralo No son bienvenidas.. Se puede encontrar más información sobre este aspecto en la sección de ayuda de la red social.

Ver vista previa antes de publicar

Si no te equivocas, no lo arreglarás. por esta razón, Use la herramienta de vista previa de Facebook antes de publicar su anuncio.. Con este fin, los usuarios finales los verán tanto en teléfonos inteligentes como en computadoras, lo que les permitirá verlos a través de Creative Hub.

Estos consejos lo ayudarán a aprovechar al máximo sus anuncios de Facebook y evitar tener que editar sus publicaciones.