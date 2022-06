Cómo cambiar si cambiar tu foto de perfil de TikTok no resuelve el problema

Ticktaku es una aplicación asiática Basado en compartir videos musicales. Sí, los usuarios pueden crear una cuenta de TikTok para compartir videos con sus seguidores. Alternativamente, puede ver y compartir estos videos. Esta red social ha alcanzado una enorme cantidad de descargas, superando a Facebook, YouTube, Instagram y Snapchat y es una de las aplicaciones más descargadas del año.

Si no puede cambiar su foto de perfil de TikTok, o si tiene problemas, cómo cambiarla

¿Por qué es conocido TikTok?

En famosas redes sociales, efectos especiales, filtros, Función de realidad aumentada También puede agregar música de fondo para que su video sea llamativo.en ella puedes Crea una cuenta nueva..

Otro ejemplo donde se conoce a Tiktok Usted es vida, O vivir. Estos son los momentos en los que el creador puede ver directamente el archivo de video grabado en vivo sin interrupción.Si quieres, puedes aprenderlo. Como crear tiktok en vivo o directo.

Ya conozco esta aplicación Conocida en todo el mundo Y es muy atractivo para muchos usuarios, incluidas las personas que no suben videos porque se puede. Descarga gratis..

Pero como siempre, cualquier aplicación o red social Puedes encontrar algunas deficiencias. Esto puede ser incómodo de usar. B. Si no puedes cambiar tu foto de perfil. Esto es más común de lo que piensas. Si eres uno de los entusiastas de esta aplicación, pero te encuentras con algún problema, no te preocupes. Aquí te ayudaremos a solucionarlo.

Cambia tu foto de perfil en TikTok

este es uno de Proceso de ajuste básico El hecho de que exista esta opción para algunos usuarios es muy importante para la aplicación.

Para cambiarlo, debe abrir la aplicación o abrir una cuenta desde Sitio oficial, Luego ve a la sección de perfil. Debajo de las opciones, verá opciones para personalizar su perfil... Cuando lo seleccione, se le presentará un conjunto de instrucciones a seguir para cambiar su foto de perfil.

Como se mencionó anteriormente, No puedes cambiar tu foto de perfil. Muy común entre muchos usuarios. Han informado este error muchas veces en sus aplicaciones y no deberían hacerlo. Cambiar tu foto de perfil en tu aplicación debería ser la herramienta más complicada. La aplicación mejorará gradualmente con el tiempo, agregando nuevas actualizaciones y herramientas para hacer que las redes sociales sean más atractivas, pero a menudo con errores.

¿Cómo puedo corregir el error de mi foto de perfil?

Desde la última actualización de la aplicación Se han informado problemas con la foto de perfil. TikTok le permite configurar una foto o un video en su perfil, pero si ocurre un error, la foto no se actualizará, dejando solo la foto o el ícono que tenía anteriormente que aparece cuando ingresa a su cuenta.

Desafortunadamente, no hay nada que puedas hacer para corregir este error. Incluido en la última actualización. Según tiktok. Por ahora, tienes que esperar a que la plataforma te envíe una nueva actualización. Esto corrige por completo el terrible error y le permite cambiar su imagen de perfil de manera conveniente e instantánea.

Lo sabemos No poder actualizar mi foto de perfil es frustrante Si ya no te gusta el anterior, más. No te enfades, ahora tenemos algunas soluciones que pueden ayudarte.

Puede descargar una versión anterior de la aplicación TikTok 17.5.4 No se mostró ningún error De esta forma, la experiencia en la plataforma será más agradable. Sin embargo, para hacer esto, debe desinstalar la aplicación actual e instalar la versión anterior. Con esta opción, el problema desaparece inmediatamente. Será la misma aplicación con las mismas herramientas y características, incluso si se realizan cambios.

También recomendamos tanto como sea posible. Esperando una nueva actualización, Todos los inconvenientes ya han sido resueltos. Descarga nuevas actualizaciones para la app y no te pierdas todas las novedades.