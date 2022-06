Hoy es un teléfono, una tableta, Razones de seguridad para almacenar su PIN o código.. Por esta razón, le recomendamos que implemente una aplicación de notificación de alertas que envíe un mensaje para cambiar su contraseña.Estas notificaciones se envían en función de su perfil de configuración y cuenta de correo electrónico Soporte de la empresa iPhone Para tal fin.

Cómo cambiar PIN o código de desbloqueo de iCloud en iPhone

Mira este video en youtube

Lo anterior es excelente ya que le permite Bloquea tu dispositivo digital Por lo tanto, nadie puede espiar su información confidencial. También es genial enviar un mensaje de cambio de contraseña. De esa manera, no podrá desbloquear fácilmente su dispositivo.

No obstante, si pierde, o Si te roban tu dispositivo iPhone, tienes la opción de bloquearlo a través de IMEI Para proporcionar otra capa de seguridad que muchos de nosotros tenemos actualmente en nuestros dispositivos El iPhone tiene un código de acceso de 4 dígitos y me gustaría cambiarlo a un código de acceso de 6 dígitos. Para facilitar o facilitar el uso de los usuarios involucrados.

Cambiar a Quiero ponértelo difícil, así que un código de 6 dígitos Descifrar, pero a menudo no funciona. Ahora cambiemos el código de desbloqueo a uno más seguro en la configuración y sigamos los pasos para finalmente seleccionar un código alfanumérico personalizado.

Dicho esto, hay gente que la cuida. Código de 6 dígitos Quiero restablecer el código de 4 dígitos. Entonces preguntamos: ¿Cómo cambiar el PIN de iCloud del iPhone o el código de desbloqueo de 6 dígitos a 4 dígitos? Antes de responder a esta pregunta, definamos qué es iCloud para modificar el código para hacerlo.

¿Qué es iCloud?

iCloud es un servidor de almacenamiento Mantenga sus fotos, documentos y otra información necesaria actualizada en el sitio web de Apple.También Las cuentas de iCloud tienen muchas ventajas.Estos también están disponibles en cada punto de conexión donde haya instalado la aplicación iCloud.

Por supuesto, esto debe hacerlo el mismo usuario en diferentes computadoras para que funcione correctamente. Esto le da acceso a toda su información y la hace disponible desde cualquier lugar donde tenga una conexión a Internet.

Actualmente en competencia con los controladores de Google, este plan gratuito ahorra 5 GB con un plan gratuito y opciones de pago, pero si necesita más espacio de almacenamiento, puede solicitar una extensión. Lo único que no me gusta es que las aplicaciones de Android no están disponibles como Google Drive.

También podemos Inicie sesión en iCloud.com o cree una cuentaPuede verificar la información, fotos y documentos guardados para ver si están bloqueados por el IMEI.

Podemos hacer eso con seguridad. iCloud nos proporciona la mejor seguridad También puedes solicitar un bloqueo por imei. Solo la persona a la que invites puede ver nuestra información, comentarla y compartirla.

Esto le permite cambiar documentos en línea en tiempo real para que pueda trabajar en línea con sus amigos.Qué hacer iCloud es genial si quieres iniciar tu propio negocio en línea desde casa.

¿Cómo cambio la contraseña de mi iPhone desde iCloud?

entre ellos Para iPhone 10 y modelos posteriores,[設定]Ir A continuación, Face ID y código de acceso en dispositivos iPhone hace unos años.

Debe ir a Configuración, seleccionar Touch ID, pero si no tiene una identificación, es posible que no tenga una. Configuraciones como Touch ID¿Se podría escribir como código?

Verás las siguientes opciones: Desactivar código, Modificar código, Solicitar código, Permitir acceso cuando está bloqueado, Eliminar datos.