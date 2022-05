Outlook es un correo electrónico muy conocido en el mundo y que cuenta con miles de usuarios. cambiar o cambiar Cuenta de correo electrónico de Outlook. Este articulo es para tí. Voy a explicar cómo hacer esto.

Cómo cambiar o cambiar tu cuenta de correo electrónico en Outlook fácilmente

Lo que necesitas saber antes de hacer este paso

Antes de empezar, quiero aclarar algo. Esta información se basa en cómo cambia su cuenta de correo electrónico de Outlook. Por lo tanto, su cuenta o perfil de Outlook se puede acceder y modificar desde su computadora. Tablero de conmutadores No hay página de Outlook en la web.

Sin embargo, cuando discuta cambios, deje en claro que esto básicamente significa ajustar o cambiar cualquier cosa relacionada con la información en su perfil de usuario.

En este caso, para cambiar la información anterior,Actitud AlturaDesde aquí puede elegir lo que desea cambiar, p. B. Su dirección de correo electrónico, contraseña y configuración que se utilizará para el correo electrónico entrante y saliente.

Para acceder a estas opciones, debe hacer lo siguiente: Primero, ejecute la aplicación Outlook desde su computadora y luego seleccione una opción de la barra de menú.archivos, archivos«. En el siguiente menú desplegable, debe seleccionar la opción Configuración de la cuenta y luego hacer clic en Configuración de la cuenta.

Esta ventana muestra todo Correo electrónico Registrado y agregado a la aplicación de Outlook. Simplemente haga clic en el correo electrónico que desea cambiar y luego seleccione las opciones que desea cambiar.

Puede realizar cambios específicos en el área «Servicios entrantes», pero le recomendamos que cometa errores aquí, ya que es posible que Outlook no funcione. no Muevete ajuste de este campo Si no tienes el conocimiento.

Ya hemos visto cómo cambiar su cuenta de correo electrónico de Outlook. Ahora veamos cómo cambiar su cuenta en el correo electrónico de Outlook paso a paso.

Pasos para cambiar su cuenta de correo electrónico de Outlook

Cambiar tu cuenta de correo de Outlook es muy sencillo, pero en este caso puedes realizar dos tipos de cambios. Uno es un simple cambio de cuenta desde la aplicación y el otro es un cambio desde el panel de control.También puedes ver Cómo eliminar contactos duplicados Con este correo electrónico.

Primero, veamos cómo cambiar tu cuenta de correo electrónico panorama afuera Departamento.. Para comenzar, debe ejecutar la aplicación y luego hacer clic en la opción Archivo en la barra de menú.Es similar a la suya Bloquear el spam del correo electrónico..

Luego en el siguiente menú[アカウント設定]Seleccione una opción y seleccione de nuevo en la ventana desplegable[アカウント設定]Hacer clic. Aquí puede seleccionar la cuenta que desea cambiar, pero puede hacerlo fácilmente con una cuenta registrada. Haga clic en el botón para registrar uno nuevo «»recién llegado«.

Cambiar tu cuenta de correo de Outlook desde la aplicación es muy fácil. A continuación, aprenda cómo cambiar su cuenta. pizarra de control.. Para comenzar, debe salir de Outlook y pegar un «Panel de control» en la barra de búsqueda. Cuando se ejecuta, busca opciones de correo electrónico.

Como dato importante, esta opción Esto depende de la versión de Windows instalada. Por lo tanto, le recomendamos que coloque la palabra correo electrónico en el buscador en el panel de control. Sincronizar Outlook con Gmail Porque toda tu información está conectada.

Cuando tenga tres opciones, haga clic para agregar un nuevo correo electrónico. «Cuenta de correo electrónico».. La otra es cambiar el almacenamiento del «archivo de datos» y finalmente cambiar el perfil.

Como puede ver en este artículo, cambiar y modificar su cuenta de correo electrónico en Outlook es muy simple. Si tiene alguna pregunta o problema Soporte de Microsoft Outlook..

