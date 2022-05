Cómo cambiar la velocidad de CapCut de manera sencilla: una guía completa

CapCut es una de las aplicaciones de edición de imágenes y videos más famosas y populares que existen en la actualidad. Esto se debe a que hay muchas características para editar. Además, el proceso de edición es muy sencillo y fácil de aplicar si quieres cambiar la velocidad del videoEsta aplicación es una buena opción.

¿Cuáles son los requisitos para lograr cambios de velocidad con CapCut?

Para capturar un momento especial en video, solíamos necesitar un equipo grande y fuerte para filmar la ocasión. Podrías ver esta grabación en tu próximo ser, pero no podrías hacer más.

Por otro lado, existen muchas redes sociales en estos días, por lo que siempre puedes capturarlas y subirlas a tu aplicación. Decide quién puede verlo También puedes comentar y compartir con otros.

También puedes cambiar el vídeo y añadir otros efectos desde tu ordenador o móvil. Poder hacer todo esto antes requería un equipo de expertos y un equipo para obtener los resultados, ahora todo lo que necesitas es Aprende a usar la aplicación Hacia Mejorar la calidad del video Como un profesional.

Mucha gente utiliza CapCut para convertir la grabación en una sensación pasajera, pero no lo puedes negar. Algunos se han vuelto populares debido al efecto Lo que trae esta aplicación.con ella Puedes fusionar dos videos en unoEntonces puedes presentar la situación desde diferentes ángulos.

Otro beneficio de usar CapCut es que usted: Agregar una marca de agua Esto garantiza sus derechos de autor en su trabajo, para que nadie pueda robar su trabajo. Aunque puede optar por no ponerle una marca de agua para que otros puedan reconocerlo.

Además de CapCut, existen redes sociales como TikTok donde puedes editar tus propios videos e incluso cambiar la velocidad. Con herramientas de cámara.. Por supuesto que puedes elegir la aplicación que quieres usar, pero es bueno saberlo todo. No tiene los mismos beneficios.

Hay tres requisitos básicos para que CapCut pueda cambiar la velocidad de su video. Lograr esto no es difícil. Estos son incluso los aspectos básicos necesarios para hacer posible este tipo de aplicación.

Primero necesitas una aplicación CapCut es la última versión, para que puedas acceder a todas sus funciones. En segundo lugar, CapCut requiere mucho espacio móvil para funcionar correctamente. De lo contrario, tendrá problemas para caminar.

Por último, pero no menos importante, debe asegurarse de que su conexión a Internet sea estable. Esto asegura que la aplicación funcione sin problemas y que los cambios se apliquen correctamente.

Cómo cambiar la velocidad del video con CapCut

Con CapCut hay dos formas de cambiar la velocidad. Si el video debe reproducirse más rápido o más lento. Si desea cambiar la velocidad, puede utilizar el modo normal. Esta técnica le permite ajustar la velocidad.

Cuando selecciona el modo normal, aparecerá una regla en la parte inferior de la pantalla que muestra su tipo de velocidad actual y si ha movido el botón hacia la derecha. La velocidad seguirá aumentando El video no durará mucho. Por otro lado, mover el botón hacia la izquierda ralentiza el video y alarga su duración.

También con CapCut ¿Hay un modo de curva?, La configuración predeterminada para este método es diferente. Todos tienen diferentes combinaciones de lento y rápido, sección tras sección, duración tras duración.

Si usas estas configuraciones, debes saber que tu conexión a internet debe ser muy buena y no puedes personalizar o cambiar las opciones por defecto, por lo que debes adaptarte a estas características.

¿Cómo ajusto la velocidad de CapCut sobre una pista de audio?

CapCut ofrece a los usuarios muchas ventajas. Cuando edita un video o una foto, puede guardarlo en su teléfono o compartirlo en varias redes sociales directamente desde la plataforma.

Además, como ya se mencionó, garantizamos que los derechos de autor están protegidos cuando sea necesario. Esto evitará que otros reclamen el gran trabajo que hiciste al crear el contenido. Para otros, te ofrece multitud de herramientas para desarrollar tu creatividad.

Cuando se trata de acelerar videos, puedes: Usar pistas de audio Con unos sencillos pasos. Esto requiere un proyecto en desarrollo. Es decir, abre la aplicación y[プロジェクトの作成]Tienes que hacer clic. Para hacer esto, puede usar el guardado o crearlo en este momento.

A continuación, debe ejecutar el video y verificar la velocidad con la regla a continuación. Tienes que pulsar el icono de audio para cambiar el vídeo. Esto le da más opciones. Debajo puede ver el rango de velocidad y seleccionar el método de su elección.

¿Cómo hacer una edición rápida con videos CapCut?

Si le preocupan sus habilidades de edición, puede probar material de archivo menos importante para ganar experiencia, pero el proceso de CapCut es tan simple que no necesitará repetirlo una y otra vez.

Una vez que haya iniciado su proyecto y seleccionado el método que desea utilizar para cambiar la velocidad, simplemente siga estos pasos: Encuentra el efecto que deseas.. Si elige la opción de curva, puede probar siete configuraciones predeterminadas.

Si estos no cumplen con sus expectativas y desea resaltar ciertas secciones que funcionan lentamente, puede seguir el método habitual y usar la regla para establecer las secciones requeridas. Reproducir más lento Y qué no. Esto no solo hace que todo el video sea muy lento, sino que también significa que puede crear su propia combinación entre reproducción lenta y rápida.