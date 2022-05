Cómo cambiar la dirección IP de tu teléfono Android a otro país sin rootear

estoy seguro de que lo escuchaste Cambia la dirección IP de tu teléfono Android requisito Rootear dispositivo Android O descarga algunas aplicaciones adicionales. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que se puede hacer a través del menú de configuración del dispositivo móvil.

Con eso en mente, me resultó difícil crear una guía rápida que explique todo lo que necesita para cambiar rápidamente su dirección IP móvil.

¿Cuáles son las ventajas de cambiar la dirección IP de tu teléfono Android?

Si no está seguro, use una IP estática Las vulnerabilidades informáticas más comunes Nos convierte en un objetivo accesible para los piratas informáticos que siempre están cerca. Buscando una manera de robar información valiosa, Ejemplo: detalles de la cuenta bancaria, tarjeta de crédito, contraseña de la cuenta de correo electrónico.

Porque la IP es siempre la misma Los hackers pueden encontrarlo rápidamente Ataca a nuestro equipo muy de cerca. En cambio, si usas IP dinámica, las cosas son mucho más complicadas cuando envías un ataque informático porque es mucho más difícil de encontrar. Sin embargo, esto es algo que muchos usuarios ignoran, pero es un dato muy importante que siempre debes tener cuidado al navegar por Internet.

Mientras tanto, si decidimos Cambia u oculta la dirección IP de tu PC Or Mobile mejora significativamente la seguridad de navegar por Internet. Además gracias a esta función podemos acceder a algunas aplicaciones que no están disponibles en nuestro país de origen.

Lo mismo sucede con algunos sitios web, ya sea de compras en línea o portal de descarga de contenido, bloqueados en una determinada región. Para acceder a estas páginas Cambia la dirección IP de tu teléfono Android Hablaremos más sobre eso más tarde.

Pasos para cambiar la dirección IP de tu teléfono Android a otro país sin rootear

Esta nueva sección muestra todos los pasos que debes seguir Cambia la dirección IP de tu teléfono Android A otro país sin echar raíces. Como siempre, es muy probable que saltarse un paso resulte en un error, por lo que es una buena idea seguir las instrucciones de la carta.

Para comenzar, debe ir al menú de su dispositivo Android y hacer clic en el ícono de configuración, representado por una tuerca o un engranaje.

Luego, debe desplazarse hacia abajo en las opciones y seleccionar la opción «Red inalámbrica».

Luego, debe encontrar la red a la que está conectado y mantenerla presionada durante unos segundos para que aparezca un pequeño menú con algunas opciones.

Luego seleccione la opción «»Cambiar la configuración de red“Entonces verá una ventana que vería cuando se conecta por primera vez a una red de Internet.

Aquí debe ir a la parte inferior de la pantalla y hacer clic en una sección como esta: ‘Opciones ampliadas’ .. De esta forma puedes comprobar la configuración IP de tu red.

Esto debería indicar lo que estamos usando. protocolo DHCP.. Puede reemplazarlo con la opción de IP estática simplemente haciendo clic en esta sección. Eventualmente tienes que entrar Nueva dirección IP Elige el que quieras usar en tu dispositivo[保存]Haga clic en la opción para aplicar los cambios realizados. Finalmente, es una buena idea visitar un sitio bloqueado en su país para ver si ya puede acceder a él. De lo contrario, todo el proceso debe repetirse nuevamente.

¡Eso es todo por hoy! Si la información publicada en este post te ayuda, no olvides compartirla con todos tus amigos a través de las redes sociales. Cambia la dirección IP de tu teléfono Android No rooteará y no descargará ningún programa adicional a su dispositivo.