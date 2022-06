Cuando me registré en la plataforma y creé un nombre de usuario, no me gustó nada, así que busqué la forma de cambiarlo, pero no pasó nada. En el próximo artículo, te mostraré una manera muy fácil de cambiarlo.

Nada es más apropiado que tener un nombre de usuario que te represente ante tus compañeros de juego.Especificar siguiente Una manera fácil de cambiar tu nombre de usuario en Twitch.

Cómo cambiar fácilmente tu nombre de usuario en Twitch

Mira este video en youtube

plataforma de juego gorjeoActualmente accesible para muchos seguidores y jugadores. Sitio oficial.. Sin embargo, también puede hacerlo a través de las diversas aplicaciones oficiales en la plataforma, y ​​puede ver videos diarios como: B. Torneos en vivo y de videojuegos.

Sin embargo, no necesitas esto para disfrutar de Twitch. Crea una cuentaEs el más recomendado porque puedes unirte a la sala de chat y compartir tu experiencia. Del mismo modo, puede averiguar lo que otros usuarios quieren compartir. También puede agregar sus canales favoritos a su lista de observación creando una cuenta.

Lo que muchos quizás no sepan es que hay muchos usuarios, y la verdad es que ganan miles de dinero. Monetizar la corriente..

Toda la verdad es que cada día más participantes nuevos utilizan esta plataforma. Juega, mira videos y gana dineroSin embargo, el enfoque aquí es cómo cambiar el nombre de usuario.

gorjeo Te permite sin los inconvenientes que puedas algún día Cambie el nombre de usuarioSin embargo, la mayoría no cree que esto sea posible.

Y en algún momento, es posible que haya querido hacer ese cambio, pero se dio cuenta de que no era posible. La verdad es que es posible, pero antes hay que cumplir unos requisitos.

Pasos sencillos para cambiar tu nombre de usuario en Twitch

Primero, te mostraré los requisitos necesarios que debes cumplir Cambie el nombre de usuario.. Primero, debe averiguar qué dirección de correo electrónico está vinculada a su cuenta de Twitch. Si aún no ha verificado su cuenta, simplemente haga clic en las sugerencias que se muestran arriba.

A continuación, debe esperar a que llegue el correo electrónico de confirmación a su bandeja de entrada y seguir los pasos que se proporcionan allí para completar la confirmación. Después de completar este paso, continúe con la siguiente condición. Bajo esta condición, el nombre de usuario no ha cambiado en los últimos 60 días.

Esto significa que puede cambiar su nombre de usuario cada dos meses y cumplir con los dos requisitos o requisitos requeridos para cambiar su nombre de usuario.

De esa manera, puede hacer esto, pero es importante conocer algunos puntos que son muy importantes para su cuenta. Están:

Primero, se restablecerán las estadísticas. calambres de flujoEs decir, el cambio de nombre elimina las estadísticas almacenadas porque está vinculado al nombre. También tenga en cuenta que el enlace se perderá. El nombre anterior ya no estará disponible y deberá cambiar el enlace al nuevo nombre.

Lo bueno es que cambié mi nombre y gané dinero. Suscripción de usuario, No los perderás. Para cambiar el nombre, debe ir y hacer clic en el icono de perfil.Luego desde el menú[設定]Debe ser seleccionado. Siguiente,[プロファイル]Ir[プロファイル設定]Desplázate hasta encontrar la opción.

También puede editar o cambiar su nombre de usuario y nombre público. También puede agregar o cambiar su biografía. Cuando termines[変更を保存]Haz clic en la opción y listo. Esto fue muy fácil. Cambia tu nombre de usuario en Twitch.