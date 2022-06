Cómo cambiar el nombre en Zoom durante una reunión, desde la web y el móvil

Zoom es una plataforma Comunicación por videollamada Un mensaje de texto en la misma llamada para una comunicación más específica. Esta plataforma es una empresa fundada o fundada por Eric Yuan en 2011. Zoom se destaca de otras plataformas por su efectividad en la realización de conferencias virtuales.

Zoom está disponible buena conexion.. Se puede usar en todo tipo de computadoras, dispositivos Android, tabletas, iPhones, iPads, macOS y más. A medida que comenzaron las pandemias en todo el mundo, Zoom ha ampliado enormemente su popularidad.

¿Cómo cambio mi nombre de usuario de Zoom antes de la reunión?

Cambiar el nombre de usuario justo antes es una tarea muy fácil. Se puede cambiar antes de la reunión.Aunque muchos no saben cómo hacerlo. Zoom es una plataforma que quiere seguir mejorando a medida que crece el número de usuarios y ofrecer las mejores opciones posibles.

Qué es esto Muy fácil Y desde muchos puntos de vista importantes, es el nombre que nos representa dentro de la plataforma, así que hoy veremos cómo hacerlo.

Tienes que contestar el teléfono. Seleccione la opción Participantes. Junto a la pantalla, verá una barra que muestra a todos los conectados a la reunión. Cuando presiona el nombre, tiene la opción de editar el nombre y cambiarlo a cualquier nombre que desee. [OK]Hacer clic.

Así deberías Para cambiar el nombre.. de paso, Comparta archivos con Zoom durante una reunión o seminario web..

Desde el sitio web

Próximo paso Cambiar el nombre de usuario con zoom Acceder desde el sitio es tan fácil como cualquier otro sitio. Luego verifique los siguientes métodos:

Únase a la reunión desde el sitio web. El nombre actual se muestra en el lado derecho de la pantalla. Toca tu nombre. Te da la opción de editarlo, modificarlo y configurar «aceptar». Entonces ya deberías poder cambiarle el nombre.

Desde la aplicación móvil

es muy facil de hacer Cambiar el nombre de usuario de Zoom Es rápido y fácil de ejecutar desde su aplicación. Luego verifique los siguientes métodos:

Debe unirse a la reunión en su dispositivo móvil. A medida que escribe, puede ver su nombre de usuario actual. Toca tu nombre de usuario. Puede cambiarlo por un nuevo nombre, cámbielo y seleccione Aceptar.

Entonces ya deberías haber podido Rebautizar..Si no lo sabías, puedes Comparta su pizarra para reuniones de Zoom desde dispositivos móviles y PC..

¿Cómo cambio el nombre del zoom después de iniciar una reunión?

Durante una reunión de Zoom, puede pensar que no puede. Cambie el nombre de usuario Y ese no es el caso. Por supuesto, ciertamente se puede hacer de una manera muy simple. Esto es muy útil si desea cambiar el nombre antes de que comience la reunión, pero olvida el nombre y no desea abandonar la reunión y cambiarlo.

Veamos qué hacer Cambie el nombre de usuario Fácil en una reunión. Debe seguir los pasos a continuación.

Presione la opción Participantes en la parte inferior de la pantalla para ver algunas opciones y toda la información relacionada con esta reunión. Su nombre se mostrará allí. Necesitas presionarlo. Se abrirá una ventana y presiona «Detalles». [名前の変更]Hacer clic. Actualizar el nombre[OK]Hacer clic. Entonces ya deberías poder cambiarle el nombre.

de la calculadora

Cambialo Nombre de usuario de Zoom Es muy fácil enviar desde su computadora durante una reunión. Luego verifique los siguientes métodos:

En la parte inferior de la pantalla[参加者]Seleccione el botón. Puede ver toda la información de una reunión en curso. Puede ver su nombre, debe hacer clic en él, aparecerá una ventana emergente y haga clic en «más». [名前の変更]Hacer clic. Actualizar el nombre[OK]Hacer clic. Entonces ya deberías poder cambiarle el nombre.

Desde mi celular

No tienes que complicarte Cambie el nombre de usuario A continuación, le mostramos cómo hacer zoom en su teléfono:

Presione «Participantes» en la parte inferior derecha de la pantalla para ver varias opciones y toda la información de la reunión. Cuando vea su nombre en la parte superior, tóquelo y luego[その他]Tocar. [名前の変更]Hacer clic. Cambia el nombre que quieras,[OK]Hacer clic.

Entonces ya deberías haber podido Rebautizar..si no sabes La conferencia de Zoom puede durar 40 minutos o más..

¿Qué otros aspectos del perfil de zoom se pueden personalizar desde el dispositivo?

Puede personalizar el perfil de zoom de diferentes maneras y usar todo a su gusto. en tu dispositivo Abre la aplicación Zoom Ve a Ajustes y personaliza tu perfil a tu gusto. A continuación, echemos un vistazo a todo lo que puede editar.

Su nombre.

Foto de perfil.

Identificación de la reunión.

La URL de la reunión utilizando su identificación personal.

Enviar correo electrónico para máxima seguridad.

El idioma de la aplicación.

contraseña de la cuenta

estos son El aspecto más importante Puedes editarlo con tu cuenta de Zoom. Si tiene problemas con Zoom o tiene preguntas, visítenos. Página de soporte de Zoom.. Ahí está la información que necesitas.