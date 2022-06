Cómo cambiar el idioma de tu aplicación NikeRunClub: un sencillo tutorial

Muy bien, este es el Nike Run Club Un compañero ideal para los amantes del atletismo.Entusiastas del deporte que se ocupan del ejercicio aeróbico o de la resistencia a la carrera. Con esta aplicación podrás participar en maratones y entrenar para lograr el mejor rendimiento mientras corres.

Con esta aplicación, no solo obtendrás una guía de los mejores ejercicios para maximizar el rendimiento, sino que también podrás controlar tu ritmo y obtener estadísticas para mejorar como deportista. Asimismo, la aplicación brinda los mejores consejos para recuperarse de los entrenamientos más exigentes.

Tener esta aplicación en tu teléfono es como Entrenador o entrenador de dispositivos móviles, Sin embargo, este es un problema real ya que algunos entrenadores pueden no hablar su idioma. Si tu aplicación no tiene el lenguaje correcto, no sabrás los pasos del ejercicio y no son muchos. Puede practicar los consejos proporcionados por la aplicación. Pero no te preocupes. Hoy aprenderás a cambiar o cambiar el idioma de esta aplicación para maximizar tu rendimiento como atleta.

¿Cómo cambio el idioma de la aplicación Nike Run Club?

Este es un proceso muy simple.Todo lo que tienes que hacer Realizar o realizar algunos pasos Ahora puedes disfrutar de la aplicación.Tienes que tener cuidado en el momento Instala la aplicaciónSe adapta al lenguaje de los dispositivos móviles. Además, si acaba de instalar la aplicación, se le preguntará sobre su país de residencia. Si vives en España, la aplicación asume que hablas español. ¿Vives en los Estados Unidos y hablas inglés?

En mi dispositivo iOS

Como dije, eh Establecer el idioma correctamenteDebe agregar su país e inmediatamente agregar la aplicación NikeRunClub. Identificar y comparar los idiomas que se usan en ese país. Además, esta aplicación clasifica los países desde una perspectiva continental. Esto identificará mejor el idioma del país.

Tenga en cuenta que esta aplicación se adapta directamente al idioma del dispositivo. Entonces, si el idioma de su teléfono es inglés, ejecutar esta aplicación hará que todo sea inglés si desea cambiar el idioma de la aplicación. Necesitas cambiar el idioma de tu dispositivo. Sin embargo, puede cambiar su país de residencia en caso de que su país de origen cambie debido a un error.

Para cambiar su país de origen desde dentro de la aplicación, primero debe abrir la aplicación Nike Run Club y luego presionar. 3 lineas horizontales Está en la esquina superior izquierda, donde verás una lista de opciones. Debe buscar y seleccionar la opción Configuración. Luego pase a otra lista de opciones. Debajo de estas opciones se encuentra la llamada «País o Región». «Verá una lista de países allí. Busque el país en el que se encuentra. El idioma de ese país se mostrará allí.

Desde mi aplicación de Android

Como ya se mencionó, la aplicación NikeRunClub Se adapta al idioma de tu teléfono móvil, solo puede cambiar el país en el que vive, por lo que mostrará el idioma de ese país. Tenga en cuenta que cambiar el país o la región de la aplicación no cambia el idioma del dispositivo, pero no lo hace. Para cambiar el idioma, debe cambiar el idioma establecido en el dispositivo.

Para cambiar el país o la región en un teléfono móvil con sistema operativo Android, siga el mismo procedimiento que para un teléfono móvil con sistema operativo iOS. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación Nike Run Club y presionar tres direcciones horizontales. Verá una lista de filas y opciones que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla. Debe ingresar a la opción Configuración.

Una vez que ingrese a la configuración, verá otra lista de opciones. Desliza para encontrar la opción de país o región y presiónala para ver una lista de opciones de países para seleccionar desde la aplicación.Seleccione un país[同意する]Prensa.

¿Cómo guardo mis cambios de idioma en la aplicación Nike Run Club?

Ahora tenemos que recordar que Cambio de idioma Esta aplicación está escrita directamente desde el idioma del dispositivo. Esto es lo único que puedes hacer. El cambio será donde estés..

¿Por qué no podía cambiar el idioma en la aplicación Nike Run Club?

A diferencia de otras aplicaciones, esta aplicación cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que se adapta al idioma registrado en el dispositivo móvil. Esto hace que sea fácil cambiar el idioma de su aplicación.. Por lo tanto, no puede cambiar el idioma directamente desde la aplicación. Necesitas cambiar el idioma. Cambiar el idioma del dispositivo..