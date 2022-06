Cómo cambiar de reino y unirte a otra alianza en Rise of Kingdoms

El surgimiento del reino Un juego para móvil y PCEn este juego puedes experimentar con diferentes estrategias para hacer avanzar a tu nación. Una estrategia es cambiar de reino en Rise of Kingdoms y unirse a otra alianza.

Este juego es similar a Clash of Clans. Clash of Clans-Ataque para derrotar a los rivales..No sólo eso, sino que hay algunos Un juego similar a Clash of ClansSin embargo El ascenso del reino es uno de los mejores...

Cómo cambiar de reino y unirte a otra alianza con Rise of Kingdoms

Mira este video en youtube

En la versión móvil de este divertido juego Puedes descargarlo gratis En los negocios Google Play Para Android, también puede obtenerlo en la siguiente URL. Tienda de aplicaciones Para dispositivos iOS.

¿Cuál es el propósito básico del juego Rise of Kingdoms?

Primero, seleccione una civilización de las 11 civilizaciones en el mapa mundial.Es importante leer atentamente antes de esta elección Beneficios proporcionados por cada..

la idea es Levantar el edificio principal más y másEsto te permite formar tu propio ejército, entrenar a tu ejército, construir instalaciones de producción, mejorar continuamente, ganar poder y conquistar el mundo.

¿Cómo cambiar el reino con Rise of Kingdoms?

Esto se puede hacer de dos formas. Uno es Cambio de personaje o gobernadorPara ello, en la esquina superior izquierda[Governor Profile]Haga clic en el botón y luego[Settings]Hacer clic.

Luego presiona «Control de personajes». A continuación, en «Crear nuevo».. Como puedes ver, este es un proceso muy simple, pero debes tener en cuenta que solo puedes crear hasta dos personajes por reino.

La segunda opción es Hacer un puente o saltarEsto significa que el jugador se mueve temporalmente de un reino a otro, generalmente una semana más viejo, para obtener la mayor cantidad de recursos posible.

Una vez que obtienes lo que quieres Puedes ingresar a una nueva áreaPara hacer esto, haga clic en el icono de la Tierra en la parte inferior derecha para mostrar la «Lista de reinos» y seleccione el reino deseado.

Ahora verás dos opciones. Uno es para «mostrar» y el otro es para «teletransportarse» con opciones. Entra en el nuevo reino y otros volveránSe recomienda configurar el modo «Exploración» antes de salir.

Esto se hace para permitirle hacer un recorrido por las aldeas y los campesinos que puede reclutar para que se formen y regresen futuras tropas. Más recursos frente al jugador..

Bueno, serás nivel 6 o 7.Invade y conquista nuevos reinos con la ayuda de saltadores o técnicas de salto mientras el resto es 1, 2 o hasta 3, dándote más y más poder.

¿Qué es una alianza? ¿Cuál es el propósito de unirse a la alianza?

Alianza es una especie Acuerdos con otros paísesPara garantizar la paz y apoyarse mutuamente, es decir, puedes unirte a uno de los creados por jugadores o comenzar tú mismo para que otros puedan unirse.

Lo normal es que siempre te unas a otra persona, Aceptar competidores de alto nivelotra vez,[アライアンス]Dependiendo del contenido del botón,[参加]o[適用]Según sea el caso, debe ser aceptado inmediatamente o aprobado por el líder del país.

Pensamientos distintos al favor mutuo Aprovecha y aprovecha Propongo pertenecer a tal sistema. B. Designación de miembros para funcionarios que continúen desempeñándose de manera rentable en varios temas.

En conclusión, puedes usar diferentes métodos para cambiar el reino en el juego Rise of Kingdoms. Depende de tus habilidades e intereses. Y lo que quieres conseguir, al igual que la alianza.