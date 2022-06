Cómo cambiar automáticamente el color de celda en Excel usando móvil y PC

Microsoft Excel es probablemente la herramienta más poderosa de toda la suite de Office, y su popularidad y características han hecho que algunos trabajos requieran habilidades de Excel de nivel intermedio como uno de los requisitos.

tú podrías Descargar Excel desde su sitio web, y su versión online, o adquirir la versión física junto con otros programas de Microsoft Office.En este artículo, te mostraré cómo. Cambiar el color de la celdaEn algunos casos, hay números o letras, pero ciertas condiciones se aplican automáticamente.

¿Cómo funciona el formato de color condicional en Excel?

O Función de formato condicional. Se utiliza para asignar un tipo particular de color o fuente a las celdas que contienen valores que cumplen con ciertos criterios. Porque estos valores pueden ser tanto letras como números Cambiar el color de la línea según el texto O un número.

Esta opción es[ホーム]pestaña,[スタイル]Opciones, y[条件付き書式]Está bajo. De esta manera, se le presentarán algunas opciones importantes para cambiar el formato de celda de acuerdo con las últimas condiciones establecidas. Si lo desea, puede crear sus propias reglas con condiciones más detalladas y aplicarlas con la frecuencia que desee. Te necesito

Después de colocar la regla y el formato, Seleccione la celda apropiada De aceptarse, todos los que cumplan las condiciones establecidas se verán afectados por el formato, no así el resto.

¿Cuáles son los criterios para usar formato condicional en documentos de Excel?

Hay algunas cosas a considerar de antemano Cambiar el color de la celda con formato condicionalDe lo contrario, puede obtener un error cuando intente aplicar el formato y es posible que no se apliquen los cambios.

Organice sus datos en una tabla

Puede ser cortés, pero es importante enfatizar todos ellos. Los datos deben estar debidamente organizados y ordenados.Es decir, si coincide con una fila o columna, debe ser de la misma clase en una celda aleatoria. Lo mismo es cierto si hay varias tablas en la misma tabla. Si ciertos datos corresponden a una tabla, esos datos deben permanecer en la tabla.

Esto se debe a que cuando aplica la regla, debe seleccionar un rango para cambiar el formato de los datos, lo que facilita la agrupación en Excel.

Tener criterios similares (números o letras)

Los criterios, reglas o condiciones que establezca deben coincidir con los datos de la celda. Es decir, si desea cambiar el formato según una condición de número, la celda debe contener el número. Lo mismo es cierto para los personajes. De lo contrario, Excel no reconocerá el comando y nada cambiará.

¿Cómo puedo cambiar el color de la celda automáticamente en Excel?

Una vez que hayas ordenado y organizado todos tus datos, lo primero que debes hacer es seleccionar los datos que lo adolezcan. Cambio de formato, Toda la fila, toda la columna o una combinación de los mismos. Siguiente,[ホーム]>[スタイル]>[条件付き書式]>[新しいルール]o[ルールの管理]Ir.

En el nuevo cuadro de diálogo, la opción «Dar formato solo a las celdas que contienenY aquí, establezca la condición sin valor, texto, fecha, error, error, seleccione el formato al cambiar el color de la celda, cambie el color del texto y su estilo.

Según el texto

Con esta opción seleccionada, puede: Cambiar el color de la celda según el texto Empezar desde uno carta especificaUna vez que haya terminado, incluido, no incluido, el cuadro al lado muestra lo anterior, el formato y todo, luego haga clic en «Aceptar» o «Aplicar» para realizar los cambios. A todas las celdas que coincidan con la regla.

Si desea cambiar esta regla de texto a otra regla de texto[ルールの管理]Opcionalmente, puede realizar las ediciones adecuadas. Desde aquí también puede eliminar condiciones o agregar nuevas.

Dependiendo del valor

En el caso de los números, «Valor de celda‘Y junto a él necesitas realizar una acción: entre, no entre, no igual, no igual, mayor que, menor que, mayor que o igual a o menor que o igual a. En este sentido, hay que ser mucho más específico que en el caso anterior y mostrar los valores adecuados.

Una vez que haya configurado todo, incluido el formato, el proceso es el mismo. Si aplica la regla antes de seleccionar la celda, la que cumpla la condición cambiará el formato.