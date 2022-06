Cómo cambiar al modo de vista previa de Windows 10 Insider: rápido y fácil

Cualquiera que quiera saber todo sobre Windows, el mejor sistema operativo para computadoras, puede unirse al programa abierto. Información privilegiada de Windows.. Este es un programa de Microsoft. Puede registrarse para conocer las características de la nueva versión integrada en su sistema.

Con Windows 10 Insider, puede cambiar el estilo de su computadora. esto es, Modo de vista previa del programa.. Más adelante, le mostraré cómo cambiar la vista previa en Windows 10 Insider, habilitar nuevas funciones y más.

¿Cómo cambio a Windows 10 Insider Preview?

Windows10 Insider es un programa de actualización Esto le da la libertad de beneficiarse de su próxima innovación en Windows en cualquier momento. Es posible que desee modificar ciertas cosas, pero debido a que son parte de una nueva versión del sistema, la ubicación donde realizó esos cambios puede diferir de la ubicación anterior.

Si lo desea Cambiar la vista previa a Windows 10 InsiderDebe seguir los pasos específicos que se describen a continuación.

Inicie su computadora En el escritorio virtual, en el teclado[スタート]presiona el botón De las opciones que aparecen, haga clic en la opción Configuración. Actualizar Windows usando la herramienta A continuación, seleccione la sección Ver. Busque la sección que cambia la visualización de la pantalla y realice los cambios necesarios

En cualquier caso, si ya no necesitas Windows 10 Insider, dirígete a la siguiente URL: De este programa.. Lo bueno de Windows 10 Insiders es Puedes unirte al programa en cualquier momento. Además, deje Windows 10 Insider como está cuando más lo necesite.

Por cierto, debes saber que hay una manera. Instale Windows en una tableta con sistema operativo Android Hecho de tela Windows 10 se ve muy bien cuando se instala en una tableta y la mejor parte es que la mayoría de estos dispositivos tienen más de 2 GB de RAM. Ejecute el sistema sin problemas..

¿Cómo habilito y pruebo la nueva función Windows 10 Insider en mi PC?

Si usted tiene Windows Insider está instalado En su computadora, puede disfrutar de las últimas funciones lanzadas de una sola manera. Mira lo que tienes que hacer:

Inicie su computadora Luego ve a la configuración de Windows En la configuración de Windows,[更新/セキュリティ]Encuentre la sección. En esa sección, busque una opción llamada «Programa Windows Insider». Escriba Windows Insider y seleccione las funciones que desea descargar y habilitar

Esto habilitará las siguientes características nuevas: Computadora con Windows Insider.. Si no le gustan las nuevas funciones, puede repetir el mismo proceso descrito en la parte, pero en este caso debe deshabilitar estas funciones.

¿Por qué no puedo activar Windows 10 Insider en mi computadora?

Todo lo que necesita para iniciar Windows 10 Insider se ha descargado en su computadora, pero es posible que no haya forma de activar el programa. Muchas personas se preguntan por qué sucede esto.A decir verdad, algo así Hay varias causas posiblesUno de ellos es la falta de cosas que necesitan ser ajustadas.

Además de Descarga todos los datos que necesitas Para ejecutar Windows Insider, debe proceder a personalizar los datos de uso y diagnóstico. Además de configurar estos datos, también debe asegurarse de que toda la instalación funcione de manera óptima.

Personalice los datos de diagnóstico y uso

Los datos de utilización están, sobre todo, relacionados con los recursos disponibles Usa Windows Insider en el trabajo.. El programa no se puede activar si los recursos son muy bajos.

Instalación exitosa de Windows 10 Insider

Si no puede activar Windows Insider después de ajustar los datos de uso, inténtelo también reinstalar Directamente desde Windows Insider. El problema más común es cómo instalar Windows Insider, no el consumo y uso de datos.

si hay un problema Configuración de Windows InsiderTendrás que ir al sitio web Soporte técnico de Microsoft Vea cómo se resuelve el problema.

¿Qué sucede si la estructura de mi equipo actual es la misma que la de Windows 10 Insiders?

La estructura de la computadora puede no ser la misma que la interna, después de lo cual verá algunos errores qué corre despacio.. En tales casos, lo mejor que puedes hacer es actualizar la estructura de tu computadora. Para hacer esto, necesita comprar una computadora como RAM o una tarjeta gráfica.

si no lo tienes Suficiente dinero para comprar estas cosas., Se recomienda salir del programa WindowsInsider. Si su PC no puede manejar las nuevas características de Windows Insider, es mejor no sobrecargar su PC.