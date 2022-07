Es realmente impresionante ver a la humanidad dar un gran salto tecnológico en las últimas décadas. La posibilidad de disponer de tecnología que antes era privada o puramente industrial se ha convertido en una realidad, Automatice tareas o brinde nuevas experiencias de entretenimiento..

Uno de los mayores índices de este nivel de avance y diversificación es el enorme Amazon, que empezó como un sitio de compra y venta de productos de precio medio-bajo, pero poco a poco hasta invertir en nuevas ideas de negocio como hoy ha ganado fama. Plataforma de transmisión Amazon Prime..

¿Cómo busco efectivamente aplicaciones en Amazon Fire Stick? -Solución completa

Otro proyecto interesante en Amazon es el servicio Amazon Firestick TV. Consiste en un software que convierte un televisor con puerto HDMI en un televisor inteligente. Permitir el acceso a múltiples aplicaciones y funciones especialespor ejemplo, Puedes ver la pantalla de tu Android en tu TV..

Si desea aprovechar al máximo estas nuevas características, debe tener en cuenta que existen diferentes configuraciones y usos que pueden mejorar significativamente su experiencia.

¿Cuáles son los requisitos para poder buscar aplicaciones en Amazon Fire Stick?

Antes de buscar una nueva aplicación que haga que su experiencia Fire Stick sea más conveniente y agradable Primero debe verificar si su televisor está conectado a InternetTambién se ha registrado previamente para utilizar el servicio.

La forma más directa de encontrar su aplicación en Amazon FireStick

Ahora hay varias formas de encontrar la aplicación para instalar en su dispositivo. Uno de los métodos es: Utilizar nuestro ordenador para buscar y seleccionar aplicaciones Nos gusta, pero hay una manera mucho más rápida y efectiva de hacerlo desde Fire Stick TV. Es como sigue:

Usar el menú principal de Fire TV

Lo primero que tienes que hacer es ir al menú principal de Fire TV. Para hacer esto, presione el botón de menú en el centro del control.

Por favor seleccione la aplicación para descargar

Luego busque y seleccione la aplicación que desea descargar. Esto se puede hacer con el control remoto, para que pueda subrayar la aplicación que desee.

Obtener la aplicación

Ahora si queremos buscar aplicaciones de nuestro ordenador en base a alguna Error de control remoto Alternativamente, para mayor comodidad, vaya a la tienda de aplicaciones de Amazon, luego vaya a la sección Modelo de Fire TV y seleccione la casilla de verificación correspondiente.

Cuando haya terminado, busque la aplicación que le interesa y[ダウンロード]Haz clic y espera a que se automatice todo el proceso.¿Cómo puedo ser consciente? Ambos procesos son rápidos y fáciles de ejecutar.La interfaz de la plataforma es muy intuitiva y fácil de usar.

¿Qué aplicaciones no están disponibles en Amazon Fire Stick?

El Amazon Fire Stick resultó ser una gran opción para acceder a una gran cantidad de aplicaciones, pero con la limitación de que solo puedes usar las que se usan en la tienda oficial de Amazon Fire Stick.

Por lo tanto, las aplicaciones que no existen oficialmente en estas tiendas probablemente no podrán usarlas. Amazon no tiene un acuerdo oficial con la empresa que los posee Por lo tanto, no tienen derecho a promocionarlo en su plataforma.

¿Qué pasa si no puedo encontrar la aplicación en mi Amazon Fire Stick?

Como se mencionó anteriormente, en este caso, es posible que su solicitud no sea aceptada. No tengo el derecho de transmitirlo en esa plataforma.Por lo tanto, no se puede instalar en el dispositivo utilizando métodos tradicionales.

Les deseo buena suerte. Hay opciones especiales para acceder a las aplicaciones que no están disponibles.

Si desea obtener solo aplicaciones no comerciales Necesitas usar un modo que active una aplicación de origen desconocido En nosotros palo de fuego amazónicoCuando está habilitado, puede instalar aplicaciones de terceros que no están afiliados a Amazon en su dispositivo. Evidentemente, ten en cuenta que en él se pueden producir errores de usuario.