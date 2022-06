¿Cómo borro la caché de DNS en macOS? -Tutorial efectivo

Cada vez que navegamos por Internet y visitamos sitios web, la información de estos sitios se almacena en nuestra computadora para que podamos usar estos datos e información para cargar páginas de manera más eficiente en el futuro. Navegar será más cómodo a medida que acceda a él en el futuro. Pero se sorprende en la tienda.Eso significa que en nuestra computadora Los datos innecesarios se guardan y no se pueden identificar fácilmente..

Deben buscarse de una manera específica, a diferencia de la otra información que almacenamos. También hay pasos únicos para deshacerse de ellos. Si su computadora ejecuta MacOS, hay una manera de hacerlo. Cómo borrar estos archivos temporales o caché. Esto debe hacerse con regularidad, ya que siempre se guarda automáticamente.Este artículo te lo dirá Cómo borrar efectivamente el caché de DNS de macOS..

¿Cuál es el comando que se usa para vaciar la caché de DNS en macOS?

Hay un método para realizar esta acción. Comandos ejecutados por terminales de computadoraPero primero necesitas saber Qué es un caché, para qué sirve, cuál es su funciónTambién tienen un motivo, así que además de quitártelas hoy, no significa que no tengas que volver a hacerlo la semana que viene, en el sentido de que son el mal que necesitas.

Estos son útiles para el procesamiento de datos en aplicaciones cotidianas. En otras palabras, el procesador parece estar un poco más descansado. Esto se puede resumir en que ayuda a evitar que su presencia reprocese información que ellos mismos ya han procesado en el pasado. Ayuda a mejorar el rendimiento de los componentes de la computadora No ocupa mucho espacio a largo plazo, pero veamos cómo se limpia también toda esta información.

‘dscacheutil -flushcache’

Para realizar esta acción, el sistema requiere privilegios de administrador que deben proporcionarse ingresando la contraseña en la solicitada. Para comenzar, debe abrir una terminal y copiar y pegar el siguiente comando.sudo dscacheutil –flushcache; luego sudokillall-HUP mDNSResponder«.

Después de realizar esta acción, se le solicitará la contraseña para ejecutar el comando. Una vez ingresada, la memoria caché se borrará con éxito de macOS. Este procedimiento funciona perfectamente, pero no es definitivo.

‘ipconfig/flushdns’

Como resultado de algunas investigaciones, este método que se encuentra aquí es «Ipconfig / flushdns» solo funciona en máquinas con Windows.. Una es que el método anterior es la forma más recomendada de hacerlo en MacOS, y la otra es que estos comandos solo se aceptan en terminales de Microsoft. También es efectivo realizar este procedimiento. Lo dejo aquí, ya que puede ser útil en el futuro.

¿De qué otra forma puedo eliminar la caché de DNS de macOS?

Otro método que puede usar para limpiar su caché de macOS es instalar software de terceros que sea específico para esta tarea. en la tienda de manzanaSe muestran muy buenas recomendaciones para realizar esta limpieza tanto para dispositivos específicos como para dispositivos de escritorio. Borrar o borrar caché de iPhone.. Deja aquí una lista para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Memory Clean es una herramienta muy útil para limpiar la memoria caché que se puede almacenar en su dispositivo. Es fácil de usar, tiene una interfaz simple y es gratis.

App Cleaner es una aplicación para desinstalar software. En los sistemas operativos MacOS, también es muy conveniente y gratuito borrar el caché.

CCleaner se ha convertido en una herramienta versátil con un procesamiento altamente eficiente, fácil de usar e intuitivo, incluida la eliminación de archivos no deseados.

Además de borrar el caché, borrar el programa y liberar la memoria, dr Cleaner puede graficar el disco duro para ver cuánto espacio en disco se está usando y cuánta memoria se está consumiendo.A por ello tienda de manzanas..

¿Con qué frecuencia recomienda vaciar la caché de DNS de macOS?

Esto está indeciso porque el caché en sí no ocupa mucho espacio. Los programas con esta opción para borrar el caché pueden obtener configuraciones semanales, mensuales y trimestrales, pero si necesita comentarios, hágame saber quién lo hará. Todo funciona bien un par de veces al mes en promedio. Recuerda que este caché no es del todo dañino. Sin embargo, borrar el caché a menudo no ayuda a los recursos del sistema.