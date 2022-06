¿Cómo borro la caché de Amazon Kindle Fire para liberar espacio?

Crear dispositivos con Amazon está muy de moda. La empresa está particularmente interesada en vender productos en línea, pero también está incursionando en la tecnología.Amazonas También lanzó altavoces inteligentes Esto también le permite realizar llamadas de voz y videollamadas a Skype.

Otro dispositivo que Amazon lanzó recientemente es el Kindle Fire, una tableta con algunas mejoras. Te mostraré pronto. Limpia la memoria caché de tu dispositivo Kindle Fire.. Por qué necesita borrar el caché en su dispositivo Kindle Fire y cómo liberar espacio en su Kindle Fire.

¿Por qué es importante limitar el caché del Kindle Fire de vez en cuando?

El sistema operativo Kindle Fire es «Android», que es compatible con muchas aplicaciones. Cuantas más aplicaciones instale en su Kindle Fire, más memoria caché se almacenará y más memoria caché tendrá. El rendimiento de la computadora se ralentiza..

Por eso es tan importante borrar la memoria caché de su dispositivo Kindle Fire de vez en cuando. Reduzca la velocidad del equipo.. En la mayoría de los casos, encontrará que el caché almacenado por su aplicación son datos no esenciales que no necesita.

es por eso Borrar el caché Con Kindle Fire, no tiene que preocuparse por eliminar archivos personales y más. Uno son los datos y el otro son los datos personales. Borrar la memoria caché no afecta su información personal.

Tenga en cuenta que puede disfrutar de la televisión por Internet en Kindle Fire. Instalar Disney Plus.. Si tienes un Kindle Fire y Wi-Fi en casa, no necesitas tanto.Todo lo que necesita Compra una cuenta de Disney Plus Disfruta de todo el contenido.

¿Cuáles son los sencillos pasos para borrar el caché de Amazon Kindle Fire?

Se recomienda enfáticamente borrar el caché en su dispositivo Amazon Kindle antes de borrarlo. Eliminar datos y aplicaciones innecesarias No use Este método libera más espacio y borra el caché para tener una mejor idea de cuánto espacio había en los datos almacenados en caché.

Si ya te has decidido a hacerlo Mejora el rendimiento de tu Amazon Kindle Considere los siguientes dos subtemas al borrar los datos almacenados en caché:

modelo de quinta generación

La quinta generación de Amazon Kindle es un grupo de los primeros lanzamientos más recientes de este dispositivo. No eran ni tan buenos ni tan eficientes... Sin embargo, el último lanzamiento de Amazon es de gama alta y de vanguardia en términos de funcionalidad y calidad.

La eliminación de datos almacenados en caché para estos dispositivos ha cambiado con el tiempo.Así que tú necesitas Ver el proceso de eliminación Caché de Amazon Kindle de 5.ª generación:

Arrancar el dispositivo Escriba «seda» de seda[設定]Ir a la sección. Desde allí, seleccione la sección llamada Configuración. Luego ve a «Privacidad» Luego ve de «Privacidad» a «Borrar datos de navegación». Eso es todo.

Este procedimiento es Borrar datos en caché desde el dispositivoEn su lugar, se elimina algo como lo siguiente:

Autocompletar datos Contraseña guardada Datos del sitio web como una cookie Historial general de navegación por Internet

Todo esto es lo que dejas en tu dispositivo Borrar el caché.. Para profundizar en Kindle Fire, debe recordar que si desea disfrutar de todas las funciones de Kindle Fire, debe hacerlo. Habilitar el acceso a fuentes desconocidas. Instala todas las aplicaciones que necesites.

Para versiones anteriores

Las versiones de Kindle Fire anteriores a la quinta generación tienen otra opción Eliminar datos en caché.. Vea cómo se borran los datos almacenados en caché de Kindle Fire antes de la 5.ª generación.

Arrancar el dispositivo Ir al menú principal Ve a la configuración de tu dispositivo. Luego ve a Configuración y luego ve directamente a la sección Juegos y aplicaciones.

Siguiente,[すべてのアプリの管理]Ir a la subsección Finalmente, ingrese cada aplicación descargada por el dispositivo,[キャッシュのクリア]Presiona opción y finalmente[データのクリア]Hacer clic.

eso es todo.cuando quieras volver Borrar datos en caché Para guardar su Kindle Fire, simplemente repita este proceso y listo. Por cierto, una vez que hayas borrado la memoria caché de tu Kindle Fire, puedes ver cómo hacerlo si quieres. Se eliminará el marcador En tu dispositivo.

¿Cómo puedo liberar espacio en mi Kindle Fire con simples pasos?

Otros formatos Libera espacio en tu Kindle Fire Se trata de eliminar aplicaciones que no estás usando o que no te sirven. En algunos casos, el dispositivo puede haber descargado aplicaciones y, en otros casos, es posible que no sea posible eliminar estas aplicaciones, pero al deshabilitarlas no se guardarán datos.

Lo último que hacer Liberar espacio en disco de la computadora Es la eliminación de algunos datos personales. Si tiene problemas para deshabilitar la aplicación en su Kindle Fire, deberá acceder a la siguiente URL: sitio web de Amazonas Para encontrar información para resolver el problema.