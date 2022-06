Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad y se puede utilizar como cualquier otra red. Mantente en contacto con uno de tus amigos. A través del sistema de mensajería proporcionado por la plataforma.

Esta aplicación es también una de las redes sociales más antiguas en el mercado de aplicaciones y ha crecido sustancialmente desde su creación. Chat que permite la comunicación con las personas.¿Qué tiene de malo esto? Básicamente, debería haber cientos, si no miles, de chats almacenados allí, como nosotros, que nunca hemos eliminado los chats de Facebook.

Cómo borrar todos los mensajes de Facebook-administrar espacio

Mira este video en youtube

Y si descubre que Facebook no puede eliminar todos sus mensajes y chats a la vez, esto se vuelve aún más problemático. Tengo que moverme uno por uno para borrar un mensaje o chat, ¿hay alguna solución para esto? Bueno, eso es exactamente lo que estamos tratando de ver hoy.

No puedes borrar varios mensajes a la vez en Facebook No como WhatsApp que puede borrar muchos mensajes Para todos, o para ti al mismo tiempo.Entonces, por ejemplo, si está hablando con un amigo en Facebook o Messenger y desea eliminar varios mensajes por algún motivo, selecciónelos.[削除]o[削除]No puede especificar opciones.

Explicación de que Facebook no tiene las funciones requeridas Cómo borrar varios mensajes a la vez Esto significa que puede ser un problema para algunos usuarios si se refiere a un usuario que borra accidentalmente un mensaje cuando quiere borrar varios mensajes a la vez.dado que Facebook no ofrece la opción para que los usuarios eliminen muchos mensajes a la vez ¿Te gustaría agradecer a Facebook como una especie de «protección de la privacidad», aunque sea un poco raro?

Esto es exactamente lo que está sucediendo en el tema del chat en este momento. No puedes eliminar varios chats a la vez en FacebookAdemás, si nunca eliminó una conversación desde que usó Facebook como nosotros, lamentablemente debe eliminar más de 100 chats uno por uno.

Como ya he dicho, Si puedes borrar el mensaje que enviaste en FacebookSin embargo, no puede tener más de uno al mismo tiempo. Sin embargo, hay una función que te permite eliminar un mensaje para que no aparezca en el chat o incluso a la persona a la que se lo estás enviando.

Para eliminar un mensaje Facebook Debe seguir unos sencillos pasos a través de la aplicación de mensajería en su computadora o dispositivo móvil.

comienzo Ingresa al chat con el mensaje que deseas eliminar, Haga clic en él y verá unos 3 puntos verticales en el lateral. Al hacer clic en estos puntos, debe seleccionar la opción que dice «Eliminar» de las opciones que aparecen.

Verá una alerta como «¿Por qué desea eliminar este mensaje?» También verás dos opciones. Lo que llamamos «superioridad para todos», eso es lo que significa Después de la eliminación, nadie verá el mensaje.«Eliminar para mí» básicamente elimina solo los mensajes en el chat, no los mensajes de los demás.

Facebook lo deja muy claro en sus condiciones de uso Los mensajes y chats eliminados no se pueden restaurar.. Por lo tanto, es mejor eliminar los archivos que antes. Si lo elimina, el mensaje se conservará y el chat ya no aparecerá en su bandeja de entrada de Facebook.

Lo que te decimos es la respuesta oficial, pero puedes llegar a ella de una forma un poco más complicada Recuperar mensajes de Facebook eliminados..Porque es un poco más complicado. Necesitas instalar el Explorador de archivos¿Está utilizando un dispositivo móvil (Android o iPhone) o, si está utilizando una computadora, la extensión de Chrome?