Con el crecimiento del auge, las tiendas virtuales se deben comprar desde la comodidad y seguridad de tu hogar.por ahora hay muchos aspectos Una de ellas es Wish, que ofrece una amplia gama de productos como moda, hogar y joyería.Ofrecemos todo esto a un precio razonable y de alta calidad, pero no estoy seguro de cómo usar la plataforma correctamente, así que lo explicaré. Cómo borrar el historial de pedidos deseados: elimine artículos de su carrito.

Cómo borrar el historial de pedidos deseados: eliminar artículos de su carrito

Uno de los aspectos favoritos de millones de clientes que compran en línea usando este sitio es su simplicidad. Puede seleccionar un artículo y agregarlo a su carrito de compras, así que cancele con su método de pago preferido. Disculpe las molestias, pero si no coincide con su pedido, puede cancelarlo o devolverlo.

pero Aplicación de deseosActualmente, las personas disfrutan de gustos y valores muy altos cuando quieren comprar en línea. La interfaz puede parecer simple, pero todavía hay algunos usuarios que están un poco confundidos al usarla, así que voy a aclarar cualquier duda que puedas tener. Elimina el artículo de tu carrito de compras.

Esto último es cierto y no hay opción para ello, pero eso no quiere decir que sea imposible realizar este trámite. Puede encontrar otras formas de manejar los artículos que ha agregado a su carrito, pero por alguna razón no desea comprarlos.

Aquí hay algunos pasos simples para ayudarlo: Borrar el historial de pedidos deseado Alternativamente, elimine el artículo de su carrito de compras. Los siguientes pasos son desde un teléfono móvil y deben ingresarse desde la aplicación Wish en su dispositivo Android o iOS.

Pasos para eliminar un artículo del carrito

Como se mencionó anteriormente, primero debe ir a la aplicación e iniciar sesión, luego inicie sesión en el menú de opciones en la esquina superior derecha. Selecciona o haz clic en el icono con forma de carrito de la compra. Haga clic aquí para ver una lista de todos los artículos que ha agregado pero que aún no ha pedido.

hay que buscar mucho para encontrarlos Elementos que desea eliminar A continuación, debemos tocar la cantidad que se muestra en este artículo. Esta acción abre un menú emergente en la pantalla. Debe seleccionar el número 0 para eliminar el producto de su carrito. Se le preguntará si realmente desea eliminar este producto.

Esto abrirá dos opciones y seleccionará una de las seleccionadas. Estas son eliminaciones y el producto se eliminará del pedido. o,[ウィッシュリストに保存]Puede ir directamente a esa lista seleccionando una opción.A los que se dan cuenta Muy simple y fácil de quitar el producto. Ya lo has añadido a tu carrito de la compra.

Como puede ver, esta plataforma es muy similar a otros sitios. Compra de forma segura Como aliexpress. Sus productos también son de origen chino, pero su tiempo en el mercado es mucho más largo de lo que se desea. Pero igualmente, las políticas implementadas para asegurar las compras de los usuarios han reducido la diferencia.

No solo puede eliminar pedidos en su carrito de compras, también puede eliminarlos fácilmente. Cancela tu pedido o solicita un reembolso Si no recibes el artículo. O bien, no puede cumplir con las expectativas del comprador. En cualquier caso, estos son los aspectos positivos que ofrece esta tienda virtual y que conviene tener en cuenta para futuras compras.

Así completé este artículo. Esto proporcionó otra opción que quizás desee encontrar en otras tiendas. Abrir una cuenta de eBay.. Sin embargo, Wish ha demostrado su creciente popularidad y será la mejor opción en cuanto a precio y calidad.