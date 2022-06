¿Cómo bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStation 4? – PS4

Todo el mundo sabe que las comunidades de los videojuegos pueden llegar a ser tóxicos, ya que algunas personas simplemente no saben cómo perder o cómo comportarse, por eso es necesario aprender a bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStationy con eso en mente es que se creó el tutorial de hoy.

Y es que, con todas las funciones que tiene PS4 dentro suyo (como la que te permite editar videos con ShareFactory), era obvio que también habría una manera de bloquear a todo aquel que se pusiera tonto después de unas partidas, así que si eres de los que necesita este tipo de ayuda, llegaste al lugar correcto.

Como Bloquear y Desbloquear Amigos o Usuarios en la PlayStation 4 – PS4

Ver este vídeo en YouTube

¿Cómo bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStation?

Sin perder nada de tiempo, el dato principal que necesita saber para aprender a bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStation, es que puede realizar esta acción con cualquier usuario, y no tienes que presentar una prueba ni nada por el estilo para que se te deje hacerlo.

Ya que todo usuario de Play tiene derecho a eliminar su lista a cualquier amigo (está en las políticas de la compañía). Ahora bien, lo primero que debes hacer para bloquear a alguien es irte hasta tu cuenta de usuario local.

Allí presione el botón arriba del control para acceder al menú de “Función”, dentro de este selecciona la opción que lleva por nombre “Amigos”. A continuación se verá reflejada en la pantalla tu lista de amigos.

Dentro de la misma puedes buscar los usuarios por su ID en la barra de búsqueda, o simplemente ir viendo uno por uno hasta encontrar aquel que te ha hecho molestar, cuando por fin lo veas presiónalo para elegirlo.

En la interfaz del usuario en cuestión pulse “Opciones”, dicha acción desplegará una lista de selecciones de las cuales debe Escogí “Bloquear”, y listo, de esa manera el usuario será agregado a tu lista de bloqueo hasta que tú decidas sacarlo.

Todos los usuarios que tengas bloqueados no serán capaces de enviarte ningún mensaje, además tampoco podrás ver tus amigos, invitarte a ninguna partida, ni unirte a un grupo (de lo que sea) donde tú seas el creador, es decir, desaparecerás por completo para ellos.

¿Cómo desbloquear a los usuarios en la PS4?

Con todo lo que leíste ya conoces la primera parte de la respuesta a la incógnita ¿Cómo bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStation?, por lo que es momento de que veas como desbloquear a algún usuario, para que así termine este tema y you can pass to search another type of information as: ¿Cómo solucionar los codigos de error de la ps4?

Si quieres lograr el desbloqueo primero vete hasta “Amigos” nuevamente, al estar allí pulsa el botón de “Opciones”, y selecciona “Jugadores bloqueados”, esta acción hará que aparezca tu lista negra de bloqueo.

Ahora proceda a pulsar encima del amigo o usuario que quiera desbloquear y presione el botón “Opciones” encima de él, eso hará que se utilice la misma lista que viste al bloquearlo (con algunas variantes), entre las selecciones allí presentes presiona “Desbloquear”.

Y listo, ya con eso quedará desbloqueado el usuario, y podrás volver a mandarle una solicitud de amistad. Cabe destacar que este proceso lo puedes realizar tantas como quieras (igual que el bloqueo).

Con eso que viste ya sabes cómo bloquear y desbloquear amigos o usuarios en la PlayStation, sin necesidad de recurrir a ningún hack ni tener que irte hasta su página oficial (donde también puedes bloquear gente).

Por lo que no tienes más nada que hacer aquí, sin embargo, se te recomienda no parar la búsqueda de conocimientos en algo tan corto, ya que el Play tiene muchas funciones con las que puedes jugar, por ejemplo puedes buscar: ¿Cómo poner un fondo de pantalla personalizado en la ps4?, para personalizar tu Play al máximo.