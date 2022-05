Si eres de esas personas a las que les gusta usar las redes sociales, pero no a todos Puede acceder a la información de su perfil, Fotos, videos, historias, estados, etc., este artículo te va a interesar. Es común que los usuarios de Facebook tengan acceso a su perfil y a la información de ese perfil, sean o no amigos en la plataforma.

¿Cómo bloquear una cuenta de Facebook y mantenerla privada? -Por favor haz eso

Muy bien si tienes Tu cuenta privada de FacebookEn la mayoría de los casos, solo aquellos en tu lista de amigos pueden calificar información como información, publicaciones, historias, etc. que hayas subido a esta plataforma. Similar, Puedes restringir quién está en tu lista de amigos Y no quieres mostrarles ninguna publicación o historia.

Bueno, todos, si tienen una cuenta de Facebook totalmente pública, Si está en tu lista de amigos o no.Puede acceder a la información anterior relacionada con todo tipo de información, especialmente historias, publicaciones e información personal.

Para muchos, tener una cuenta de Facebook totalmente pública como la que tiene todo el mundo es un poco peligroso. Acceso a Información Personal Que estás en esta plataforma y puedes usarla en tu contra.

Para cambiar su configuración de privacidad, siga unos sencillos pasos. Pasos bastante fáciles No le costará mucho tiempo y podrá proteger su información de personas desconocidas que puedan usarla.

Al configurar usuarios para ver su estado

Todo lo que tienes que hacer para cambiar esto es verificar el público en general al que llega el estado cuando publicas el estado en el muro de Facebook. Para lograr esto necesitas hacer lo siguiente: Compruebe el interruptor que se muestra en estado de escritura. Aparece cuando el estado es Público, Amigo o Amigo.

Generalmente siempre publicado Cambiar el tipo de persona que puede ver el estado Elige el que más te convenga.

Para evitar que los usuarios te etiqueten con publicaciones, historias y comentarios

Para ello, primero debes ir a la configuración de tu aplicación de Facebook o, si sigues los pasos de tu navegador web, ir a la configuración de la plataforma y luego buscar Seleccione la opción «Perfil y Anotación» y seleccione Allí verás la opción «Las personas pueden publicar en tu perfil», elige quién puede etiquetar la publicación, amigos, todos, amigos de amigos, amigos excepto amigos específicos o solo yo. Tu puedes elegir.

Del mismo modo, en esta opción, verá un interruptor que le permite ver las publicaciones destacadas antes de que aparezcan en su perfil de Facebook.

Nunca más te envíe mensajes de texto a menos que sean amigos.

En este caso, si deseas realizar esta operación en tu teléfono móvil, deberás hacerlo directamente desde tu aplicación de Facebook Messenger. Recibe mensajes directamente de tus amigos en Facebook.

Lo primero que debe hacer es abrir la aplicación Messenger. A continuación, debe ingresar el logotipo que aparecerá en la esquina superior izquierda. Verá una lista con la opción «El logotipo muestra su foto de perfil de Facebook». Algunos de ellos tienen una opción de «Privacidad» Introdúcelo allí y elige la opción Entrega de mensajes. Allí se muestran todas las opciones para la entrega de mensajes a través de Messenger.

Si buscas la opción «Otro en Facebook», verás dos opciones. El primero es una «solicitud de mensaje». Esto le pedirá permiso cuando alguien que no está en su lista de amigos le envíe un mensaje y otros con esta opción digan «No estoy recibiendo una solicitud». No recibirás mensajes de personas de las que no eres amigo. lista.

Limita quién puede encontrarte en una búsqueda

Para ello, accede a los ajustes generales de Facebook y[公開と表示]Tienes que deslizarte hasta el final de la sección.[他のユーザーを見つける方法]Aparecerán las opciones, y aparecerán las siguientes opciones ¿Cómo te pueden hacer Busca con el buscador de Facebook.

Estos pasos te permitirán restringir al máximo el acceso a información, listas de amigos, publicaciones, información personal, etc. en Facebook.

Desde una PC con Windows o Mac

Para ello lo primero que debes hacer es dirigirte a tu perfil de Facebook e ir al panel de información donde verás todo Datos personales en la plataforma. Junto a cada opción, verá los tipos públicos que pueden ver esa información. Elige la que más te convenga, o elige la opción “Solo yo” donde solo tú puedes evaluar la información.

Para su lista de amigos, vaya a sus opciones de amigos y seleccione los tres puntos en la esquina derecha para ver Editar privacidad y elija quién puede ver su lista de amigos.

En aplicaciones móviles Android o iPhone

Al realizar el procedimiento de aplicación de teléfono móvilDebes Accede a la opción Editar Perfil Allí puede cambiar el público en general que puede ver la información en Facebook, elegir quién puede ver su información o simplemente quiere ver esa información.