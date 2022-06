Twitch es una plataforma que puede brindar una muy buena experiencia, como por ejemplo: B. Posibilidad Transmitir desde el móvil.. Pero a veces tienes una mala experiencia.

Si cree que los usuarios de Twitch merecen ser baneados o bloqueados y quiere saber más sobre las prohibiciones de Twitch, siga leyendo el tema. Cómo bloquear o banear a alguien en Twitch ¿Qué le sucede a una persona baneada?

Cómo bloquear o banear a alguien en Twitch ¿Qué le sucede a una persona baneada?

Mira este video en youtube

Cómo bloquear o banear a alguien en Twitch

Para bloquear o prohibir a alguien en Twitch, debe hacer lo siguiente desde su cuenta de Twitch móvil o de computadora:

Vaya a su cuenta o inicie sesión en Twitch para encontrar los usuarios que desea bloquear de su perfil de Twitch.

En el perfil de Twitch del usuario icono de menú Por tanto, tres puntos verticales que ofrecen algunas opciones.

Por tanto, tres puntos verticales que ofrecen algunas opciones. De estas opciones, toque o seleccione Cerrar (Nombre de usuario) A partir de ese momento, las personas serán bloqueadas y ya no estorbarán.

Si desea ver una lista de los usuarios que ha bloqueado en Twitch, puede usar su cuenta de Twitch.[セキュリティ設定]de la pagina[プライバシー]Puedes verlo en la sección. Puedes obtener más información en la página de ayuda de Twitch Bloquear a otros..

Bloquear extraños en Twitch

Desconocidos son las personas que no siguen Twitch, no son amigos, no son afiliados, no son miembros del equipo de Twitch, no han susurrado antes y no son moderadores o editores del canal.

Si quieres evitar el acoso de extraños, Prevenir SPAM O susurrando a un extraño, puede elegir entre configuraciones u opciones Bloquear susurros de extrañosEvita este tipo de incidentes en Twitch.

¿Qué pasa con los que están bloqueados?

Al bloquear a otros usuarios en Twitch

Bloquear usuarios en Twitch evitará que te alojen, te susurren y te agreguen como amigos en el futuro. Además, las suscripciones de regalo no se pueden comprar a otros usuarios del canal.

Los mensajes, por otro lado, son filtrados por chats no moderados.Y especialmente tu eliminas A los usuarios anteriores De tu lista de amigos y de tu lista de seguidores de Twitch.

Más sobre la prohibición de Twitch

Prohibición de contracción Pasados ​​1-30 días O será indefinido dependiendo del tipo de prohibición que reciba el usuario. Estos son dos tipos de prohibiciones, la primera de las cuales se conoce como prohibiciones temporales o comúnmente conocidas como prohibiciones de «huelga». Esta es una advertencia para infracciones menores o menos graves.

Con este tipo de prohibición, el historial de golpes se almacena en Twitch, por lo que solo puede recopilar tres golpes y un golpe. Si superas el límite, tendrás un strike. Prohibición indefinida.. El segundo tipo de baneo consiste en un baneo indefinido sin derecho a reclamar o recuperar tu cuenta.

Por otro lado, si tiene prohibido el uso de Twitch, no podrá acceder a los servicios de Twitch, incluido el acceso a los canales. Si la prohibición de Twitch dura más de 30 días, las suscripciones que existen en el canal no se renovarán hasta que finalice la prohibición.

Si está prohibido en Twitch y cree que es un acto arbitrario o injusto, puede hacerlo. Rellenar el formulario Solicite una parada de la plataforma y explique por qué cree que este comportamiento es injusto.

¿Qué está prohibido en Twitch?

La violación de las reglas de Twitch dará lugar a prohibiciones y prohibiciones. Por lo tanto, es importante mencionar algunas cosas que la plataforma no puede hacer para evitar tales prohibiciones.