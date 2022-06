El servicio de mensajería de Instagram es conocido por millones, los mensajes directos o grupos de chat en la aplicación funcionan como un sustituto temporal para otros servicios más usados ​​y conocidos por el público, como es el caso de WhatsApp. Aunque hay un detalle que puede molestar a algunos usuarios, el querer regular quienes envían o no mensajes a su cuenta, por lo cual es de interés analizar las opciones que poseen los usuarios para regularlo.

Cómo Bloquear Mensajes Privados en Instagram y Desactivarlos Totalmente

Ver este vídeo en YouTube

¿Cuál es la diferencia entre los mensajes directos y privados de Instagram?

Instagram permite desde su plataforma a todos los usuarios poder iniciar una conversación sin necesidad de ir a otra aplicación. Estos mensajes son llamados ‘directos o privados’; una ciencia cierta no existe una diferencia entre estos dos tipos de texto. Pero lo que si es destacable es que estos mensajes tienen un grado de privacidad, además de que puedes enviar mensajes que sólo se verán por un tiempo y luego se borrarán ‘mensajes temporales’.

Cómo bloquear los mensajes directos en Instagram

Puede que la opción de poder bloquear todos los mensajes no exista, ya que solo hay dos opciones que pueden elegirse a la hora de regular y quitar los mensajes directos en la aplicación, siendo soluciones temporales ya, si no quiere hacerse la elección más manual, de igual modo aparecerá el mensaje.

Cómo bloquear a desconocidos para evitar sus mensajes

Algunas veces nos llegan mensajes de personas que no conocemos; sea ​​porque no seguimos o no nos siguen en Instagram o porque simplemente no tenemos ni la menor idea de quiénes pueden ser. Por lo que a muchos usuarios les desagrada recibir este tipo de notificacionespor fin te explicaremos qué puedes hacer para bloquear mensajes de desconocidos.

Hazlo desde tu PC

La acción de bloquear mensajes de usuarios desconocidos es un poco fácil; para ello debe seguir las instrucciones que le damos a continuación para que pueda hacerlo desde su computador.

El primer paso siempre será abrir la aplicación desde el ordenador, aunque a algunos usuarios les puede hacer faltan pasos extra para abrirla en una PC.

Al haber abierto la aplicación, hay que acceder a la pestaña de los mensajes, localizados en la esquina superior derecha, con un símbolo similar al de Messenger de Facebook.

Una vez se haya ingresado a la pestaña, aparecerán todos los contactos con los que se haya hablado, pueden ser seguidores o seguidos, donde se elegirá a la persona que se decida bloquear.

Elegida la persona, es cuestión de entrar en el chat y seleccionar los tres puntos en la esquina superior derecha, donde aparecerán un montón de opciones posibles para manejar el chat, desde los archivos multimedia recibidos y enviados, hasta la opción que se verá en letras rojas de advertencia de ‘Bloquear’.

Si se presiona la opción, se bloqueará al usuario sin que este pueda saberlo, eliminando así la opción de que el usuario pueda evitarlo.

Aunque esta opción sea tediosa, es la mas efectiva para ponerle fin de una vez a los usuarios que hagan spam, que decidan enviar mensajes maliciosos o que simplemente con los usuarios con los cuales no se desee seguir hablando. Aunque, es posible que el lector presente le interese saber si lo han bloqueadoya que es una opción silenciosa que puede ser un error.

Hazlo desde tu teléfono móvil

Ahora bien, si deseas bloquear mensajes de Instagram de usuarios no conocidos desde tu móvil, el instructivo a seguir es muy similar al antes expuesto. En principio abre la aplicación en tu celular, luego te dirige a los mensajes directos (DM/MD) que se ubican en la esquina superior derecha de la plataforma o solo con estar en el inicio, desliza la pantalla a la izquierda.

Una vez ya estado en esta seccion, debe seleccionar el mensaje del usuario desconocido, ingresa alli; posteriormente dars clic en los tres puntos verticales que encontrars en la esquina superior derecha y aqu eliges la opcin ‘bloquear’. De esta forma se realiza la transacción y funciona de manera efectiva, así que no te llegarán mensajes de dicho usuario definitivamente.

¿Se pueden bloquear los comentarios en Instagram?

En caso de que no desee bloquear a un usuario directamente, pero sí desea eliminar algunos comentarios que realice debido a que pueden ser un poco ofensivos, amenazantes o que dañen su imagen personal o corporativa; para ello Instagram te permite bloquear los comentarios de este tipo de usuarios con facilidad. Sigue las indicaciones que te daremos en breve.

Entra en la aplicación desde el móvil o Pc Ve a tu perfil y abre el menú Oprime donde dice ‘configuraciones’ Luego haz clic en ‘privacidad’ Una vez allí te diriges al apartado de interacciones Aquí verás ‘comentarios’; dentro de estas saldrán las opciones de bloquear comentario; filtros manuales y; ocultar comentarios ofensivos Seleccionas la que desees, en caso de ser la primera, luego debes ubicar al usuario y listo

Otros métodos para bloquear mensajes

Configura tu perfil a privado para evitar mensajes indeseados

A pesar de que el bloque a otros usuarios no es una mala idea pero puede resultar tediosa, ya que si los usuarios que siguen o no al usuario que desea permanecer en paz son demasiados, por lo cual la otra opción que puede funcionar para el usuario esta en su propio perfil; aunque una opción no puede ser definitiva para algunos usuarios, el convertir su cuenta en un perfil privado, cosa que le sirve a algunos ya otros no tanto, aunque hay otra opción.

Haz que tus mensajes aparecieron o no como chat

La codiciada privacidad de un usuario en línea puede a veces ser deficiente, pero en el caso de Instagram hay varias opciones para asegurar la privacidad de una personao simplemente permite que se pueda regular de mejor manera los mensajes, haciendo que los mensajes ya no aparezcan directamente como un chat.

Como en la opción anterior, solo hay que abrir la aplicación pero en vez de entrar al servicio de mensajería, hay que entrar en el perfil propio, donde aparecerán todas las opciones de siempre.

Entre varias opciones, aparecera en el fondo la mas importante ‘Configuración’.

Hay que entrar en la configuración de cuenta, en la esquina superior derecha, donde se pueden ver muchísimas opciones y cosas posibles que hacer, la primera opción que hay que seleccionar es la pestaña de ‘privacidad’.

Al haber entrado en la pestaña de privacidad, unas opciones bajando se podrá ver la pestaña de ‘Mensajes’, donde hay diferentes opciones para seleccionar si se desea que los mensajes recibidos aparecieran como chat o no.

El usuario puede decidir entre varias opciones a su conveniencia, la opción de ‘Solicitud’ provocará que los mensajes recibidos por el usuario ya no aparezcan en la bandeja de chats principal como conversaciones sino que aparecerán como solicitudes que pueden rechazarse o aceptarse.

Si desactivo los mensajes de Instagram, ¿puedo recuperar después los chats?

Al desactivar o eliminar mensajes de algunos usuarios desde tu Instagram, es posible recuperarlos al generar una copia de seguridad proporcionado por la misma aplicación. Nosotros te ofrecemos una solución sencilla y detallada para que la apliques en cualquier momento que consideres relevante.

Para empezar, abre la aplicación en el celular u ordenador, ingresa en tu perfil. Luego ve a la parte de definiciones (parte superior de la pantalla); entra en ‘configuración’ y después en ‘seguridad’. Estando allí, dirígete a datos e historial y más tarde a donde dice ‘descargar datos’.

Ya estando en este punto, Instagram pedirá que suministres tu contraseña de la red social y un email a donde recibirán la información detallada no solo de sus mensajes; sino que además otros componentes como fotos, carretes, contenido guardado y/o publicado, vídeos, likes, solicitudes, comentarios, etc… De esta forma los podrás recuperar con mayor facilidad; esto aplica exactamente igual si lo haces desde un móvil Android o iOS e incluso cualquier Pc.