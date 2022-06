Cómo bloquear llamadas, mensajes y correos electrónicos desde tu iPhone: mejora la seguridad

Si tenemos un teléfono, siempre tenemos una opción Mantente en contacto donde quiera que estés, Esta es una ventaja para la comunicación en este momento de progreso. Comunicarse lo antes posible beneficia muchas cosas. Todos estamos conectados, por lo que es fácil hablar con cualquiera cuando surge una necesidad, pero también tiene sus desventajas.

Durante este período, puede ser acosado por personas que deciden no contactarlo, como llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso mensajes.Puede encontrar una manera Bloquea todos estos mediosPara una persona en particular, aunque lo haga desde un número desconocido, este artículo explora estos mecanismos de seguridad que nos ofrece este dispositivo.

¿Cuáles son los pasos para poder bloquear llamadas de un número en particular?

Puedes encontrar diferentes formas de crear estos bloques, pero es comprensible que necesites asentarte en los aspectos necesarios con estas configuraciones. Bloquear un número específico Hay algunos factores a considerar.Y cuando compras el producto ofrecido por, eso es todo. tienda de manzanas Tienen un mecanismo de seguridad muy intuitivo

Estos factores aumentan la probabilidad de que no reciba estas llamadas. Lo que debes considerar quiero bloquear personas, Y el identificador de llamadas, es decir, bloquear un solo número específico no es suficiente. Para esto, si registra un número, vea cómo se bloquea el número. Si no has registrado tu número, o si tienes una llamada desconocida, échale un vistazo.

La primera experiencia que llegó para bloquear llamadas de contactos, Por lo general, comienza con su número personal, Añadido a contactos de iPhone. Esto significa que tienes la opción de iniciar el bloque. Para hacer esto, debe hacer lo siguiente: Vamos a ver.

Lo primero que debe hacer es ir a la aplicación Teléfono, vaya a sus contactos, escriba, busque el botón con el icono del signo de exclamación, desplácese hacia abajo en las opciones y haga clic en las opciones. «Bloquear este contacto»..También puede actuar de su lado, y es Oculte su número de su iPhone al hacer una llamadaDe esta manera, puedes llamar desde tu teléfono a alguien que te está molestando y hacerle entender lo que está pasando. Puede que te deje en paz.

Si no ve el número al que está llamando en su lista de contactos, puede bloquear y responder a alguien que está tratando de llamar a otro número, pero hay algunos que puede usar en tales casos.

Luego debe ir a la aplicación del teléfono, vaya al número que desea bloquear y presione para ver las opciones «Bloquear este número» Presione para bloquear.

Para bloquear llamadas desconocidas

Además es muy económico y tiene otra opción para limitar todas las llamadas desconocidas, solo de los contactos que tengamos y las llamadas recomendadas por Siri. Cuidado, podría ser un arma de doble filo.

Para hacer esto, vaya a Configuración, ingrese el rango del teléfono y luego seleccione uno de los siguientes: «Silenciar llamadas de números desconocidos» Y «bloquear identificador de llamadas». Esta última es una opción que permite al operador detectar llamadas no deseadas.

¿Cómo puedo bloquear correos electrónicos de remitentes en mi iPhone?

Para bloquear el correo electrónico de personas que no quieren recibir correo electrónico, seguir esta configuración es simple y muy intuitivo. Para ello, proceda de la siguiente manera. Vamos a ver.

Ingrese a la aplicación de correo de iPhone

Fui a un mensaje de un contacto no deseado

Una vez seleccionado, cambiará a un color que indica que lo ha seleccionado.

Seleccione el nombre del remitente y se le presentarán varias opciones

Estás en contacto de bloque

Y finalmente, aceptar para confirmar esta acción.

¿Cómo puedo bloquear los mensajes SMS entrantes de alguien en mi iPhone?

desde ahora Bloquear mensajesTambién puede controlar estos Decide quién recibirá estos mensajes, esto limita la cantidad de personas que nos envían mensajes. Verifique el mecanismo cuando agrega un remitente y cuando la agenda no incluye el remitente.

Bloqueo de mensajes que los contactos llegan a su bandeja de entrada Realizar esta acción es similar a bloquear llamadas entrantes de números no deseados.

Ingresa a la aplicación de mensajería

Nos encontramos en el mensaje del remitente

Presiona el número de arriba en una conversación

Información de prensa

Entonces será el nombre del contacto.

Luego seleccione la opción «Bloquear este contacto» para confirmar

Si no tiene un número de registro

es bueno antes de empezar Conoce el tiempo que pasamos al teléfonoBueno, a veces le dedicamos mucho tiempo.Ingrese a la aplicación de mensajería de la misma manera que se describió anteriormente, busque y haga clic en el número desde aquí Se muestra el área de información Encuentra el número de arriba,[この番号をブロックする]Haga clic en Opciones para ver esta acción