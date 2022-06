WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más descargada y popular del mundo. Por supuesto, la mayoría de nosotros tuvimos que agregar contactos que no necesitábamos, según fuera necesario, pero por una variedad de razones (favor, información, etc.). Estos contactos están apiladosFúmalo sin saberlo realmente ¿Cuántos contactos has agregado?..

¿Cómo bloquear el estado de WhatsApp para ciertos contactos en iPhone y Android?

Tener muchos contactos es sinónimo de tener Mucha gente mirando nuestro estado No lo queremos. Para ayudarte, te mostraremos cómo bloquear nuestro estado para estos contactos.

Oculta el estado y hay varias opciones según el sistema operativo del móvil Una de estas opciones puede funcionar en lugar de la otra..Tu también puedes hacer eso Web WhatsApp.. Siga leyendo para ver cómo ocultar el estado y qué opciones tiene cada dispositivo.

WhatsApp ofrece esta opción para seleccionar contactos específicos cuyo estado desea ocultar. Ingresa a la aplicación y[設定]Accede a la sección y en los ajustes[アカウント]Después de acceder a las opciones[プライバシー]Prensa. «Y vas a la sección estatal. Es importante recordarte Depende de si tu dispositivo es iPhone o Android, La visualización de estas opciones es diferente, pero básicamente la misma. Una vez hecho esto, puede elegir de quién desea ocultar su estado.

[状態]Verás esto cuando entres en la sección Puede ocultar el estado o compartirlo con personas específicas.. Hay tres opciones: «Mis contactos», «Mis contactos distintos de…» y finalmente «Compartir con…». Después de seleccionar la tercera opción, marque su selección. De esa manera, solo esas personas pueden ver tu estado.

¿Cómo evitar que las personas vean el estado de WhatsApp?

Esta opción es sencilla, los pasos para bloquear y no cargar estados de WhatsApp que no quieres ver son sencillos, pero antes recordarte que todo depende Sistema operativo del teléfono móvilPorque sabes whatsapp, depende de las opciones que debes seguir Diferente para ambos sistemas operativosPor ello, es recomendable leer lo que necesites para tu caso.

en iPhone

En iPhone hay que introducirlo aplicación whatsap Vaya a la sección de composición en la esquina inferior izquierda y desde allí[アカウント]Elegir. después,[プライバシー],[状態]Seleccione en el orden de. Elige a las personas que no quieres ver Para su estado, toque la opción «Excepto mis contactos…» y marque las personas que desea bloquear.

Para dispositivos Android

Ahora bien, en Android depende de la aplicación, pero aquí es diferente al iPhone desde el principio. Esto es para establecer el corte, no de un vistazo. Oculto en los tres puntos en la parte superior derecha.. Y aunque no estoy hablando de configuración aquí, hay una opción llamada «Configuración».

Hay una opción de «Cuenta» en la configuración, donde el siguiente paso es el mismo que el paso anterior. Cuando ingresa al lugar etiquetado como «Privacidad», su privacidad ya está protegida.,[状態]Cuando selecciona una opción, la opción se muestra en el estado. Hay dos formas de ocultar el estado. Una es ocultarlo a todos los contactos excepto a unos pocos, y la otra es elegir con quién compartir.

Debe seleccionar una segunda opción que le permita bloquear el estado de todos y seleccionar quién desea que vea su estado. Solo eso sabe cómo bloquear el estado de una persona en particular. Esperamos que encuentre útil esta información. Quedemos otra vez.