¿Cómo bloquear contactos de WhatsApp sin su conocimiento? -Editar la privacidad

Suele ser muy molesto porque muchas veces hay gente en whatsapp y algunos quieren acosarlos con whatsapp. Por eso muchas veces queremos Puede eliminar a estas personas de nuestro WhatsApp, Sin embargo, eliminar contactos de tu teléfono no es suficiente para evitar que aparezcan en WhatsApp, sino que debes tomar otras medidas como: B. bloquearlos.

Del mismo modo, WhatsApp te permite bloquear contactos en su aplicación para que no te vuelvan a escribir ni te molesten, pero las personas que solemos bloquear Lo sueles notar De esta medida los hemos cogido porque hay unas pistas que ellos notan y fácilmente notan que los hemos bloqueado. Sin embargo, hay algunos trucos que puedes usar para bloquear contactos en silencio. Lo explicaré aquí.

¿Cómo puede una persona entender que la estás bloqueando en WhatsApp?

La plataforma de WhatsApp te permite realizar muchas acciones como: B. Hable con un contacto específico. En esta conversación notas de voz, fotos, videos, Haz una videollamada Otro. Con esta aplicación puede conectarse con personas cercanas o cercanas que pueden usar esta aplicación en el teléfono.

Sin embargo, hay momentos en que hablar con una persona se vuelve aburrido y no desea continuar la conversación con esa persona. Así que decidí banearla por WhatsApp. Esto eliminó la necesidad de volver a hablar con esta persona y ella ni siquiera pudo escribirnos o llamarnos. La mayoría de las veces las personas se encuentran bloqueadas Con Whatsapp. Por eso te damos pistas para saber si están bloqueadas.

desaparece la foto de perfil

Lo que sí puedes notar al bloquearlo en WhatsApp es la foto de perfil que tiene Ya no se puede mostrar E incluso usted no puede ver ninguna actualización de foto de perfil. En definitiva, si la bloqueas, tu foto desaparecerá y será muy obvio para esa persona que la bloqueaste, pero a veces piensa que quizás no tienes foto de perfil.

enviar un mensaje

Otra pista que la gente podría tener es muy notoria que está bloqueado en WhatsApp. Está en los mensajes que envían. Es decir, desde el momento en que bloqueas, la otra persona envía un mensaje al chat, pero como parece que se envió, parece que no se envió, por lo que el mensaje nunca se envía ni se recibe. No hay internet para enviarlo.

En otras palabras, la persona notará que el mensaje no desaparece, y esto indica que probablemente la hayas bloqueado por completo de WhatsApp. Esto ha hecho que la plataforma de WhatsApp sea muy prominente desde entonces.

Ciertamente, a través de los mensajes de la plataforma de WhatsApp, nos cruzamos con gente muy molesta. De esta forma podemos bloquearlos o eliminarlos por completo de nuestra vida. Así no nos volverán a molestar ni a escribir más por WhatsApp. pero, WhatsApp permite bloquear contactos Desde el menú de opciones en el chat de ese contacto, pero a esa persona le resulta muy fácil que la hayamos bloqueado.

Así mismo, esa persona entenderá que no queremos hablarle más o que no la amamos. Entonces no puedes bloquear con la opción de bloqueo, pero hay otras formas.

Silenciar y archivar conversaciones

Una forma o truco para bloquear a las personas que no saben que han sido bloqueadas es silenciar las notificaciones de chat y archivar el chat antes de bloquearlo. Además, este truco le permite a la otra persona mirar constantemente tu foto de perfil e incluso enviarte mensajes de texto. No se dan cuenta de que los bloqueaste con comillas porque realmente estás tratando de silenciarlos por completo. .. Ahora todo lo que tienes que hacer es:

Entrada aplicación whatsapp.. Luego ingresa al chat de la persona que deseas bloquear. Luego presione los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Siguiente,»Silenciar notificación«. Siguiente,[常に]Haz clic en una opción. Finalmente, toque la opción «Aceptar» para confirmar. Posteriormente tienes que volver al menú principal para archivar el chat de este molesto contacto. Entonces necesitas presionar el chat de esa persona que silenciaste. Luego tienes que pulsar en las opciones que aparecen arriba icono de archivo Se encuentra junto a tres puntos verticales.

Si la persona molesta no está en tu contacto pero aparece en la barra de chat, solo tienes que hacer los mismos pasos que harías en tu contacto si estuvieras en tu contacto. Es decir, sigue los pasos del tema anterior.

¿Cómo me aseguro de que una persona esté correctamente bloqueada en WhatsApp?

Estoy seguro de que este contacto ha sido bloqueado con éxito después de seguir los pasos para bloquear y dejar a alguien en WhatsApp. Sin embargo, si desea ver si este contacto está realmente bloqueado por WhatsApp, esto es lo que debe hacer: