Instagram, como casi todas las redes sociales del mundo, puede bloquear a las personas y usuarios que lo necesiten. Del mismo modo, todos los usuarios pueden bloquearte.

Cuando alguien te bloquea en InstagramAl principio, no parece ser muy útil, pero no pierdas la oportunidad de bloquear a esa persona. ¿Cómo puedes bloquear a la persona que te bloqueó? A pesar de su falta de lógica, aprovechamos para comentarlo.

Cómo bloquear a las personas que me bloquearon-interbloquear con Instagram

Mira este video en youtube

¿Cómo puedo saber si alguien me ha bloqueado recientemente?

Cuando navegas por tu perfil Instagram Fíjate que el usuario no aparece en los seguidores ni en la lupa de búsqueda. Tal vez porque esa persona te bloqueó.. Sin embargo, si puede encontrar el perfil de la persona accediendo a él desde los comentarios de la publicación, etc., puede verificar al 100% si la persona lo está bloqueando.

Puede aprender esto ingresando al perfil de la persona. La cuenta está abierta y en la parte superior se muestra el número de seguidores y publicaciones, pero en la parte inferior”Aún no hay publicaciones‘, sabes que estás bloqueado. Por otro lado, si el perfil de la persona es privado y solo ves la notificación «Todavía no hay publicaciones», también sabes que está bloqueado.

¿Qué pasa con tu perfil si es baneado?

Cuando un usuario de Instagram te bloquea, básicamente hay dos consecuencias. La primera es que esta persona te siguió antes de bloquearte al bloquear Dejar de seguir tu cuenta automáticamenteEs decir, si te bloqueo perder seguidores..

Por otro lado, si está siguiendo a ese usuario, el usuario bloqueado también dejará de seguirse automáticamente. En otras palabras, un usuario menos se verá reflejado en los usuarios que estás siguiendo.

Además, la persona que te bloqueó no podrá ver tu perfil de Instagram a menos que lo desbloquees.Sin embargo, si quieres seguir de nuevo,[フォロー]Tienes que volver a hacer clic en el botón. Recibirás una notificación Y si eso sucede, no puedes ver su perfil, al igual que esa persona no puede ver tu perfil.

¿Cómo puedo ver el perfil de la persona que me bloqueó?

Ya te dije que no hay forma de ver el perfil de la persona que te baneó de una cuenta baneada. Esto es si está bloqueado desde su cuenta personal No podrás volver a ver el perfil del usuario desde tu cuentaA menos que te desbloqueen.

Sin embargo, En las redes sociales siempre hay alternativas para las cosas, y en este caso, la mejor manera es ver el perfil de la persona que te bloqueó desde otra cuenta de Instagram desbloqueada.Puedes pedirle a tus amigos y familiares que te presten su cuenta para que puedas ver su perfil, o Si tienes una segunda cuenta de Instagram Una persona que no esté bloqueada por esa persona puede ver su perfil desde esa cuenta.

Sin embargo, hay algo que considerar antes de usar este pequeño truco. Si la cuenta de la persona que te bloqueó es privada, Necesito enviar una solicitud de seguimiento De la segunda cuenta utilizada para ver tu perfil. Sin embargo, si la segunda cuenta ya está siguiendo a esa persona, puede omitir este paso. En cambio, si la cuenta de la persona que te bloqueó es pública, no es demasiado problema para ver tu perfil, basta con verlo desde tu cuenta de Instagram desbloqueada.

¿Alguien puede bloquearme?

Sí, la persona que definitivamente te bloqueó también puede bloquearte. Solo tienes que entrar en tu perfil, Haga clic en los tres puntos verticales en la esquina para[ロック]Seleccione una opción... También puede aplicar esto usted mismo si desea bloquear al usuario que lo bloqueó primero.