Cómo bloquear a alguien con iMessage por spam-iPhone y iPad

iMessage es la mejor red social para dispositivos iOS. Cuando compras un nuevo dispositivo Apple, La aplicación de mensajería iMessage está preinstalada Puedes comunicarte fácilmente con tus contactos. Debido a que esta aplicación es una plataforma de mensajería instantánea, es muy similar a WhatsApp porque realiza ciertas funciones muy similares.

Cómo bloquear a alguien con iMessage para mensajes de spam-iPhone y iPad

Debido a que iMessage es una aplicación de mensajería instantánea, puede usarla para comunicarse con cualquier persona que la tenga. IMessage activo en iPhoneU otros dispositivos Apple o siempre que tenga su número de teléfono correo de iCloud.. Esto puede generar mensajes de iMessage de personas con las que no desea hablar. Por lo tanto, puede sentir que necesita bloquear a su oponente. Eso es exactamente lo que enseñamos. En esta ocasión; Cómo bloquear a alguien con iMessage..

¿Cómo filtro iMessages de remitentes desconocidos?

A Filtrar mensajes de iMessage de usuarios desconocidosSi no lo has agregado a tus contactos (números de teléfono) o direcciones de correo electrónico, tendrás que hacer algo muy simple en la configuración. iMessage del iPadiPod o iPhone.

Para filtrar mensajes de fuentes desconocidas con iMessage, vaya a Configuración del dispositivo y[メッセージ]Tienes que ir a la sección y escribir.Cuando esté en la configuración de mensajes, debe buscar la sección de Seleccione Filtro de mensajes y habilite la opción Filtro desconocido...

Pasos para evitar que los usuarios de iMessage le envíen mensajes de texto

Si ya has filtrado el mensaje de un usuario y no te molesta, bloquear a ese usuario es la opción más lógica.Cuando quieras Bloquear a alguien de iMessage Tienes que pasar por un proceso muy simple y rápido.

Para prohibir a los usuarios los mensajes de Apple, primero debe acceder a la aplicación desde su dispositivo. Luego debe ingresar al chat con la persona que desea bloquear y hacer clic en el nombre de esa persona. Cuando aparezca el menú de opciones, ve a la sección de información. Cuando se muestre el perfil del usuario, presione la ubicación etiquetada como «Información» nuevamente para moverse al final de esa sección y ver las opciones. «Bloquear este contacto» Lo que está escrito en rojo. Si presiona la opción que se acaba de mencionar, se mostrará allí. Después de eso, ya estás bloqueando este molesto contacto.

¿Cómo reporto spam o mensajes basura en iMessage?

Cuando llega un mensaje de texto de un extraño a iMessage, la aplicación mostrará automáticamente una notificación debajo del mensaje en cuestión. Tienes la opción de reportarlo como spam o no deseado..

Esto no significa que el usuario no podrá seguir escribiéndote después de que reportes el mensaje. La denuncia no evita que la persona se comunique contigo.. Si un usuario continúa molestándote después de reportar un mensaje y quiere detenerlo, la opción restante es bloquear al usuario como se describe en el punto anterior.

A Bloquee a alguien desde su dispositivo (número de teléfono), FaceTime o correo electrónicoTienes que seguir ciertos pasos, pero ya he asumido que no son nada complicados.

teléfono

Si quieres bloquear a alguien de ti iPhoneEs decir, para bloquear la realización de llamadas, vaya a la aplicación Teléfono y[最近]o[連絡先]Necesitas encontrar a alguien para bloquear en la sección. Vaya a «Información» y vaya a «Bloquear este contacto»..

cara a cara

Para bloquear usuarios con FaceTime, primero debe iniciar sesión en la aplicación en su dispositivo Apple.Encuentra la conversación con la persona que quieres bloquear, haz clic en el ícono de información, ve al final y presiona donde dice «Bloquear este contacto»..

Posición

Si desea bloquear a alguien de su correo electrónico, primero debe ir a su aplicación, buscar el correo electrónico del usuario que desea bloquear y hacer clic en el nombre de ese usuario.Cuando vea la lista de opciones, busque la opción «Prohibir a este usuario» Luego presiónalo.

¿Dónde puedo encontrar el número o usuario bloqueado?

Para ver los contactos bloqueados en su dispositivo Apple Debe ir a la configuración para poder ver los contactos bloqueados.. Es decir, si desea ver los contactos que bloqueó en el teléfono, vaya a Configuración, luego escriba el teléfono y[ブロックされた連絡先]Puedes ver quién bloqueó en la sección.

Si desea ver la misma información en FaceTime, un mensaje o un correo electrónico, Debe ejecutar el mismo proceso, Pero con cada configuración de cada característica de Apple.. Entonces, si desea ver a los usuarios bloqueados de FaceTime, debe ir a la configuración de la aplicación y hacer lo mismo con su mensaje o correo electrónico.