Cómo aumentar o disminuir el volumen de tu video usando el Shotcut Editor

¿Quién no lo está experimentando? Hay un problema con el volumen del video.?? Si es demasiado bajo, no lo escuchará, y si es demasiado alto, puede distraerlo. Es un problema que impide que las personas disfruten y compartan sus videos de manera conveniente, No se puede enviar video a través de WhatsApp por ejemplo.

este es su turno Editar el programa Al igual que Shotcut, no se necesita experiencia para resolver este problema para todos.Otros programas que reduzcas, aumentes o simplemente habilites Editar volumen de video en Camtasia Studio..

Sin embargo, debido a su plataforma versátil y de uso completamente gratuito, Shotcut es una gran herramienta para ajustar el volumen de su video.

¿Por qué elegir Shotcut?

corte de tiro Brindamos lo mejor en todo tipo de herramientas de diseño y creación de videos.Sin embargo, el panel no está muy concurrido para aquellos que no tienen experiencia en diseño. Tiene características avanzadas que merecen un programa pago..

La adquisición de este programa es gratuita. Página de descarga oficial de Shotcut, Y su rendimiento no requiere la mejor computadora.Si una persona lo quiere, no tiene por qué limitarse a ello. Editar problemas de audio Puedes continuar con el vídeo.

Este no es un programa relativamente nuevo, ha estado en línea por más de 10 años y ofrece alta calidad en términos de diseño de video.eso es La alternativa perfecta Para los que quieren elegir y empezar a diseñar Un programa que no deja marca de agua Se está procesando o se pagará.

Probar Corte de tiro que aumenta o disminuye el volumen Crear o editar un video, otro video es una opción sin riesgos. Disfruta de la máxima calidad posible con un editor de vídeo completamente gratuito. Cualquiera puede probarlo sin ningún problema.

¿Cómo cambio el volumen de un video usando Shotcut Editor?

Shotcut proporciona a los usuarios las herramientas para hacer esto cambiar el volumen de video sin mucho inconveniente. Es un problema muy común entre las personas que graban video sin usar un micrófono que puede servir para solucionar este problema de volumen.

Lo primero es saber si los tenemos. El programa Shotcut ha sido instalado Con nuestra computadora, estamos listos para comenzar. En este caso, lo primero que debe hacer es arrastrar el video cuyo volumen desea cambiar a la pantalla de inicio de Shotcut.

Cuando comienzas a trabajar en el video, se ve así:filtrar‘Está en el panel izquierdo del programa. Luego verás las opciones’Añadir un filtro‘A partir de ahí nos movilizaremos’audio‘Para seguir avanzando.

La lista de opciones en la sección Audio tiene una opción llamada Ganancia de volumen.Haga clic en esta opción Aparecerá una barra en el panel de control Puede aumentarlo o disminuirlo libremente.

pueden Mueve la barra Colóquelo en el lado izquierdo para que la intensidad de audio del video disminuya gradualmente. No solo mueva la barra hacia la derecha para aumentar el volumen.

Lo que es importante en este sentido Sigue reproduciendo el video Mientras cambia el volumen para tener una mejor idea de la calidad que está obteniendo. La mejor manera de asegurarse de que su trabajo funcione es comprobarlo usted mismo.

Conclusiones sobre Shotcut para cambiar el volumen del vídeo

Shotcut tiene una función Uso dado por cada persona Además del programa, garantiza con su versatilidad que puede enriquecer mucho todo el trabajo. Un editor listo para usar que resuelve los problemas de todos.

Es muy fácil subir y bajar el volumen de su video usando el Editor Shotcut. Con un poco de práctica y algunas pruebas, cualquiera podrá editar sus videos desde la comodidad de su computadora.