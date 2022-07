Cómo aumentar las señales WiFi en mi teléfono Android o iPhone

Hoy es un dispositivo móvil Esencial para el desarrollo de nuestras actividades diariasPor eso es importante una buena conectividad, especialmente en el contexto de Internet.Y este apartado de información técnica te explica cómo hacerlo. Aumenta la señal Wi-Fi de tu teléfono móvil O teléfono Android y iPhone

A muchos usuarios y personas les resulta molesto que su dispositivo no sea bueno Conexión a una red inalámbricaPorque lo usan todos los días.

Cómo aumentar la señal WiFi en mi teléfono Android o iPhone

Pero no te preocupes. Hay varias formas Aquí tienes una serie de sencillos pasos que puedes aplicar para solucionar este molesto inconveniente de aumentar la señal WiFi de tu móvil.

Esperamos que este artículo de la guía sea de gran ayuda para todos los usuarios que quieran mejorar las señales de su red WiFi. Ya sea Android o iPhone. ¡Recuerda que haremos todo lo posible para ayudarte a encontrar una solución!

Cómo mejorar tu conexión WiFi

Antes de comenzar la serie de pasos a continuación, debe considerar que la calidad del resultado depende de ello. Varios factores como el modelo del dispositivo, Cuanto más antiguo es, más difícil es amplificar la señal.

Distancia entre el enrutador y el dispositivo Afecta la conexión y te sorprenderás Cómo colocar correctamente la antena WLAN, Porque la señal enviada desde el enrutador tiene un cierto rango. De igual forma, la velocidad de internet afecta directamente la calidad de la conexión.

Tanto Android como iPhone no tienen el mismo sistema, por lo que los pasos serán diferentes según el tipo de dispositivo.Aquí, lo guiaremos paso a paso desde varios dispositivos móviles. Mejora la señal wifi.

¿Cómo aumentar la señal WiFi en tu dispositivo Android?

Si tu teléfono Android no tiene la señal de Internet que esperas y quieres aumentarla, entendemos que estés molesto, pero no te preocupes. Has encontrado el artículo adecuado para ti.

Después de realizar estos pasos, probablemente no tendrá ningún problema de calidad de red, El dispositivo tiene un error específico. como esto Wi-Fi está desconectado solo en AndroidPero también hay una solución.

Hoy en día, los sistemas Android están creando mucha demanda en el mercado por parte de usuarios de todo el mundo, son sistemas muy completos y, en general, no son un problema.Por lo tanto, incluya el procedimiento z Amplificar la señal no es nada malo.

El paso principal es ir a la configuración del móvil. Haga clic en la opción de desarrollador en la parte inferior derecha del sistema para habilitar la opción.Luego busque y presione la opción Habilite el registro WiFi detallado.

Y lo más importante, permite la aceleración por hardware de las conexiones a través de dispositivos portátiles.automáticamente Puedes ver esto en tu barra de señal WiFi Irá aumentando.

¿Cómo puedo aumentar la señal WiFi en mi dispositivo iPhone?

Desde el lanzamiento del teléfono móvil con forma de manzana, su alta calidad y reputación lo han convertido en el más vendido. Sin embargo, Cuando el dispositivo móvil se desconecta de la WLAN Asegúrese de solucionar el problema antes de realizar estos pasos.

Y usted es uno de los usuarios que se sienten atraídos por Apple, Conoce cómo aumentar la señal WiFi en tu dispositivo Este es un lugar ideal para aprenderlo, es muy fácil, solo anota estos pasos.

Encuentre la configuración del dispositivo, [WiFi設定]Hacer clic, Será redirigido a una red inalámbrica disponible inmediatamente. Cuando vea el icono con un signo de exclamación, haga clic en la red. Luego presione para actualizar la concesión.Luego reinicie el dispositivo

Por otro lado, puede aumentar la señal WiFi deshabilitando la señal WiFi. Almacenamiento de datosEsta herramienta es para reducir y reservar la calidad y cantidad de datos de conexión entre su enrutador y su dispositivo.

Cómo saber dónde la señal WiFi es más fuerte

La intensidad de la señal WiFi se mide en dBm (decibelios-milivatios). Esta es una unidad utilizada en los teléfonos inteligentes y todos los dispositivos que reciben señales de forma inalámbrica. La potencia óptima de la señal debe ser de -50 a -100 dBM. Cuando la señal detecta que este valor aumenta desde -100 dBM, significa que la intensidad de la señal se debilita.

Para poder ver estos valores en su teléfono inteligente Android, le recomendamos que utilice la aplicación Network Signal Info disponible en Play Store y Apple Store.Esta es una gran herramienta Proporciona un informe muy detallado sobre las redes WIFI. Todo lo que necesita es Android 4.1 o posterior en su dispositivo y es completamente gratis.Para acceder a esa función, instálela en su dispositivo y deslice la pantalla de inicio de la aplicación hacia la izquierda para ver el valor exacto de la intensidad de la señal WIFI mientras se mueve.[ワイヤレス]Con su teléfono, necesita encontrar una pestaña, puede ver exactamente dónde la señal tiene el mejor rendimiento y cobertura para su teléfono.

¿Qué tipo de trucos puedo usar para mejorar el rendimiento?

Una buena conexión a internet es fundamental hoy en día para que nuestros teléfonos móviles funcionen correctamente. Casi todas las aplicaciones que usamos todos los días requieren una buena conexión a Internet.A continuación se presentan algunos de los trucos que todo el mundo puede utilizar para mejorar el rendimiento de su conexión móvil.

Aplicaciones que mejoran el rendimiento de Internet

Tanto Google Play Store como App Store tienen cientos de aplicaciones diseñadas para mejorar el rendimiento de tu conexión a Internet móvil. Te podemos mencionar algunos analizados Por lo tanto, proporciona información detallada para que pueda probarlo según sea necesario.

dedo: La función principal de esta aplicación es analizar el Wi-Fi conectado y proporcionar un informe sobre los dispositivos conectados actualmente a la misma red Wi-Fi. De esta manera, puede determinar si hay personas no autorizadas que se conectan ilegalmente o sin permiso de forma no autorizada, y la velocidad de conexión se está ralentizando.

Analizador wifi: Esta es una aplicación que analiza el espectro de radiación de tu red WiFi y muestra los canales en los que funciona la conexión. Esto ayuda a saber si el canal por el que se envía la señal de Internet está saturado, accediendo así a la configuración del router y cambiando este canal a uno más liberal.

¿Cómo configuro mi red?

Si estás seguro de que tu red WiFi está libre de intrusos y quieres optimizar un poco más tu conexión a internet, te recomendamos que crees la configuración de red óptima. Para mejorar su conexión, primero debe acceder a ella.Accede a la configuración del dispositivo, luego accede a las opciones Haga clic en Datos móviles > Red móvil para acceder al modo de red.Cuando llegues allí, verás que puedes elegir el modo de red, Asegúrese de haber seleccionado «Modo de red prioritario: 2G, 3G, LTE, Automático». Esta configuración le permite aprovechar al máximo el ancho de banda de su conexión a Internet.

limpiar el dispositivo

Otra cosa que puede hacer para mejorar su conectividad es limpiar su dispositivo. En particular, desinstale aplicaciones que no use o widgets que no sean muy importantesTodos estos factores pueden consumir datos móviles en la segunda parte del plan de internet, porque no sabemos cuándo sucede esto. La forma más fácil de eliminar un widget de su teléfono es mantener presionado el widget que desea eliminar y arrastrarlo hasta el icono de eliminación. El ícono de eliminar generalmente aparece en la parte superior de la pantalla si se presiona durante más de dos segundos.

Asegúrese de eliminar las aplicaciones que no utiliza. Se recomienda eliminarlo. Deshabilitar los instalados de fábrica No se puede desinstalar. Todos estos pasos ayudarán de alguna manera a mejorar la señal y conexión de tu celular. Si es útil, entonces estoy feliz.