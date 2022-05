Youtube es una red social Puedes comprar canales gratisPuede crear contenido para que cualquiera que salte aquí pueda duplicarlo. Tienes una cuenta pública.. Para volverse famoso en YouTube, necesita diferentes vistas del video. A continuación, te mostraremos cómo aumentar tus visualizaciones de contenido en esta red social.

Cómo aumentar las reproducciones de videos en YouTube – Haz crecer tu canal

Mira este video en YouTube

¿Cómo cuenta YouTube las vistas?

YouTube es una red social en la que puedes publicar contenido y sus visualizaciones son contabilizadas por la plataforma. Cuantas más vistas y seguidores tenga, más acceso tendrá a sus opciones de compra. Pagar para crear contenido..

La plataforma YouTube cuenta como visita si: El acceso a la página o al video es opcional, O si decides dejarlo si es continuidad con el video que estabas viendo. La reproducción de video debe durar al menos 5 segundos para que la visita a la página cuente como una vista. Si estas son creadas por el bot, no cuentan como visitas a la plataforma.

La plataforma cuenta vistas hasta llegar a 300. Si sigues de aquí El video entra en proceso de revisión. Si este es el caso, elimine las vistas creadas de esta manera para asegurarse de que sean legales y que no sean del mismo usuario una y otra vez.

¿Qué distingue a un buen video en la plataforma?

Si quieres que tu video sea visto por muchas personas, necesitas llamar tu atención en YouTube. Crear gran contenido..Para que puedas hacer buenos videos con plataforma de youtube Debes considerar las siguientes medidas:

contenido interesante

Tienes que hacer lo que quieras grabar Captar la atención del espectador, Necesitas crear contenido interesante. Cuando comienza su video, el público en general se interesa y se siente cómodo con el contenido que produce, por lo que acceden y se suscriben a su canal.

Titulo atractivo

El título es lo primero que ve tu espectador, por lo que debes tener cuidado. Sea creativo y conciso, no lo alargue.. Si tu título llama mucho la atención, todos querrán ver tu video. otra vez, Intenta agregar un emoji Transmite calidez.

Miniaturas atractivas

La imagen es muy importante en la obra. Con imágenes mínimas, creativas y excelentes, puedes lograr la apariencia de muchas personas y cautivar a tu audiencia con tu contenido.

Buena explicación

La explicación es una breve sinopsis de sus predicciones sobre las que debe ser preciso y crear una trama en pocas palabras que todos deseen. Descubre cuál es tu nuevo contenido..

Consejos para aumentar las reproducciones de videos en esta plataforma

Si quieres que todos vean tu trabajo, aquí hay una serie de consejos que puedes seguir de manera efectiva para obtener más vistas en tu canal de YouTube.

Comparte vídeos en las redes sociales

Para conseguir que más personas vean tu contenido, puedes acceder a la opción de compartir tu vídeo en otras redes sociales y permitirles hacerlo. Notificar a los usuarios en otros sitios Has creado un canal en la red social YouTube. De esta manera puedes captar la atención de tus seguidores de otras plataformas y animarlos a unirse a un nuevo canal.

Cooperación con otros canales

Si tienes amigos en otros canales, intenta ayudar. De esta forma, los suscriptores de otros usuarios sabrán que eres tú y pasarán a formar parte de tus seguidores.

Crear una lista de reproducción

Las listas de reproducción hacen que sus usuarios Será más fácil para ellos reproducir tu video.Entonces, cuando miras cualquier contenido, cambias inmediatamente a otra producción y nunca abandonas el canal.

¿Cómo hacer que la gente se suscriba a un canal?

Para obtener más suscripciones todos los días para aumentar las ventas y la popularidad, debe seguir todas las recomendaciones a continuación.

diálogo con la audiencia

Interactuar con sus espectadores es una excelente manera de obtener más suscriptores. Sea carismático organizando concursos y ofreciendo mencionar personas Y haz que sea el preferido por las personas que duplican tu video. Transmite una imagen natural y muy importante: sé tú mismo, eso crea más confianza en uno mismo.

Ajustar el canal

Decora tu canal y haz que sea representativo de ti. Por eso es necesario personalizarlo. Un solo canal llamará mucho la atención De nuevos suscriptores.

Publica videos regularmente

Sigue publicando y aparecerá en la pestaña de YouTube más rápido, así que haz que tu contenido sea regular. Esto también te alejará de tu audiencia. Cansado del mismo contenido Por lo tanto, puede ver los nuevos artículos.

Por qué no deberías usar bots para aumentar las vistas

No se recomiendan los bots como comprar seguidores en las redes sociales. La aplicación de YouTube seguramente te notará y te castigará.. He aquí por qué no debería usar bots para aumentar sus vistas: