Como artista, ¿cómo subo mi música a Spotify?Procedimiento paso a paso

En los últimos años, a medida que la tecnología ha avanzado, se ha vuelto más fácil crear una variedad de aplicaciones y plataformas para satisfacer las necesidades de las personas en todo el mundo.Y se vio como una necesidad. escuchar músicaEsto se debe a que puede crear emociones y sentimientos en los humanos y hacerlos sentir mejor.

Y por tantos Una aplicación que te permite escuchar música Vive a nuestros cantantes favoritos y escúchalos tantas veces como quieras.Uno de estos La aplicación es Spotify.Una plataforma de servicio de transmisión que puede reproducir millones de canciones sin una conexión a Internet estable.

Al escribir este artículo, explicaré los detalles de esta aplicación de la siguiente manera: B. El hecho de que puedas Agregar canciones a Spotify Así que puedes usarlos. Pero primero, comencemos con algunos datos relevantes sobre esta aplicación y lo que puedes hacer con ella desde tu dispositivo móvil o computadora.

¿Cómo empiezo con Spotify?

Es interesante empezar explicando estos pasos Conócelo primero Spotify Una aplicación lanzada en 2006 para satisfacer el deseo de escuchar música desde una computadora. Y debido a que se ha vuelto tan popular en todo el mundo que se ha descargado miles de veces, ahora tiene más de 345 millones de usuarios.

Para comenzar con Spotify, puede: Descarga la aplicación desde la App Store También puedes usarlo desde el sitio web oficial en la web, o incluso desde un reproductor web. Esta es una aplicación descargable completamente gratuita.La parte paga viene cuando quieres conseguirla Cuenta premium de plataforma..

Descargue la aplicación, instálela en su dispositivo o computadora, luego regístrese Crear una cuenta en Spotify Por su correo electrónico o Iniciar sesión con Facebook O tu teléfono móvil. El registro es tan fácil como cualquier otra aplicación que requiere información personal para crear una cuenta o perfil.

Después de completar todos estos pasos, puede: Empezar con Spotify Todas sus secciones, incluyendo listas de reproducción, tu propia biblioteca y canciones famosas.

¿Qué necesito para crear un perfil de artista?

Si quieres empezar a compartir tu música como artista a través de esta plataforma, Lo primero que debe hacer es crear una cuenta en la plataforma TuneCorePlataforma independiente de servicios de licencia, publicación y distribución de música digital. Funciona con Spotify para proporcionar a los artistas información detallada sobre cómo mejorar la distribución de música en Internet.

Para crear una cuenta, simplemente visite www.tunecore.com y haga clic en el botón azul con la etiqueta «Registrarse» en la esquina superior derecha. Por lo tanto, debe completar el registro con sus datos personales, correo electrónico y completar algunos conceptos básicos.Datos, el registro se puede hacer de forma muy rápida y sencilla. Debe cargar la música en TuneCore y seleccionar Spotify de la lista de plataformas para entregar la música... Tendrá que esperar unos días para que se confirme la solicitud de distribución.

Una vez que se le notifique que su solicitud ha sido aprobada Debe solicitar un nombre de artista en Spotify a través de TuneCoreFinalmente, puede crear un perfil de artista en Spotify visitando www.artists.spotify.com. Solo tienes que personalizar tu perfil con fotos, rellenar tu biografía y compartir el enlace a tu perfil a través de tus redes sociales.

Características principales de Spotify

La funcionalidad de esta valiosa aplicación suele ser simplemente » Una aplicación para escuchar música. Pero la idea detrás de esto es que puedes elaborar algunas de las características de esta plataforma que la mayoría de la gente no piensa.

Eso es lo primero que podemos mencionar. Puedes encontrar amigos en Facebook En la plataforma, por supuesto, es fácil registrarse en Facebook. Por supuesto, usando la misma aplicación, puedes encontrar a tus amigos simplemente yendo a la configuración y viendo qué canción estás escuchando.

La segunda característica interesante es Spotify no permite descargar canciones Siempre estás escuchando, te da la oportunidad de escucharlos incluso cuando no estás conectado a Internet. Sin embargo, necesita una cuenta premium de Spotify para hacerlo. Esto le permite escuchar más de 10.000 canciones cuando no está conectado.

Ahora, la característica que queremos enfatizar es la característica de habilidad. Subir canciones a Spotify desde otro reproductor, si estos no están disponibles en la interfaz de la aplicación. Aquí hay algunos pasos muy simples para mostrarle cómo hacerlo desde una cuenta básica o premium.

¿Cuáles son los beneficios de subir canciones a Spotify?

Usar esta plataforma tiene muchas ventajas, entre las mejores podemos mencionar. La distribución social que ofrece es muy potente. Spotify tiene actualmente más de 356 millones de usuarios, el 44% de los cuales son de pago.Esto significa que tienes la oportunidad de recibir regalías de más de 156 millones de usuarios que pueden disfrutar de la música dentro de tu plataforma.

Otra ventaja que aprecian los artistas es la capacidad de determinar qué imagen proyectar. Nadie te obligará a usar un atuendo en particular ni imitará a nadie.Serás tú en tu propia esencia Es de gran valor para el artista. No puedes dejar las métricas proporcionadas por Spotify. A través de esa estadística, siempre sabrás quién te está escuchando, de dónde viene tu audiencia y qué es lo que más les gusta a tus seguidores de tu música.

¿Cómo puedo subir o agregar una canción a Spotify si la canción aún no está disponible en la aplicación?

Como recomendación que puedes tener en cuenta antes de realizar una operación, te recomendamos que la ejecutes a través de una aplicación en tu ordenador y no en el móvil. Sabiendo esto, debe conectarse a una red Wi-Fi estable para que pueda iniciar una sesión, y luego[設定]Tienes que ir a las opciones y escribir: «Archivo local»..

En este punto, seleccione la opción Agregar fuente y, en la ventana que aparece, seleccione la carpeta que contiene la música que desea agregar a su plataforma.Finalmente, seleccione una o más canciones para agregar y se Duplicar con la opción «Archivo local»...

¿Me cuesta subir mi música a Spotify?

Sin embargo, Spotify no cobra a los artistas por compartir música. Con TuneCore, debe pagar $ 9.99 o $ 29.99 para cargar un solo tema para compartir Sube el álbum completo.

¿Cuál es la mejor plataforma para subir canciones?

Si quieres conocer las opciones que necesitas para elegir entre las mejores plataformas de distribución de música digital, Veamos brevemente los tres más importantes...

DistroKid

Esta plataforma brinda a los artistas y productores la oportunidad de promocionar su música, vender, distribuir y distribuir tiendas en línea tal cual a través de otras plataformas. Spotify, Google Play Music, YouTube Music, SoundCloud, Amazon Music y muchos más.. Tenga en cuenta que DistroKid no cobra ninguna tarifa por las regalías pagadas a los artistas.

CDBaby

Es una plataforma en línea que ofrece música de manera poderosa con más de 150 servicios de descarga y transmisión en todo el mundo. Spotify, Apple Music, TikTok, Pandora, Deezer, etc. Los fans pueden encontrarte dondequiera que estés buscando. Uno de los mejores diferenciadores de esta plataforma es la tienda online donde los usuarios pueden comprar discos de sus artistas favoritos. Este es un bono interesante para cualquiera que quiera sentir la música del artista a mano.

Núcleo de votación

Como se mencionó anteriormente, TuneCore es una de las plataformas de distribución de música más grandes del mundo. Recopilan y administran todas las tarifas de uso de los artistas que suben música a esta plataforma, pagan pagos anuales únicos y no cobran ninguna tarifa por esas tarifas de uso. Además, ofrecemos una variedad de servicios dedicados para ayudar a los fanáticos a conectarse con los artistas y llevar la música que ofrecen más lejos.

Cómo subir una lista de reproducción a Spotify

Después de ingresar a su cuenta de Spotify, está en el panel izquierdo de la aplicación de su computadora[新しいリスト]Necesitas acceder al botón.Cuando hagas esto, verás la pestaña que se llamó: «Crear lista de reproducción». Ahora debe ingresar el nombre requerido para la nueva lista de reproducción.Opcionalmente, puede escribir una descripción para esta lista.También puede agregar imágenes para personalizar su lista de reproducción.Entonces el verde[作成]Tienes que hacer clic en el botón.

Luego, a la derecha de cada canción de Spotify, verás un ícono con tres puntos suspensivos. Pase el cursor sobre él para ver la leyenda «Detalles». Presione esto o haga clic derecho en la canción que desea agregar a la nueva canción. Agregue una lista de reproducción y seleccione una opción. Agregar a la lista de reproducción muestra todas las listas de reproducción que ha creado, simplemente seleccione la lista de reproducción a la que desea agregar esta canción en particular... Debe hacer esto para cada canción que desee que forme parte de una nueva lista de reproducción.

¿Cuánto dinero puedo ganar subiendo mi música a Spotify?

Pago promedio establecido por Spotify $0.00437 por cada tema tocadoPor lo tanto, se necesitan alrededor de 229 reproducciones para llegar a $ 1 con la música en su perfil.