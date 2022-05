¿Cómo arreglar VLC no admite el error de formato undf en el reproductor multimedia?

VLC es uno de los reproductores de contenido multimedia más completos que existen para usar ambos. calculadora de windows Al igual que con Mac, es la cantidad de códecs lo que hace que VLC sea más compatible con diferentes formatos.

Muchos usuarios que están acostumbrados a usar reproductores multimedia se han encontrado con el problema de que VLC no puede soportar el formato UNDF. ¿Por qué aparece este mensaje en el programa?Solucionar problemas de compatibilidad y una lista de cosas que se pueden usar para solucionar esos problemas.

¿Cuál es el motivo del error «VLC no es compatible con el formato undf»?

VLC es casi no hay obstaculos En este caso, la única forma de solucionarlo es sabiendo la razón exacta por la que ocurrió el problema. VLC no puede admitir el error de formato UNDF porque un archivo está dañado o no se descarga un archivo específico.

Este problema de VLC es principal Error de archivo interno Esto es fundamental para la compatibilidad de todo tipo de archivos multimedia.Por cierto, si usas VLC Girar el vídeo con el efecto Miller, incluido el reproductor..

También con reproductor VLC Puedes personalizar el reproductor. Hacia Con más brillo Con el contenido que quieras mostrar en tu navegador. Ahora hablemos un poco sobre por qué los archivos VLC se corrompen y por qué ciertos archivos no se descargan por completo.

Archivo dañado

Los archivos de programa a menudo se dañan Al ingresar comandos extraños Esto puede afectar la funcionalidad del programa o provocar un mal funcionamiento. VLC es un programa de comando abierto que le permite realizar los cambios necesarios.

Por lo tanto, es posible que usted u otra persona haya ingresado un código no válido para realizar cambios en el programa. Causa de la corrupción del programa.. En la mayoría de los casos esto sucede y con el tiempo los archivos del programa se corrompen.

Más adelante le mostraré cómo asegurarse de que este tipo de problema se resuelva, pero por ahora puede intentarlo. Descargar códec Para el jugador Esto es algo a lo que estás acostumbrado la mayor parte del tiempo. Se corrigió el bloqueo de VLC..

Para archivos que no se han descargado completamente

El archivo cuando la descarga no está completa se debe a dos razones. Estos son: interrupción de la conexión a Internet y poco espacio en disco. Archivo de programa La descarga no está completa. Tal vez descargó la última actualización de VLC y perdió su conexión a Internet o no tiene espacio en su computadora.

Seguramente esa es la razón Reproductor de multimedia VLC Aparece el mensaje «VLC no admite el formato UNDF».

¿Cómo reparar el error de MediaPlayer cuando no es compatible con el formato «undf»?

Ya hemos hablado sobre los errores que hacen que VLC diga que no es compatible con el formato UNDF y por qué. Estos errores ocurren.. Lo que sigue en este punto es asegurar que no haya problema en discutir la solución a este problema.

Quería Dar dos soluciones únicas Cómo reparar VLC no admite el problema de formato UNDF. Tenlo en cuenta y sigue todas las instrucciones que te demos.

Actualizar la última versión de VLC

Lo primero que debes probar actualizar jugador A la última versión para solucionar cualquier problema. Para actualizar VLC:

Enciende tu computadora. Abra el programa VLC. Mover hacia arriba y[ヘルプ]Presione Opciones. Si selecciona la opción que aparece como «Buscar actualizaciones», la instalación de esas actualizaciones comenzará de inmediato.

Si está utilizando la última versión de VLC, esto es lo que debe hacer para solucionar los problemas de su reproductor: Desinstalar y luego reinstalar cero..Ir al sitio para descargar la última versión del archivo Player EXE vlc oficial Esto se llama VideoLAN.

Este es el sitio web Desarrollador de reproductores VLCEl programa está disponible en versiones para Mac, Windows, Linux, Android e iOS.

Instalar más códecs de audio

Ya tiene la última versión y hay errores, así que puedes probarlo antes de desinstalar VLC. Descarga más códecs para audio.. Vea cómo descargar el complemento para VLC.