¿Cómo arreglar el entorno de recuperación de Windows no encontrado?

Windows es un sistema que puede actualizarse a sí mismo para recuperar datos perdidos y corregir errores que ocurren. Esto no es realmente útil para muchos, pero en realidad es una de las mejores cosas que tiene un sistema, ya que ayuda a que el sistema funcione correctamente.

Al reparar un sistema informático, es posible que reciba un mensaje de «Entorno de recuperación no encontrado». En resumen, le mostraré por qué no puede Windows Obtener un entorno de recuperaciónresolviendo el problema, etc

¿Por qué Windows no puede encontrar un entorno de recuperación?

Capacidad para restaurar el sistema Windows después de problemas. Deshabilitado o corrupto.. La razón por la que Windows no puede encontrar el entorno de recuperación es porque ER está deshabilitado o «WinRe» está completamente dañado.

Si desea saber un poco más sobre estas dos cosas, considere los siguientes dos subtemas.

El estado de WindowsER está deshabilitado

Si instala un sistema Windows en su computadora, cada una de sus características será completamente funcional. Sin embargo, las configuraciones incorrectas o la instalación de ciertos programas pueden permitirle: Deshabilitar algunas funciones elementales Sistema.

Todavía no está claro por qué Windows ER está deshabilitado, pero es bueno tener una forma de habilitarlo. Activar Windows ER puedes ir también Habilitar la virtualización del BIOS De esta forma, el rendimiento de tu ordenador mejorará considerablemente.

Después de haber reparado completamente su sistema informático, puede tomarse un tiempo Instalar navegador Citroo Para navegar por Internet de forma más cómoda.

El archivo Winre.wim está dañado

Otra razón por la que Windows a menudo no puede encontrar un entorno de recuperación es que Winre.wim está dañado. Eso significa que el archivo de Windows está dañado. Estas son dos razones por las que Windows tiene problemas de recuperación.

lo que es importante ahora Encuentre una solución para este tipo de errores. Por lo tanto, puede usar su computadora nuevamente. Recuerde que después de restaurar su sistema, debe aprender a usar FirewallDefender para autorizar sus aplicaciones más importantes.

Si tengo medios de instalación de Windows, ¿cómo puedo corregir el error?

En algunos casos, la función Reparación de inicio, por no hablar de la función Restaurar sistema, puede corregir los errores de inicio de su computadora. Ya se han mostrado las principales razones por las que esto sucede con las computadoras.

Aquí se explica cómo solucionar el problema si tiene a mano los medios de instalación para Windows. Atentos al anuncio:

Conecte la memoria USB a su PC o al CD de instalación de Windows Enciende tu computadora y espera las opciones de recuperación Cuando vea las opciones de recuperación, verá la opción «Usar medios de instalación para reparaciones». Para salir, siga las instrucciones en pantalla para restaurar su sistema

Esto completa la solución de problemas y errores del sistema operativo Windows utilizando los medios de instalación. La reparación del sistema Windows nunca falla Usar medios para instalar el mismo sistema propietario de la computadora.

Esto siempre funciona porque los medios de instalación están disponibles. Reemplazar datos dañados Tengo Windows y devuelve ciertas configuraciones.

¿Cómo activo el entorno de recuperación de Windows?

Si no tiene los medios de instalación del sistema de Windows, deberá recurrir a la activación del entorno de recuperación de Windows. Esto se hace de la siguiente manera:

Espere a que la computadora llegue a los medios de recuperación Cuando vengas aquí, estarás en la sección Símbolo del sistema. Así que pon este «shutdown /r/o» para activar la recuperación de Windows.

Si este proceso no resuelve el problema, es posible que deba usar medios de recuperación o visitar el siguiente sitio web: Soporte técnico de Microsoft Descubra cómo solucionar este problema.

¿Qué software puede ayudarlo a restaurar el sistema Windows?

Además de usar los medios de instalación de Windows para reparar o restaurar su sistema de esta manera, puede continuar personalizando MiniTool ShadowMaker. Esta es otra opción viable que puede obtener buenos resultados.

Creador de sombras MiniTool

MiniTool ShadowMaker es un programa que te permite: Restaurar el sistema de WindowsRealice una copia de seguridad, cree WinPE y restaure su sistema. Puede usar estas funciones para restaurar su sistema o usar la reparación del sistema para reparar su computadora.

MiniTool ShadowMaker se puede descargar desde el sitio web oficial del desarrollador para reparar cualquier computadora.