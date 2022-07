¿Cómo aprender mosquetes y mejorar tus habilidades en el nuevo mundo?

Entre ellos destaca el nuevo mundo Un videojuego sensacional El año pasado y cada día, porque más gente está asistiendo a jugarlo. También tiene su propio foro.

En Mira How It’s Done, conocemos y pensamos en las personas que aún no entienden completamente todas las mecánicas de juego o que quieren ser mecánicas de juego. Compra y empieza a jugarTe traemos este artículo para enseñarte a aprender mosquetes y mejorar tus habilidades. Nueva distribución de Amazon Game Studios..

¿Qué es el árbol de habilidades del Nuevo Mundo?

En el Nuevo Mundo, hay uno para cada arma. Árbol de habilidades Esto te ayudará a decidir cuándo y cómo usarlos durante el juego.Por favor use con precaución Te permiten subir de rango. En cuanto a los mosquetes, esta arma tiene dos árboles de habilidades:

Tirador certero

Quien es el Francotirador o Sniper del Nuevo Mundo Domina el mosquete Inflige un gran daño a cada objetivo individualmente.

Trampero

El segundo árbol se llama Trampero o Trampero en la traducción al español.Como su nombre indica Centrándose en las aplicaciones de trampascomo una bomba

¿Cuáles son las habilidades activas y pasivas del árbol trampero?

Cada árbol tiene un conjunto de características para usar correctamente. Más cómodo en combate... Se dividen en los siguientes grupos:

habilidades pasivas

Para los árboles cazadores, las habilidades pasivas superan las habilidades activas. Estos se muestran a continuación.

combo mortal : Esto significa que los efectos de esta habilidad de trampero son: Aumento del daño al objetivo en un 20% ..

fusible : Este Aumentar la velocidad en un 10% Movimiento mientras el objetivo está a una distancia de menos de 8 metros.

Equipo irrompible: Esta gran y maravillosa habilidad pasiva es conectar +40 aguante Si pudieras atacar con una de las bombas pegajosas.

Patéalos cuando estén caídos: Como su nombre lo indica, esto consiste en infligir un 10% de daño al objetivo CCed.

Pegajosidad lenta: Saab Desacelerar el objetivo durante 3 segundos Siempre que el ataque se dirija directamente al enemigo con una bomba lapa.

Sal para heridas: Esta habilidad puede causar más del 10% de daño cuando te enfrentas a objetivos como: HP es inferior al 30% .

Recarga táctica: Permita un tiempo de reutilización de 6 segundos para recargar el arma para evitar el ataque y utilícela nuevamente para el ataque.

ocupado: Las habilidades de ajetreo lo hacen posible Aumentar la velocidad en un 10% Movimiento después de la evitación.

Explosión de energía: Las habilidades pasivas de Energy Blast están disponibles cuando se ataca con una desventaja activa. Da +5 de resistencia .

Doble trampa: Esta habilidad pasiva también es muy buena. Con las «trampas dobles», puedes activar dos trampas al mismo tiempo, lo que tiene muchas ventajas.

Esta habilidad pasiva también es muy buena. Con las «trampas dobles», puedes activar dos trampas al mismo tiempo, lo que tiene muchas ventajas. Daño capturado: Inflige un 20 % de daño a los objetivos atrapados durante al menos 3 segundos.

Inflige un 20 % de daño a los objetivos atrapados durante al menos 3 segundos. Repulsión adicional: Esta habilidad te permite ralentizar a tu objetivo un 10% durante 8 segundos.

Olor a sangre: Si los objetivos están atrapados, esta habilidad puede matarlos o Hasta 100% HP .

Fortalecer las debilidades: Ayuda a causar 5% de daño al objetivo Solo activó el debuff 5 segundos después del último golpe.

Ayuda a causar Solo activó el debuff 5 segundos después del último golpe. Impresión permanente: Reduce el poder regenerativo de los objetivos desacelerados en un 10% 8 segundos..

habilidades activas

Porque estas son habilidades activas. Trapper Tree solo tiene 3 habilidadesY estos son los siguientes que te mostramos:

trampa: Sirve para colocar trampas que deben caer durante 20 segundos de su duración para que el objetivo quede fijo durante 3 segundos.

Bomba pegajosa: El efecto de esta habilidad es Añadir hasta 120% Detonándolo con un objetivo dentro de un radio de hasta 3 metros.

El efecto de esta habilidad es Detonándolo con un objetivo dentro de un radio de hasta 3 metros. Fuerza de frenado: La tercera habilidad se usa para recargar el arma y derribar al objetivo con un solo ataque. Causa hasta un 120% de daño..

¿Qué habilidades se incluyen en el árbol New World Sharpshooter?

Habilidad de este árbol También están separados activa y pasivamente... Sus nombres y definiciones se explican a continuación:

habilidades activas

En este caso, hay tres habilidades activas, similares a las que se muestran arriba. En general, estas habilidades son:

Golpe de energía: Esta habilidad activa es una de las más importantes y beneficiosas tanto para los mosquetes como para sus usuarios. Aumenta el daño en un 150%.

Esta habilidad activa es una de las más importantes y beneficiosas tanto para los mosquetes como para sus usuarios. Postura del arquero: Coloca a los tiradores en una postura específica, aumenta el daño al 100 %, reduce la recarga en un 75 % y reduce la maniobrabilidad al 0 %.

Coloca a los tiradores en una postura específica, aumenta el daño al 100 %, reduce la recarga en un 75 % y reduce la maniobrabilidad al 0 %. Polvo ardiente: Esta habilidad consiste en aplicar un efecto de quemazón durante 9 segundos Inflige un 20% de daño.

Habilidad pasiva

Cuando se trata de habilidades pasivas, esta vez, es igual de diversa y excelente. Puedes ver cada uno de los siguientes:

Francotirador: Daño de disparo en la cabeza aumentado al 15%.

Daño de disparo en la cabeza aumentado al 15%. Dispara más: Subvención 5 disparos adicionales Al dejar el puesto.

Primera sangre: Con esta habilidad tu Causa un 10% más de daño HP es el objetivo principal.

Con esta habilidad tu HP es el objetivo principal. Logra tu meta: El daño por disparo en la cabeza aumenta hasta un 15% en un rango de hasta 100 yardas.

Mayor precisión: Para el tirador, esta habilidad es Eliminar todas las penalizaciones Dispara a las caderas.

Para el tirador, esta habilidad es Dispara a las caderas. Trauma crónico: Los disparos a la cabeza aumentan el efecto de quemado a 13 segundos.

Los disparos a la cabeza aumentan el efecto de quemado a 13 segundos. retirada: Inflige un 12 % de daño a los objetivos en llamas.

Recarga crítica: Permitir recarga instantánea cuando se disparan 3 tiros Dentro de 5 segundos .

Permitir recarga instantánea cuando se disparan 3 tiros .. Sin gotas: Esta habilidad significa que no harás ningún daño si caes 50 metros.

Esta habilidad significa que no harás ningún daño si caes 50 metros. Compromiso inicial: Golpear con un disparo potente inflige un 10 % de daño durante 5 segundos.

Golpear con un disparo potente inflige un 10 % de daño durante 5 segundos. Diana: Los disparos a la cabeza Powershot reducen el tiempo de reutilización en un 15 %.

Llamado un reinicio de tiro: Esta habilidad es Tiempo reducido al 10% Enfríe para cada tiro en la cabeza.

Todas las habilidades futuras del árbol de mosquetes videojuegos en linea A pesar de su inteligencia, esta arma demuestra que se centra principalmente en la destreza.