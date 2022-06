¿Cómo aplico un efecto a un video de Music.ly? -Graba y edita como quieras

Music.ly es una red social para crear videos y compartir videos con otros. unos 15 segundos..Esta aplicación se compara a menudo porque puede usar varias funciones para crear excelentes videos. Con el efecto que tiene TikTok.. Si es un usuario nuevo, es posible que desee saber cómo aplicar efectos a sus videos de Music.ly. Esta aplicación es tan fácil de usar que no tiene que seguir pasos complicados para usar la barra de efectos en su cuenta de Music.ly.

¿Dónde está la barra de efectos de mi cuenta de Music.ly?

bar Los efectos de Music.ly solo son visibles cuando editas el video.. Si quieres grabar un vídeo o subirlo desde tu plataforma o galería móvil, tienes la opción de editarlo. Cuando comience a editar un video, verá opciones de edición con opciones de efectos a continuación.

¿Qué proceso debo seguir para usar los efectos de video de Music.ly?

Para usar la barra de efectos de la cuenta de Music.ly, primero debe grabar un video.Una vez que hayas grabado el video, estarás listo para hacerlo. Usa todos los efectos disponibles en la aplicación Music.ly.. Si desea usar efectos en su video, ya sea que lo esté usando desde un teléfono Android o un iPhone, deberá seguir diferentes pasos.

A través de la aplicación Music.ly en Android

Ingresa a la plataforma Music.ly desde tu teléfono Android. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta. A Crear y editar un videodebes presiono el boton grabaciónEstá en la parte inferior de la pantalla. También puedes subir videos a la plataforma desde la galería del teléfono Android. Las opciones de edición se habilitan automáticamente cuando graba o carga un video. Las opciones de edición se muestran a continuación.Aquí está la opción «Efecto». Cuando selecciona una opción de efecto, verá una variedad de opciones de efectos disponibles para todo el video o partes específicas del video.

En dispositivos iPhone

Abra la aplicación Music.ly en su iPhone. Inicie sesión en su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.. A continuación, debe presionar el botón de grabación en la parte inferior de su iPhone para grabar el video. Si grabaste el video, tienes la opción de subir el video a la aplicación La galería de videos de tu iPhone.. Seleccione un video y edítelo usando las funciones y herramientas de la aplicación. Herramienta de edición de Music.ly, en la parte inferior de la aplicación. Hay una opción de «Efecto» allí. Seleccione una opción de efecto para utilizar los efectos disponibles.

¿Cómo edito un video grabado usando los efectos en mi cuenta de Music.ly?

Cuando grabe un video, verá el siguiente conjunto de opciones: En las opciones de edición, puede recortar el video, aplicar filtros y agregar efectos de tiempo. Haga clic en «Efecto» para mostrar Barra de efectos de la cuenta de Music.ly.. En la barra de efectos, puede aplicar todos los efectos disponibles. Los efectos que se pueden aplicar a un video incluyen repetir partes del video o reproducirlas en la dirección opuesta. Si selecciona cualquier efecto, Vista previa de cómo se verá el efecto En tu vídeo. Una vez que haya editado el video, puede nombrarlo y publicarlo o mantenerlo privado.

¿Por qué no puedo usar efectos o grabar videos con mi cuenta de Music.ly?

Uno de los problemas que suelen enfrentar los usuarios es la imposibilidad de utilizar los efectos de su cuenta de Music.ly.Este problema ocurre cuando el usuario carga Vídeos que no cumplen los requisitos requisito.

Nuevamente, este problema ocurre cuando: el video es muy cortoEl tiempo máximo de reproducción de un video es de 15 segundos, pero debe ser al menos 5 segundos más para que sea efectivo.

Otro problema que tienen algunos usuarios es que la aplicación no permite al usuario. Grabe video desde su cuenta de Music.ly..Este error puede ocurrir por una variedad de razones, una de las cuales puede ser esta La aplicación no está instalada correctamente... Otro posible motivo es que la aplicación no reconozca la cámara del móvil. La solución a ambos problemas es desinstalar y reinstalar la aplicación Music.ly.