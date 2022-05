¿Cómo aplicar croma a fotos y videos en Adobe After Effects?

En el mundo actual tenemos multitud de opciones que nos han brindado una mejor experiencia cada día, el mundo del cine ha encontrado la manera de crearlas a lo largo de los años. Una herramienta que llama la atención de las personas. Consumir su industria. Una de las más importantes es la creación de herramientas como: Crear un efecto de clave de croma o pantalla verde Para efectos especiales en la película.

Este no es un efecto que solo se pueda usar en cines. Por eso, en este artículo entenderás cómo hacerlo y cada paso. Crea claves de croma con fotos y videos A través de la aplicación Adobe After Effects.

¿Qué herramientas o efectos utiliza para las claves cromáticas en Adobe After Effects?

Hay una multitud de Herramientas disponibles en la aplicación Adobe After Effects para la clave de croma o las opciones de pantalla verde. En primer lugar, es importante antes de comenzar el paso. Descargar Adobe After Effects Asegúrate de que funcione bien a través de la plataforma principal.

Tela personalizada verde o azul

Tenga en cuenta que el efecto es tela verde, pero puede Eliminar el color de fondo verde o la clave de croma Establece un fondo azul especial, en este sentido, debes tomar las medidas necesarias. Úsalo en nuestras fotos y videos.

El medio que elija será su preferencia. Tenga en cuenta que para la fotografía de cuerpo completo, lo ideal es cubrir todos los espacios que la cámara puede tomar. Lo mismo sucede con los vídeos. El lienzo debe cubrir cada área grabada que se editará. Chroma Key para Adobe After Effects.

Aplicar el efecto de luz clave

Aplicación de edición Adobe After Effects, tener con el Una herramienta llamada «Key Light» Puede contener algunos efectos muy relacionados con la calidad y profundidad de la iluminación, los efectos añadidos por chroma key.

Esta opción es muy importante. Esto es para agregar vida, profundidad y cualquier ajuste necesario al efecto para que parezca real. Opción fácil de usarCuenta con una excelente distribución y organización de los efectos reales.

Incluye limpiador de llaves

Otra opción y su Actúa como un complemento Por lo anterior, es una importante herramienta de limpieza. Esta opción garantiza a los usuarios que utilizan la edición cromática de fotos o videos la capacidad de crear efectos más precisos en sus imágenes.

Esta opción es un complemento directo para la herramienta Keylight en el programa Adobe After Effects. Cambios realizados por esta opción Apoyar el flujo de trabajo manual.. Es una acción de limpieza y ajuste totalmente directa. Lo ideal es crear una versión completa y utilizar los detalles de cada uno. Por lo tanto, es conveniente utilizar estas opciones de After Effects para obtener los resultados deseados.

¿Por qué no puedo ejecutar los efectos Chroma Key en Adobe After Effects?

Descarga la aplicación y sigue No se puede crear un efecto de clave de croma Con las opciones que ofrece la plataforma, no hay de qué preocuparse. Haz un buen estudio de chroma key en casa Puede usar la aplicación Adobe After Effects para obtener excelentes resultados que puede editar para crear el montaje que desee.

Primero debe considerar la tela verde utilizada para el estudio en el hogar. Esta tela verde debe ser de muy alta calidad y sin arrugas cuando se fotografíe o grabe para lograr el efecto. Una vez pegada la tela verde al estudio, Funciona como un efecto de clave de croma. Crea una sección de fotos y videos que puedas editar cuando estés listo.

Es un poco más fácil de editar, puedes Ejecutar con Adobe After Effects Utilice las opciones de animación y las herramientas de edición incluidas. Si eso no funciona en su dispositivo, puede descargar otras aplicaciones de terceros que lo ayudarán a editar y lograr la mejor implementación con Chromakey instalado en casa.