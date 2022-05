¿Cómo agrego un enlace de YouTube a mi historia de Instagram?

Instagram se ha convertido en una de las mejores plataformas para aumentar las ventas de productos y más. Aparte de esta plataforma, Instagram se ha convertido en una de las mejores redes sociales que puedes encontrar. Comparte todo tipo de contenido.. Del mismo modo, Instagram se ha agregado al menú de opciones de la historia con la última actualización. Esta es una herramienta muy funcional para los usuarios y una opción para agregar enlaces externos desde cualquier sitio web para que otros usuarios accedan.

Actualmente es Instagram Catapulta impulsando muchos canales de YouTube Para usuarios que tienen cuentas en ambas plataformas. Esto significa que puede usar esta opción para agregar un enlace a una historia de Instagram que ya está disponible, de modo que los usuarios que vean esa historia puedan acceder al video que contiene el enlace publicado. Asimismo, esta opción está disponible tanto para usuarios con cuentas comerciales como para cuentas regulares.

Entonces, si aún no sabe cómo agregar un enlace de YouTube a su historia de Instagram, este artículo le mostrará cómo agregarlo desde un dispositivo como un teléfono o una computadora.

¿Cómo vincular un enlace de YouTube a una historia de Instagram?

Tanto Instagram como YouTube son las mejores aplicaciones a las que pueden acceder varios usuarios de todas las edades para visualizar su contenido favorito para instagram, En esta plataforma, además de comunicarte con otros usuarios, puedes ver tanto videos como fotos. Actualmente, Youtube es una plataforma dedicada a la visualización de vídeos.

Sin embargo, estas aplicaciones son tan diferentes que se complementan entre sí y brindan excelentes resultados. Para aumentar los espectadores y seguidores. Así mismo en estas dos plataformas Puedes compartir contenido O haz una sugerencia de una plataforma a otra. Eso significa que Instagram le permite compartir enlaces a videos de YouTube a través de Stories, pero si aún no sabe cómo hacerlo, aquí le mostramos cómo llevar su red social a otro nivel.

A través de la aplicación de YouTube en Android

La belleza de la plataforma de Instagram es que la aplicación tiene la opción de agregar un enlace a la historia. Teléfono Android para la aplicación de descarga de Google Play.. Ahora, para compartir el enlace al video de YouTube, debe hacer lo siguiente:

Lo primero que hay que entrar Video de YouTube que desea copiar y compartir el enlace Historia de Instagram.

Una vez que esté en el video que desea compartir en Instagram, debe ingresar a la opción de compartir junto a la opción «Odio».

Luego verá una ventana emergente con diferentes opciones para compartir el video junto con las siguientes opciones: «copiar link», Cuál eliges

Cuál eliges Si selecciona la opción anterior, se copiará el enlace del video y podrá ir a la aplicación de Instagram para continuar con el proceso de publicación de la historia, donde pegará el enlace.

Después de ingresar a la aplicación, seleccione la foto o el video al que desea agregar el enlace.

Posteriormente tendrás que ingresar un ícono que aparecerá como una pegatina con otras opciones.

Luego seleccione el ícono Una forma de cadena llamada «eslabón».

Luego presione la barra de escritura hasta que vea la opción de pegar y selecciónela para pegar el enlace del video. Esto insertará el enlace.

luego,[完了]Seleccione la opción para agregar el enlace. Colóquelo donde desee y luego use el enlace de YouTube para publicar su historia de Instagram.

Usa YouTube en tu computadora

Opción de etiqueta de enlace actualmente No disponible en la versión web de InstagramEsto es una desventaja para muchos usuarios que usan la versión web de Instagram a través de una computadora sin usar una aplicación. Actualmente, se espera que Instagram habilite esta opción en la versión web para muchos usuarios.

En dispositivos iPhone

Afortunadamente, una actualización reciente de la aplicación móvil de Instagram hace que la opción de etiqueta de enlace esté disponible en teléfonos Android y iPhone. Entonces, si desea compartir un enlace a una historia de Instagram en un video de YouTube, Siga el mismo procedimiento que el anterior Así podrás hacerlo sin ningún problema.

Si esta opción, que anteriormente no estaba disponible para todos los usuarios, ahora está disponible para los usuarios que cumplen ciertos requisitos, p. p.ej.: Más de 10.000 seguidoresY ahora ya no es así.

¿Por qué no se agregan enlaces de YouTube a las historias de Instagram?

Hay diferentes razones No se puede agregar el enlace de YouTube a la historia de Instagram, Y por eso has llegado al lugar perfecto. Esta sección explica por qué ocurre este error.

Privacidad de videos de YouTube

Esta es una de las razones por las que no puede compartir un enlace de un video de YouTube a una historia de Instagram. Descubrimos que la historia de Instagram no podía compartir el enlace porque el propietario del canal no tenía la opción de compartir el enlace del video con otras plataformas o porque algunas de las dos plataformas encontraron un error.

error de conexión

Otro error típico que suele ocurrir y molesta Al compartir un enlace a un video de YouTube, Hay un error de conexión. Es decir, en este momento se produce un error en Internet o en el servidor que proporciona la conexión a Internet, lo que puede dar lugar a un error.