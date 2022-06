Cómo agregar videos de TikTok al estado de WhatsApp de manera efectiva

Todos los días se producen videos interesantes en diferentes plataformas. Algunos de estos videos están recibiendo más atención que otros y nos encantaría verlos en nuestros contactos.Esto sucede a menudo cuando: Me gustaría ver un video en TikTok y compartirlo en el estado de WhatsApp.. Te animamos a leer este artículo para saber qué pasos y consideraciones seguir.

¿Qué pasos debo seguir para subir videos de TikTok al estado de WhatsApp?

tal vez piensas eso TikTok es una aplicación Puede que no te importe porque se dice que los usuarios son en su mayoría jóvenes, pero eso no es del todo cierto. Mucha gente, no muy joven, participa en esta red.

Esto queda claro cuando intentas usar los personajes divertidos de TikTok. Complementa muy bien a WhatsApp.. WhatsApp tiende a disfrutar de los Estados Unidos.

Para compartir grabaciones de TikTok a otra red social, primero debe descargar la aplicación a su dispositivo favorito. De esta forma, puedes crear tu propio contenido y observar la gran cantidad de publicaciones que se publican diariamente en esta plataforma.

Por otro lado, necesitas descargar la aplicación WhatsApp en tu teléfono móvil. Puedes usar esta plataforma no solo para enviar mensajes, documentos y audio a tus contactos, sino también Comparte videos que te parezcan interesantes o interesantes Acostumbrarse a Publicado en tu estado..

Directamente desde videos de TikTok

He visto publicaciones en TikTok Quieres compartir Con WhatsApp debes saber que esto es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es encontrar el video y presionar los tres puntos horizontales en la pantalla.

Se abrirá una ventana con múltiples opciones, pero deberá buscar estado de whatsapp o estado de whatsapp.Esta acción Mover inmediatamente a la plataforma de WhatsApp En la sección de estado. En este punto del proceso[マイステータス]Debe seleccionar y seleccionar la parte del video que desea mostrar en sus contactos. Una vez que haya hecho todo esto, estará listo para publicar.

De la galería de videos descargados de TikTok

TikTok tiene un sinfín de publicaciones interesantes. Se puede descargar a la galería para su uso posterior... Como todos los procesos de TikTok, son muy fáciles de ejecutar. Simplemente busque la publicación en cuestión y presione los tres puntos en el lado derecho de la pantalla.

En la ventana que se abre, puedes compartir contenido de diferentes maneras, Tienes la opción de guardar en la galería... Una vez que se guarda el contenido, puede iniciar sesión en WhatsApp y encontrar el área de estado. Luego seleccione la parte del contenido que desea mostrar a los demás y presione enviar.

¿Por qué no puedo compartir videos de TikTok en el estado de WhatsApp?

Puedes emocionarte o Me sorprendió ver la publicación de tiktok. Y quieres que otros conozcan esta información directamente. Sin embargo, puede encontrar el obstáculo de no poder compartir o descargar videos.

Hay varias razones para esto. Aquí hay solo dos cosas que puede considerar para que no pierda sorpresas ni tiempo haciendo cosas que no están permitidas en este momento.

vídeo de política de privacidad

TikTok funciona solo Política de privacidad del usuario.. Es cierto que la mayoría de los usuarios quieren ser famosos o viralizar su contenido, pero algunos quieren mantenerlo en privado.

Por lo tanto, cuando configura su cuenta, puede deshabilitar la opción para evitar que otros descarguen y usen contenido. Desafortunadamente, no hay nada más que puedas hacer en este caso.

internet inestable

Si está compartiendo un video desde la aplicación TikTok o lo descargó en la galería, pero tiene problemas para completar el proceso, es posible que su conexión a Internet sea la causa. Se recomienda comprobar si la conexión es estable.Si no puede resolverlo, deberá ponerse en contacto con su ISP para resolver el problema.